Дюков о расизме в российском футболе: «Его нет, если говорить в общем. Последнее проявление в Ульяновске несколько лет назад – скорее исключение»

Александр Дюков считает, что в российском футболе отсутствует расизм.

– На конгрессе были представлены методы борьбы с расизмом. Есть ли проявления расизма в российском футболе?

– Я не вижу таких проявлений. Последнее проявление расизма было несколько лет назад в Ульяновске (бросок банана в Вендела во время матча Фонбет Кубка России в феврале 2023 года – Sports). Это было скорее исключение.

Если говорить в общем, то у нас нет расизма в футболе, – сказал президент .

В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска