Головин о «Монако» в ЛЧ: «Это особый турнир, важный для меня еще со времен ЦСКА. Очень рад»

Теги ЦСКА Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Александр Головин Спорт-Экспресс Футбол

Александр Головин рад выходу «Монако» в групповой этап Лиги чемпионов-2024/25.

«Очень рад этому событию, поздравляю с ним всех наших болельщиков!

Понятно, что есть титулы и трофеи, есть чемпионат и Кубок, но для меня действительно важно быть участником такого турнира, как Лига чемпионов. Это идет еще со времен выступления за ЦСКА, когда было много ярких матчей и эмоций.

Для меня это особый турнир, всегда говорил об этом и стремился к тому, чтобы «Монако» завоевал путевку в него по итогам сезона.

Несколько раз мы были близки к групповому этапу, играли в квалификации, но теперь ничто не должно помешать нам сыграть в основной сетке.

Уверен, что, по тому как мы играли в этом сезоне, как прошли всю дистанцию, мы абсолютно справедливо занимаем место, которое позволит нам принять участие в Лиге чемпионов», – сказал российский хавбек «Монако» Головин.

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4 комментария
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Вся Россия рада за Головина, лучшего представителя страны в Европе ...
+4
-2
+2
Ответ NIKITA
Как вы достали за всю страну говорить. Мне вот всё равно на Головина, я за ним не слежу.
Спасибо что рассказал, твоё мнение очень важно
+1
0
+1
Ответ NIKITA
Как вы достали за всю страну говорить. Мне вот всё равно на Головина, я за ним не слежу.
Ой как душно стало, надо окно открыть …
+2
-2
0
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