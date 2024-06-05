Барриос о России: «Чудесная страна, мы с семьей наслаждаемся жизнью здесь. Гражданство – вариант, но сейчас просто радуемся победе в Кубке»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России натурализация Вильмар Барриос ТАСС Футбол

Хавбек «Зенита» Вильмар Барриос наслаждается жизнью в России.

«Санкт-Петербург – великолепный город, Россия – чудесная страна, мы вместе с семьей счастливы и наслаждаемся жизнью здесь.

Думал ли о получении гражданства России? Как вариант, но сейчас мы просто радуемся победе в Кубке России», – сказал игрок из Колумбии. 

Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. Вместе с клубом он 6 раз выиграл чемпионат России, дважды стал обладателем Кубка, трижды – Суперкубка. 
 

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6 комментариев
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Интересно, это один и тот же "журналист", что вечно спрашивает легионеров про гражданство? Ему не надоело? 😎
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Ответ maks44
С таким баблом можно наслаждаться жизнью где угодно.
Очень сомневаюсь, что в его родной Колумбии с таким баблом можно спокойно разгуливать по улицам.
Особенно если он решит зайти в районы своего детства.
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С таким баблом можно наслаждаться жизнью где угодно.
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Ответ maks44
С таким баблом можно наслаждаться жизнью где угодно.
Истина!!!
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Ответ CoMoBo3
Интересно, это один и тот же "журналист", что вечно спрашивает легионеров про гражданство? Ему не надоело? 😎
Темники оплачиваются. Самодеятельность - нет.
P.S. ("Независимая") журналистика - разновидность древнейшей профессии.
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Ответ maks44
С таким баблом можно наслаждаться жизнью где угодно.
С таким баблом можно жить где угодно, но Вильмар честно говорит, что кайфует здесь и это не лицемерие и дежурное высказывание, потому что судя по его инсте это все реально так, они с Мостовым там кореша (внезапно!)
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