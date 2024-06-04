Степашин о чемпионской гонке РПЛ: «За «Динамо» болела вся страна, даже главный болельщик «Спартака» Лавров. Но месяца три назад я посчитал бы, что 3-е место – это не так уж плохо»

Сергей Степашин высказался о выступлении «Динамо» в Мир РПЛ.

В сезоне-2023/24 чемпионом России в 6-й раз подряд стал «Зенит». «Динамо», имея шансы на чемпионство, заняло итоговое 3-е место, проиграв «Краснодару» в заключительном туре.

«Победы «Динамо» хотели все. Даже главный болельщик « » Сергей Викторович Лавров позвонил мне и сказал: «Сергей, ты знаешь, я буду болеть за «Динамо».

Вся страна болела за «Динамо». Но, к сожалению, получилось то самое третье место. Хотя скажи мне это месяца три назад, когда мы проиграли три матча подряд, посчитал бы, что третье место – это не так уж и плохо. Поэтому у меня сдвоенные чувства.

С одной стороны, бронзовые медали. С другой стороны, до чемпионства было полшага, даже меньше. Поэтому, конечно, большая часть болельщиков очень расстроилась», – сказал член совета директоров « ».