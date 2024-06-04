Тошич о Николиче в ЦСКА: «Он выигрывал трофеи практически везде. Марко знает менталитет, чемпионат, понимает язык. Есть условия, чтобы все было успешно»

Зоран Тошич доволен назначением Марко Николича тренером ЦСКА.

Специалист сменил Владимира Федотова на этой должности.

«Я рад, что такой специалист, как Николич, возглавил ЦСКА. Он выигрывал трофеи практически везде, где работал. Это говорит о том, что у него есть определенные качества.

Он выигрывал чемпионат Сербии, Венгрии и брал кубки в странах, где работал. В России с «Локомотивом» выиграл кубок.

Николич знает менталитет, чемпионат и очень хорошо понимает язык. Есть все условия, чтобы все было успешно.

Я как болельщик поддерживаю назначение Николича в ЦСКА и очень рад. Надеюсь, что все получится», – сказал бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич.

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