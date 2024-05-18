Юристы Промеса об освобождении Квинси под залог: «Решение об экстрадиции в Нидерланды еще не принято. Процедура может занять много времени»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Юристы Квинси Промеса сделали заявление об освобождении игрока под залог.

Вчера футболиста «Спартака» освободили из-под стражи в Дубае под залог. Ему запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды.

«Различные СМИ сообщили об освобождении [под залог] нашего клиента Квинси Промеса в Дубае. Мы можем подтвердить эти сообщения и хотели бы дать краткое объяснение.

В рамках процедуры экстрадиции Промеса власти Объединенных Арабских Эмиратов рассмотрели запрос Нидерландов об экстрадиции. Окончательное решение по запросу еще не принято. Независимый судья в Дубае примет решение по запросу Нидерландов об экстрадиции. Пока неясно, когда состоится это слушание. 

Как правило, процедура экстрадиции может занять довольно много времени и включать множество формальных шагов и требований. Это совершенно нормально и для Нидерландов. Исход и продолжительность процедуры экстрадиции в настоящее время предсказать невозможно.

Освобождение Промеса затрагивает вопрос о том, необходимо ли предварительное заключение в Дубае и можно ли другими способами гарантировать, что Промес будет доступен для урегулирования разбирательства. Общий принцип таков, что если запрашиваемое к экстрадиции лицо доказывает, что риск побега отсутствует или что риск побега можно в достаточной степени снизить менее обременительными способами, можно дождаться результатов процедуры экстрадиции без содержания под стражей. Это может осуществляться посредством внесения залога, сдачи документов, необходимых для выезда, обязательства явиться в местную полицию или обязательства явиться на слушание дела по существу.

В тесном сотрудничестве с местными юристами в Объединенных Арабских Эмиратах было подготовлено ходатайство об освобождении на основе вышеуказанных принципов. Этот запрос, поданный юристами в Дубае, теперь удовлетворен, и мы очень этому рады.

Мы хотели бы подчеркнуть, что и в делах об экстрадиции из Нидерландов очень часто запрашиваемым лицам разрешают ожидать зачастую длительной процедуры экстрадиции без содержания под стражей до суда.

Наконец, мы ссылаемся на принцип взаимного доверия, который применяется в законе об экстрадиции. В этом заключается доверие к правосудию друг друга.

Мы не будем делать никаких дальнейших содержательных заявлений, но продолжим тесно сотрудничать с нашими замечательными коллегами в Дубае для достижения хорошего результата по процедуре экстрадиции в Объединенных Арабских Эмиратах», – говорится в заявлении юридической фирмы Cleerdin & Hamer, представляющей Промеса.

Футболист «Спартака» был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ.

Суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

Промеса отпустили из тюрьмы, уезжать из ОАЭ нельзя. Дело о бегстве с места ДТП закрыто. Онлайн

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17 комментариев
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Отпустили. Норм.
Ща по клубам со своей подругой пойдёт
+15
-1
+14
Ответ Император Плутона
беги
Беги Форест, беги!!! тем более что бегает он не плохо
+6
0
+6
Ну к предсезонке подтянется
+4
0
+4
беги
+4
-1
+3
Процедура может занять много времени»
- ликует адвокат ))) чем дольше процедура затянется , тем больше денег они срубят .

Потом перевезут горемычного на родину и снова пойдет отсчет срока . Лет на 10 точно присел
+4
-2
+2
Выручайте ребята парня,он с честью защищал честь Российского клуба.А клуб частица нашей Родины.
+3
-1
+2
Ответ <Inter>
есть шанс бежать из страны
к родным берёзкам...
+2
0
+2
есть шанс бежать из страны
+2
-1
+1
Ещё пару раз засветится перед полицаями на вечеринках, время есть
+1
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Новости дома Корлеоне на спортивном сайте.
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Можно там в футбол погонять.
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Вообщем,все почти прекрасно. Но не для «Спартака»
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Теперь сможет снова оттягиваться))
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