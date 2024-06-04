Неймар пока не намерен уходить в «Сантос»: «Это моя любимая команда, однажды хочу вернуться, но пока не планировал. У меня еще год контракта с «Аль-Хилалем»

Неймар заявил, что не вернется в «Сантос» в следующем году.

Контракт бразильца с « » рассчитан до лета 2025 года.

«Нет. Такие разговоры – полная ложь. Таких планов нет. У меня еще год контракта с «Аль-Хилалем». Надеюсь, смогу провести отличный сезон, ведь предыдущий я пропустил.

Давайте двигаться постепенно. Впереди еще много времени. Конечно, « » – моя любимая команда. Да, однажды я хочу вернуться, но пока я ничего не планировал», – сказал , который с октября восстанавливается после разрыва крестообразной связки.