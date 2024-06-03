Тедеев продолжит тренировать «Акрон». Клуб впервые сыграет в РПЛ в следующем сезоне

Теги премьер-лига Россия Матч ТВ Акрон Заур Тедеев Павел Морозов Футбол

Заур Тедеев останется на посту главного тренера «Акрона» в следующем сезоне.

42-летний специалист возглавляет клуб с декабря 2023 года.

«Тедеев останется главным тренером команды в РПЛ. У него контракт до конца следующего сезона», – сообщил владелец «Акрона» Павел Морозов.

Тольяттинцы завоевали путевку в Мир РПЛ на следующий сезон в стыковых матчах против «Урала» (2:0, 1:2). Основанный в 2018 году клуб впервые в истории сыграет в российской Премьер-лиге.

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7 комментариев
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Акрону многие симпатизировать будут в новом сезоне чего греха таить
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Куда подевали Бахву Тедеева?
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Ответ Злодей Спб
Хочу матч Акрон-Спартак в первом туре И разгромное поражение москвичей в гостях :) Чтобы, так сказать, задать тон всему сезону.
А я хочу Скарлетт Йоханссон, кому обиднее?!)))
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
А я хочу Скарлетт Йоханссон, кому обиднее?!)))
Вам) Ибо "Спартак" -"Акрон" рано или поздно будет. А вот будет ли Скарлетт Йоханссон-Знакомый Ваш Сергей Есенин не очень точно, хотя возможно)
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В Самарской области 2 команды.Крылья С всех устраивающая машинка по отмыву бюджетных денег.Команда без высоких целей....Акрон - Тольятти ,как и весь город в пасынках у Самары.Поэтому власти ничего со стадионом в Тольятти решать не хотят.Загубили в регионе спорт.
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Ответ Злодей Спб
Хочу матч Акрон-Спартак в первом туре И разгромное поражение москвичей в гостях :) Чтобы, так сказать, задать тон всему сезону.
Тон будет выше если Зенит разнесут в первом же туре
+2
-2
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