Де Брюйне о Саудовской Аравии: «В моем возрасте нужно быть открытым ко всему, речь о невероятных суммах. Раньше для такого нужно было играть 15 лет»
Кевин де Брюйне признал, что открыт к переезду в Саудовскую Аравию.
«Остался год по контракту, так что мне нужно подумать о том, что может случиться. Моему старшему сыну восемь, и он не знает ничего, кроме Англии. А еще он спрашивает, сколько я буду играть за «Сити». Когда настанет подходящий момент, нужно будет принять решение», – сказал полузащитник «Ман Сити».
Также де Брюйне высказался о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии.
«Мишель (жена де Брюйне – Спортс) готова к экзотическому приключению.
В моем возрасте нужно быть открытым ко всему. Речь о невероятных суммах, которые я могу заработать незадолго до конца карьеры. Иногда о таком следует подумать.
Если я отыграю там два года, то заработаю невероятное количество денег. Раньше для этого нужно было бы отыграть 15 лет. И все равно я мог бы не дойти до такой суммы.
Так что нужно будет подумать, но пока мне не приходилось этого делать», – сказал де Брюйне, которому в конце июня исполнится 33 года.
Пока Де Брюйне в Англии и никаких контрактов не имеет в Саудовской Аравии, то может говорить как хочет. Но если он этот контракт всё таки заключит, то с высочайшей долей вероятности уровень его "честности" снизится в соответствии с условиями контракта. Саудиты же тоже не дураки, они покупают не игроков в футбол, они рекламируют свою страну через громкие имена, которые уже являются брендами.
Мяч пинать многие могут, а рекламить страну - единицы.
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