Де Брюйне о Саудовской Аравии: «В моем возрасте нужно быть открытым ко всему, речь о невероятных суммах. Раньше для такого нужно было играть 15 лет»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Кевин де Брюйне деньги Футбол

Кевин де Брюйне признал, что открыт к переезду в Саудовскую Аравию.

«Остался год по контракту, так что мне нужно подумать о том, что может случиться. Моему старшему сыну восемь, и он не знает ничего, кроме Англии. А еще он спрашивает, сколько я буду играть за «Сити». Когда настанет подходящий момент, нужно будет принять решение», – сказал полузащитник «Ман Сити».

Также де Брюйне высказался о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии.

«Мишель (жена де Брюйне – Спортс) готова к экзотическому приключению.

В моем возрасте нужно быть открытым ко всему. Речь о невероятных суммах, которые я могу заработать незадолго до конца карьеры. Иногда о таком следует подумать.

Если я отыграю там два года, то заработаю невероятное количество денег. Раньше для этого нужно было бы отыграть 15 лет. И все равно я мог бы не дойти до такой суммы.

Так что нужно будет подумать, но пока мне не приходилось этого делать», – сказал де Брюйне, которому в конце июня исполнится 33 года.

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51 комментарий
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Он практически признал что поедет на Ближний Восток на заработки после отработки контракта. И его можно понять.
+110
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+110
Честный ответ, а не всякие там "интересные проекты", "уровень чемпионата топ -5 мира" и прочий бред.
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+84
Ответ football.in.kg
Он практически признал что поедет на Ближний Восток на заработки после отработки контракта. И его можно понять.
За то честно и без сказок о новых вызовах и успехах в сильнейшем чемпионате за долю малую!!)
+85
-1
+84
Ответ Фут.Боль
Честный ответ, а не всякие там "интересные проекты", "уровень чемпионата топ -5 мира" и прочий бред.
так говорить это скорее всего и есть часть таких контрактов жирных. За такие деньги ты не только мяч пинать должен, но и рекламировать страну
+28
0
+28
Так и должны говорить честно и по делу. А не про то что там конкурентно способный чемпионат, который вот вот в топ 5 лиг попадёт ))
+22
-2
+20
Ну будет в Саудии хоть один классный футболист
+16
0
+16
Ответ Типа футболист
Практически незаменим для МС
Самые незаменимые позиции в маншити - бухгалтер и юрист;))
+21
-11
+10
Первый игрок, говорящий честно. А то все про какие-то новые вызовы, рекорды...
+8
-1
+7
Практически незаменим для МС
+4
0
+4
Рыжий нравится своей открытостью....👍
+5
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+4
Ответ re-gree
Так говорит, будто у него последние деньги на хлеб уходят, если честно)
Скорее, он понимает, что потом, через два-три года, он уже никогда не сможет заработать таких денег.
+4
0
+4
Да ладно тебе рыжий, пару сезонов еще в Сити тянешь ! Главное без травм
+4
0
+4
Как не крути бабки кружат голову и берут на тобой верх по мне Кевин в шикарной форме и ещё можно играть на высшем уровне
+3
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Все правильно рыжий говорит. 2 года на излете карьеры позволят обеспечить будущее детей.
+2
0
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Ответ Ale88io
Самые незаменимые позиции в маншити - бухгалтер и юрист;))
ну давай, заплачь
+5
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+2
Ответ Holy Diver
Ну да, а в Сити он за еду играл всё это время.
В этом тексте и есть ответы на твою реплику. В чем смысл твоего коммента? Действительно, нужно играть 15 лет, чтобы заработать столько, сколько он там за год-два поднимет.
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КДБ в адеквате
+3
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Ответ Zainal
Так и должны говорить честно и по делу. А не про то что там конкурентно способный чемпионат, который вот вот в топ 5 лиг попадёт ))
Как "должны" говорить указано в контракте с игроком)
Пока Де Брюйне в Англии и никаких контрактов не имеет в Саудовской Аравии, то может говорить как хочет. Но если он этот контракт всё таки заключит, то с высочайшей долей вероятности уровень его "честности" снизится в соответствии с условиями контракта. Саудиты же тоже не дураки, они покупают не игроков в футбол, они рекламируют свою страну через громкие имена, которые уже являются брендами.
Мяч пинать многие могут, а рекламить страну - единицы.
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Ответ Alex777
Как не крути бабки кружат голову и берут на тобой верх по мне Кевин в шикарной форме и ещё можно играть на высшем уровне
На,клубном уровне выиграл все, что можно. Почему нельзя уйти на заработки?
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Ответ <CRISTIANO>
На,клубном уровне выиграл все, что можно. Почему нельзя уйти на заработки?
Ну в любом случае решать ему конечно если как футболист больше не хочет выигрывать трофеи то пусть едет зарабатывает
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Вот, круто все ответил. Только бы в Аль-Наср к Роналду, чтобы была интрига, а то Аль-Хилаль очень уж силён, доминация никогда не нужна. А если будет КДБ, то будет прекрасная гонка в чемпионате и в кубках. Криштиану с его передач вообще может 50 голов выбить
никак не пойму, в чем же хилаль сильнее насра?! суда по легионерам, там у насра лапорт,роналду,манэ,оспина,брозович, талиска.. у хилалья середняки типа митровича и малкома, которые никогда топ уровень не показывали, Кулибали разве что топ, ну и Буну, но и этот просто добротный игрок для крепкого клуба как Севилья на топ уровень никогда не тянул, да, после ЧМ22 сильно вырос на глазах у людей но Буну там просто прыгнул выше головы. Невеш вот более менее в приличном возрасте, но тоже чуть выше среднего.. может местные там делают разницы?! но ведь и арабы не очень то топ сборная, даже по меркам Азии.. одна удачная сенсация на ЧМ не делает их топом, и даже середняком.. эта сборная аусайдер на мировом турнире..
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Ответ korysh
так говорить это скорее всего и есть часть таких контрактов жирных. За такие деньги ты не только мяч пинать должен, но и рекламировать страну
Тссс, может быть когда-нибудь он и сам бы догадался
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Ответ Nick Dovgo
хотелось бы, чтобы Кевин еще попылил в Италии или Испании
Что ему делать в Италии? Кушать пасту?)
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Вроде саудиты должны этим летом Салаха взять, а новостей пока не было.
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Если бы не подверженность травмам, смог бы еще в топах поиграть, но если и уходить из Сити, то в пустыню. Видимо, с Пепом все обсудили уже.
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после ухода Крооса, без вариантов, КДБ лучший плеймэйкер в Европе
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Летит время…
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Скоро в Сити будет глобальная перестройка, каждый год уходят легенды клуба, лидеры и важнейшие игроки
Сначала старые, травмированные и нежелающие быть игроками ротации Компани, Сильва, Агуэро и Фернандиньо. А сейчас важнейшие игроки в хорошей форме. В 2023-м ушёл Гюндоган и чуть не ушёл Уокер. Сейчас (уже который год) Бернарду Силва и Эдерсон на чемоданном настроении. В 2025-м Гвардиола и КДБ фактически анонсировали свой уход
Начинается жаркий этап для руководства Сити
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Так говорит, будто у него последние деньги на хлеб уходят, если честно)
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Ответ itemme
В этом тексте и есть ответы на твою реплику. В чем смысл твоего коммента? Действительно, нужно играть 15 лет, чтобы заработать столько, сколько он там за год-два поднимет.
Ну в тексте про 15 лет. Это про то как было раньше.... А не про сейчас.
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