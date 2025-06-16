Неожиданные места, где смотрят футбол: на космической станции, в церкви под орган, на свадьбе игрока РПЛ

Обычно футбол смотрят на трибунах, в пабе, из фан-зоны или дома (например, у Джейми Варди). Но любовь болельщиков к футболу так сильна, что встречаются экстремальные исключения – например, просмотр трансляций в космосе или на полярной станции.

Ниже мы собрали истории о самых необычных обстоятельствах просмотра футбола. Объединяет их одно: что на орбите Земли, что дома на диване вам потребуется классный телевизор – например, Hisense 110UXNQ Mini-LED X от официального партнера клубного ЧМ по футболу. Изображение у телевизора Hisense настолько качественное, что позволит вам полностью погрузиться в атмосферу игры, даже не находясь на стадионе.

А теперь – включаем футбол.

На диване

Берлинский «Унион» придумал, как совместить приятное с приятным. Во время ЧМ-2014 клуб пригласил зрителей на домашнюю арену, где установил огромный экран. Вход свободный, но от болельщиков требовалось кое-что необычное – притащить для себя диван!

Те, кто не захватил с собой диван, могли расположиться на обычных трибунах. Справедливое понижение в комфорте для ленивых.

На Международной космической станции

Даже космонавты на МКС взяли выходной, чтобы увидеть эпичный финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией. Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио сначала поиграли с мячом сами, а затем прильнули к экрану, как и миллионы обычных землян.

В Городе Мусорщиков

Маншият-Насир, также известный как Город Мусорщиков – христианский коптский квартал на окраине Каира, население которого занимается сбором мусора по всему городу с целью последующей его переработки и утилизации.

В таком своеобразном антураже местные жители и смотрят футбол.

На крошечной трибуне

Возможно, самая маленькая трибуна в мире расположена в Лондоне – на стадионе «Пекхэм Таун» из 11-го дивизиона.

По крайней мере, надпись ней гласит именно об этом.

С дерева

Нестареющая классика. Так, например, в 2023-м за матчем «Хетафе» и «Барсы» наблюдали несколько парней. Правда, почему-то в футболках «ПСЖ» и «Марселя».

На свадьбе Алипа

Защитник «Зенита» Нуралы Алип тоже смотрел финал ЧМ-2022 в нестандартном месте – на собственной свадьбе!

Его одноклубник Дмитрий Чистяков делился впечатлениями в интервью «Матч ТВ»: «Это был третий день свадьбы, на стенах в зале разместили большие экраны. И если в матче Франция – Аргентина что-то происходило, эти моменты на экраны выводили. Видимо, был какой-то подготовленный на этот счет человек. У нас за столом была банда, которая болела за Аргентину, но была и та, что за Францию. Сидели, переглядывались. Но скажу честно, у меня где-то между кумысом и кониной стоял телефончик с прямой трансляцией. Так что я все видел».

Нашлось место на торжестве и для Кубка мира!

Из трактора

А это уже выделился «Брюне» – первый клуб Эрлинга Холанда. Местный стадион рассчитан на 4000 мест, из которых 2,5 тысячи сидячие. Но в прошлом году клуб придумал еще и вип-места – для местных трактористов, которым теперь даже не нужно покидать машину. Билет стоит 250 крон (1900 рублей) за трактор и на нем можно завезти на стадион до четырех человек.

Болельщики притащили диван и сюда – уселись прямо в ковше!

В разгар боевых действий

На первый взгляд, обычный ресторан с трансляцией футбола.

Но это сирийский город Хомс в разгар гражданской войны. Здание полуразрушено, перебои со светом, а трансляция ЧМ-2014 идет на… иврите, так как хозяин заведения настроил израильский спутниковый канал.

В Антарктиде

Обычный просмотр футбола с коллегами, но есть нюанс. Дело происходит на исследовательской станции Ротера в Антарктиде: из-за слабого интернета британские сотрудники здесь и не надеются на трансляцию.

Но у них есть радио – и этого достаточно для того, чтобы собраться и поболеть за английскую сборную вместе.

Под мостом

Из-за перебоев с электроэнергией йеменцы собираются для просмотра крупных турниров в общественных местах. Иногда экраны устанавливают в неожиданных точках: например, под мостом.

В церкви под органную музыку

Во время чемпионатов мира и Европы футбол захватывает все вокруг, особенно если турнир домашний. В таких случаях пространство для трансляций иногда предоставляют даже храмы. Например, во время Евро-2012 футбол смотрели в одной из церквей под Киевом. Правило было только одно: болеть культурно – без алкоголя и мата.

А церковь в Берлине во время ЧМ-2010 предоставляла совсем уникальный опыт: просмотр трансляций без звука, но под органный аккомпанемент. Это единственное место, где болельщики не слышали южноафриканских вувузел. Зато каждый удар, дриблинг или гол сопровождались подходящей под этот момент музыкальной импровизацией – прямо как в немом кино.

Но далеко не во всех церквях так лояльно относятся к трансляциям. Этому мужчине пришлось выкручиваться: положил телефон с включенным футболом в люльку с ребенком!

С автовышки

Фанаты «Факела» ездили на выезды даже во время пандемии. И запрет на посещение матчей их не останавливал.

Вот они в Московской области забрались на автовышку.

А когда их оттуда выгнали, они пробрались на стройку, откуда тоже просматривалось поле.

С крыши дома

13-летнему Алтынбеку никуда ездить не пришлось. Во время пандемии матчи чемпионата Казахстана проводились в одном городе – Талгаре. И так уж вышло, что парнишке достаточно было залезть на крышу собственного дома, чтобы поболеть за любимый «Кайрат» на фоне гор.

Красота!

Алматинцы не подвели: дубль Нуралы Алипа, голевая от Вагнера Лава. А затем преданного фаната еще и пригласили на базу, где он встретился с командой.

С подвесной люльки

А это уже вполне легальный способ просмотра футбола от бельгийского «Вестерло». Клуб придумал способ добавить еще 24 места с помощью подвесной люльки, которую строительный кран поднял над стадионом.

И это не просто люлька, а настоящая мобильная VIP-ложа с удобными креслами и инфракрасными обогревателями!

***

Если у вас нет возможности посмотреть футбол в подвесной люльке или на полярной станции, не беда – максимальное погружение вам обеспечит телевизор Hisense UXNQ с диагональю 110”. Улучшенная технология подсветки Mini-LED X позволяет получать наиболее контрастное изображение с глубоким черным цветом, словно стирая грань между происходящим на экране и реальностью. Один клик – и вот вы уже как будто на стадионе, а не у себя дома.

Важно отметить, как именно в этом телевизоре используется ИИ. Устройство поддерживает спортивный режим, который улучшает изображение во время показа матчей и делает картинку более детализированной и плавной с помощью специального динамического алгоритма, разработанного для отрисовки движущихся объектов.

Комфорт от просмотра, который складывается из идеального изображения и звука (версия 4.2.2 с двумя встроенными сабвуферами), превратит вашу квартиру в место, где вы будете кайфовать от футбола сильнее, чем где-либо еще.

Фото: Gettyimages /Dan Mullan / Staff, Handout / Handout; x.com ; instagram.com

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