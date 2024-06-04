Неймар пока не намерен уходить в «Сантос»: «Это моя любимая команда, однажды хочу вернуться, но пока не планировал. У меня еще год контракта с «Аль-Хилалем»

Теги Сантос высшая лига Бразилия возможные трансферы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Неймар заявил, что не вернется в «Сантос» в следующем году.

Контракт бразильца с «Аль-Хилалем» рассчитан до лета 2025 года.

«Нет. Такие разговоры – полная ложь. Таких планов нет. У меня еще год контракта с «Аль-Хилалем». Надеюсь, смогу провести отличный сезон, ведь предыдущий я пропустил.

Давайте двигаться постепенно. Впереди еще много времени. Конечно, «Сантос» – моя любимая команда. Да, однажды я хочу вернуться, но пока я ничего не планировал», – сказал Неймар, который с октября восстанавливается после разрыва крестообразной связки.

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7 комментариев
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В первую очередь, как болельщику футбола очень грустно за Неймара. Невероятнейший талант: лютейший дриблинг, красивая игра, магия почти на уровне Рональдиньо, было
одним наслаждением следить за его игрой в Барсе. Но угробил карьеру одним лишь переходом. А что было бы, если он остался...
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+8
Ответ Кино Музыка
Ждет приглашения в Майами?
Там ему такие привилегии и такой контракт не светит как в Аравии
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+2
Ответ Firuz Kodirov
В первую очередь, как болельщику футбола очень грустно за Неймара. Невероятнейший талант: лютейший дриблинг, красивая игра, магия почти на уровне Рональдиньо, было одним наслаждением следить за его игрой в Барсе. Но угробил карьеру одним лишь переходом. А что было бы, если он остался...
Ой, да бросьте вы. Его погубили травмы а не переход, он в ПСЖ тоже был топ когда играл, уровень всегда держал
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+2
Ждет приглашения в Майами?
+1
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у меня еще год контракта с лазаретом Аль-Хиляля
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в Аль-Хилале еще куча одноклубников, которым можно шины проколоть или еще что-нибудь веселое устроить
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Ну надо же так просрать свою карьеру
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