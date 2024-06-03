Карпин о новом контракте с РФС: «50 на 50, что подпишу. Переговоры нормальные, требования не выдвигал, нюансы – да»

Валерий Карпин рассказал о переговорах по новому контракту со сборной России.

Ранее сообщалось, что и глава РФС Александр Дюков провели первый раунд переговоров. Действующее соглашение тренера истекает в июле.

«Когда будет встреча вторая и дальше – не знаю, будет ли она – не знаю. Переговоры нормальные, требования не выдвигал, нюансы – да.

В любой работе есть нюансы, начиная от тренерского штаба, медицинского, такие мелкие вещи, которые у меня даже не прописаны, но хотелось бы свое видение изложить. Переговорный процесс двусторонний, 50 на 50, что подпишу контракт», – сказал главный тренер сборной России.