Дюков о расизме в российском футболе: «Его нет, если говорить в общем. Последнее проявление в Ульяновске несколько лет назад – скорее исключение»
Александр Дюков считает, что в российском футболе отсутствует расизм.
– На конгрессе ФИФА были представлены методы борьбы с расизмом. Есть ли проявления расизма в российском футболе?
– Я не вижу таких проявлений. Последнее проявление расизма было несколько лет назад в Ульяновске (бросок банана в Вендела во время матча Фонбет Кубка России в феврале 2023 года – Sports). Это было скорее исключение.
Если говорить в общем, то у нас нет расизма в футболе, – сказал президент РФС.
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