Тошич о Николиче в ЦСКА: «Он выигрывал трофеи практически везде. Марко знает менталитет, чемпионат, понимает язык. Есть условия, чтобы все было успешно»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Зоран Тошич Марко Николич Чемпионат.com Футбол

Зоран Тошич доволен назначением Марко Николича тренером ЦСКА.

Специалист сменил Владимира Федотова на этой должности.

«Я рад, что такой специалист, как Николич, возглавил ЦСКА. Он выигрывал трофеи практически везде, где работал. Это говорит о том, что у него есть определенные качества.

Он выигрывал чемпионат Сербии, Венгрии и брал кубки в странах, где работал. В России с «Локомотивом» выиграл кубок.

Николич знает менталитет, чемпионат и очень хорошо понимает язык. Есть все условия, чтобы все было успешно.

Я как болельщик поддерживаю назначение Николича в ЦСКА и очень рад. Надеюсь, что все получится», – сказал бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич.

Увольнение Федотова − стратегическая ошибка ЦСКА

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Всегда приятно читать комментарии Зорана про ЦСКА)
Видно, что правда следит и по-своему переживает за команду)
+2
0
+2
ждем бэмби в ЦСКА после завершения карьеры. на условного скаута, как Дзагу назначили.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий