Головин о «Монако» в ЛЧ: «Это особый турнир, важный для меня еще со времен ЦСКА. Очень рад»
Александр Головин рад выходу «Монако» в групповой этап Лиги чемпионов-2024/25.
«Очень рад этому событию, поздравляю с ним всех наших болельщиков!
Понятно, что есть титулы и трофеи, есть чемпионат и Кубок, но для меня действительно важно быть участником такого турнира, как Лига чемпионов. Это идет еще со времен выступления за ЦСКА, когда было много ярких матчей и эмоций.
Для меня это особый турнир, всегда говорил об этом и стремился к тому, чтобы «Монако» завоевал путевку в него по итогам сезона.
Несколько раз мы были близки к групповому этапу, играли в квалификации, но теперь ничто не должно помешать нам сыграть в основной сетке.
Уверен, что, по тому как мы играли в этом сезоне, как прошли всю дистанцию, мы абсолютно справедливо занимаем место, которое позволит нам принять участие в Лиге чемпионов», – сказал российский хавбек «Монако» Головин.