Карпин о новом контракте с РФС: «50 на 50, что подпишу. Переговоры нормальные, требования не выдвигал, нюансы – да»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Александр Дюков ТАСС Футбол

Валерий Карпин рассказал о переговорах по новому контракту со сборной России.

Ранее сообщалось, что Карпин и глава РФС Александр Дюков провели первый раунд переговоров. Действующее соглашение тренера истекает в июле.

«Когда будет встреча вторая и дальше – не знаю, будет ли она – не знаю. Переговоры нормальные, требования не выдвигал, нюансы – да.

В любой работе есть нюансы, начиная от тренерского штаба, медицинского, такие мелкие вещи, которые у меня даже не прописаны, но хотелось бы свое видение изложить. Переговорный процесс двусторонний, 50 на 50, что подпишу контракт», – сказал главный тренер сборной России.

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
кайф Валере, работа одна а зарплаты две
+19
-2
+17
Валерон мог бы ещё и Эстонию тренить на полставки.
+4
0
+4
Нюансы это продолжение совмещения
+2
-1
+1
50/50 крепко слишком получается, 70 на 30 получше будет)
+1
0
+1
Ответ Evgeny Valyaev
А можно перестать совмещать? Либо сборная, либо клуб? А то тренер Ростова так и будет в сборную Песькова вызывать, называя его самым лучшим вратарем. Нужно в документах РФС прописать запрет на совмещение постов. Как будто тренеров нет в РФ больше. Сейчас тренер сборной - чисто техническая фигура. Нужно для ФИФА/УЕФА проводить товарняки, чтобы показывать, что сборная жива. Вызывать по сути нужно в основном молодых игроков. Там справится почти любой с лицензией.
Пока нет официальных матчей, можно и совмещать. Начнём играть, совмещения не будет. И Валера вызывает очень много молодых игроков. Вы не в курсе?
+3
-2
+1
Ответ Evgeny Valyaev
А можно перестать совмещать? Либо сборная, либо клуб? А то тренер Ростова так и будет в сборную Песькова вызывать, называя его самым лучшим вратарем. Нужно в документах РФС прописать запрет на совмещение постов. Как будто тренеров нет в РФ больше. Сейчас тренер сборной - чисто техническая фигура. Нужно для ФИФА/УЕФА проводить товарняки, чтобы показывать, что сборная жива. Вызывать по сути нужно в основном молодых игроков. Там справится почти любой с лицензией.
А смысл убирать совмещение? В нынешних реалиях это никак не мешает. Вот будут официальные турниры, то тогда нужно будет делать выбор.
+1
0
+1
С саламычем чай пил поди)) нахватался уточнений)
0
0
0
Это лучшая работа в мире! (С)
0
0
0
нюансы, - не лезьте!!!
0
0
0
Как вовремя появились слухи про Турцию))))
0
0
0
Ответ Evgeny Valyaev
А можно перестать совмещать? Либо сборная, либо клуб? А то тренер Ростова так и будет в сборную Песькова вызывать, называя его самым лучшим вратарем. Нужно в документах РФС прописать запрет на совмещение постов. Как будто тренеров нет в РФ больше. Сейчас тренер сборной - чисто техническая фигура. Нужно для ФИФА/УЕФА проводить товарняки, чтобы показывать, что сборная жива. Вызывать по сути нужно в основном молодых игроков. Там справится почти любой с лицензией.
Как бы то ни было теперь Карпин будет вызывать вратаря ПСЖ
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий