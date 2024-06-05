Барриос о России: «Чудесная страна, мы с семьей наслаждаемся жизнью здесь. Гражданство – вариант, но сейчас просто радуемся победе в Кубке»

Хавбек «Зенита» Вильмар Барриос наслаждается жизнью в России.

«Санкт-Петербург – великолепный город, Россия – чудесная страна, мы вместе с семьей счастливы и наслаждаемся жизнью здесь.

Думал ли о получении гражданства России? Как вариант, но сейчас мы просто радуемся победе в Кубке России», – сказал игрок из Колумбии.

выступает за « » с февраля 2019 года. Вместе с клубом он 6 раз выиграл чемпионат России, дважды стал обладателем Кубка, трижды – Суперкубка.

