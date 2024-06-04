Де Брюйне о Саудовской Аравии: «В моем возрасте нужно быть открытым ко всему, речь о невероятных суммах. Раньше для такого нужно было играть 15 лет»

Кевин де Брюйне признал, что открыт к переезду в Саудовскую Аравию.

«Остался год по контракту, так что мне нужно подумать о том, что может случиться. Моему старшему сыну восемь, и он не знает ничего, кроме Англии. А еще он спрашивает, сколько я буду играть за «Сити». Когда настанет подходящий момент, нужно будет принять решение», – сказал полузащитник « ».

Также де высказался о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии.

«Мишель (жена де Брюйне – Спортс) готова к экзотическому приключению.

В моем возрасте нужно быть открытым ко всему. Речь о невероятных суммах, которые я могу заработать незадолго до конца карьеры. Иногда о таком следует подумать.

Если я отыграю там два года, то заработаю невероятное количество денег. Раньше для этого нужно было бы отыграть 15 лет. И все равно я мог бы не дойти до такой суммы.

Так что нужно будет подумать, но пока мне не приходилось этого делать», – сказал де Брюйне, которому в конце июня исполнится 33 года.