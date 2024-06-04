Степашин о чемпионской гонке РПЛ: «За «Динамо» болела вся страна, даже главный болельщик «Спартака» Лавров. Но месяца три назад я посчитал бы, что 3-е место – это не так уж плохо»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Степашин Сергей Лавров Футбол

Сергей Степашин высказался о выступлении «Динамо» в Мир РПЛ.

В сезоне-2023/24 чемпионом России в 6-й раз подряд стал «Зенит». «Динамо», имея шансы на чемпионство, заняло итоговое 3-е место, проиграв «Краснодару» в заключительном туре.

«Победы «Динамо» хотели все. Даже главный болельщик «Спартака» Сергей Викторович Лавров позвонил мне и сказал: «Сергей, ты знаешь, я буду болеть за «Динамо».

Вся страна болела за «Динамо». Но, к сожалению, получилось то самое третье место. Хотя скажи мне это месяца три назад, когда мы проиграли три матча подряд, посчитал бы, что третье место – это не так уж и плохо. Поэтому у меня сдвоенные чувства.

С одной стороны, бронзовые медали. С другой стороны, до чемпионства было полшага, даже меньше. Поэтому, конечно, большая часть болельщиков очень расстроилась», – сказал член совета директоров «Динамо».

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22 комментария
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Теперь мы знаем, что Лавров - глор
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Всем по фигу на Динамо, все хотели чтобы наконец-то проиграл Зенит, потому что надоел. Нейтральные болельщики в основном за Краснодар болели.
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Весь мир болел, чего уж там. Зачем мелочиться
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Все болели против Зенита. Это другое
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Лавров, Степашин... какие авторитетные для нашего футбола люди
ха
)
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За Динамо даже Смолов не болел, что уж за всю страну говорить.
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Ну и славно. Каждому своё и всем по заслугам. Зениту - чемпионство, Динамо - вымышленная страна.
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А Лавров сказал спасибо Лещуку? Нам та победа мёртвому припарки, а вот Динамо она аукнулась
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Еще один всестранюк ))
Это заразное, что ли? ))
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Вам ещë не один год предстоит расстраиваться, господин Степашкин, привыкайте.
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Представляю, что там при г-не Степашине в счетной палате творилось, если даже конкретно не может сказать кто это все, кто хотел победы динамо. Можно ведь конкретно посчитать эти 300-400 человек
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спасибо Степашке, выяснилось, что Лавров - не болельщик Спартака

объясняю на пальцах - у Спартака было два основателя: Александр Косарев и Николай Старостин

первого динамовские бонзы просто убили, а второго мучили по лагерям

никогда настоящий олдовый болельщик Спартака не будет болеть за Динамо, это нонсенс

вывод - Лавров просто глор, незнающий истории клуба

бгг
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Ну не вся страна, а только те кто спиртным злоупотребляют.
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Ответ Счастье жить
спасибо Степашке, выяснилось, что Лавров - не болельщик Спартака объясняю на пальцах - у Спартака было два основателя: Александр Косарев и Николай Старостин первого динамовские бонзы просто убили, а второго мучили по лагерям никогда настоящий олдовый болельщик Спартака не будет болеть за Динамо, это нонсенс вывод - Лавров просто глор, незнающий истории клуба бгг
Ты не совсем прав, то что было раньше не подходит для нынешних реалий, теперь выгодно менять свои взгляды и предпочтения в зависимости от ситуации, , это и есть "высокий политик".
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Я болел за Краснодар. И совсем не болел за Динамо. Лучше Зенит, чем Динамо.
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А что, Лавров чекистов не поддерживает?😏
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Все и за Краснодар болели типа )
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Ответ OldRedWhite
С какой целью они болели за Краснодар ? Думали , что Зенит дома Ростову может решающий матч проиграть ? Тогда это называется не нейтральные , а особенные ))
Хватило бы и ничьей , что бы Краснодар стал чемпионом. И если бы не ляп Песьякова...
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Ответ Чебурашка от Гены
Хватило бы и ничьей , что бы Краснодар стал чемпионом. И если бы не ляп Песьякова...
В ничью Зенита верили, значит ?
Ну это сильно меняет дело :
Получается , что такие же , но не в самой тяжелой форме ))
А вообще-то мечтать так мечтать !
Для таких знатоков футбола был замечательный Экспресс :
Победа Краснодара + Ростов не проиграет + Балтика обладатель Кубка !
Коэффициент больше 10-ти и ближе к 20-ти !
Поскольку очень реалистично ))
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Ответ Теория черного лебедя
Теперь мы знаем, что Лавров - глор
Если он болеет только за сильных, то по идее должен за США болеть)
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Ответ Bartez1986
Весь мир болел, чего уж там. Зачем мелочиться
Партачата точно за "принципиальных, старейших" динамиков топили. Я прям угорел, когда увидел прихожан с шарфиками Динамо против Зенита. Так себя унизить никто не сможет))))
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