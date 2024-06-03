Тедеев продолжит тренировать «Акрон». Клуб впервые сыграет в РПЛ в следующем сезоне
Заур Тедеев останется на посту главного тренера «Акрона» в следующем сезоне.
42-летний специалист возглавляет клуб с декабря 2023 года.
«Тедеев останется главным тренером команды в РПЛ. У него контракт до конца следующего сезона», – сообщил владелец «Акрона» Павел Морозов.
Тольяттинцы завоевали путевку в Мир РПЛ на следующий сезон в стыковых матчах против «Урала» (2:0, 1:2). Основанный в 2018 году клуб впервые в истории сыграет в российской Премьер-лиге.