Степашин о чемпионской гонке РПЛ: «За «Динамо» болела вся страна, даже главный болельщик «Спартака» Лавров. Но месяца три назад я посчитал бы, что 3-е место – это не так уж плохо»
Сергей Степашин высказался о выступлении «Динамо» в Мир РПЛ.
В сезоне-2023/24 чемпионом России в 6-й раз подряд стал «Зенит». «Динамо», имея шансы на чемпионство, заняло итоговое 3-е место, проиграв «Краснодару» в заключительном туре.
«Победы «Динамо» хотели все. Даже главный болельщик «Спартака» Сергей Викторович Лавров позвонил мне и сказал: «Сергей, ты знаешь, я буду болеть за «Динамо».
Вся страна болела за «Динамо». Но, к сожалению, получилось то самое третье место. Хотя скажи мне это месяца три назад, когда мы проиграли три матча подряд, посчитал бы, что третье место – это не так уж и плохо. Поэтому у меня сдвоенные чувства.
С одной стороны, бронзовые медали. С другой стороны, до чемпионства было полшага, даже меньше. Поэтому, конечно, большая часть болельщиков очень расстроилась», – сказал член совета директоров «Динамо».
ха
)
Это заразное, что ли? ))
объясняю на пальцах - у Спартака было два основателя: Александр Косарев и Николай Старостин
первого динамовские бонзы просто убили, а второго мучили по лагерям
никогда настоящий олдовый болельщик Спартака не будет болеть за Динамо, это нонсенс
вывод - Лавров просто глор, незнающий истории клуба
бгг
Ну это сильно меняет дело :
Получается , что такие же , но не в самой тяжелой форме ))
А вообще-то мечтать так мечтать !
Для таких знатоков футбола был замечательный Экспресс :
Победа Краснодара + Ростов не проиграет + Балтика обладатель Кубка !
Коэффициент больше 10-ти и ближе к 20-ти !
Поскольку очень реалистично ))