Дюков о расизме в российском футболе: «Его нет, если говорить в общем. Последнее проявление в Ульяновске несколько лет назад – скорее исключение»

Теги премьер-лига Россия УЕФА ФИФА РФС Александр Дюков дискриминация Футбол

Александр Дюков считает, что в российском футболе отсутствует расизм.

– На конгрессе ФИФА были представлены методы борьбы с расизмом. Есть ли проявления расизма в российском футболе?

– Я не вижу таких проявлений. Последнее проявление расизма было несколько лет назад в Ульяновске (бросок банана в Вендела во время матча Фонбет Кубка России в феврале 2023 года – Sports). Это было скорее исключение.

Если говорить в общем, то у нас нет расизма в футболе, – сказал президент РФС.

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7 комментариев
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Расизм - это когда с чёрным за один стол не хочешь садиться, в одной раздевалке сидеть, когда для них отдельные уборные сомнительной санитарии. Банан с трибун - это тупость и быдлячество, но никак не расизм
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Всё потому, что в Ульяновск FanID не завезли. А то бы расизм окончательно победили
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Расизм там, где Винисиус.
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Почему футбол считается чуть ли не передовой в борьбе с расизмом?С расизмом с детских садов нужно работать, а не со здоровенными лбами на трибунах.Футбол не в вакууме находится от общества
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