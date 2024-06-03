Ваноли о выходе «Венеции» в Серию А: «Мы совершили подвиг, когда прикладываешь усилия, мечты могут сбыться. В России у меня был важный опыт в трудный период в «Спартаке»

Паоло Ваноли высказался о выходе «Венеции» в Серию А.

Экс-тренер «Спартака» возглавляет итальянский клуб с 2022 года. Вчера команда вернулась в Серию А после двух лет во втором дивизионе, обыграв «Кремонезе» по сумме двух матчей плей-офф (0:0, 1:0)

«Я потерял дар речи. Мы совершили подвиг, поистине шедевр. Поздравляем в первую очередь этих ребят, полтора года назад мы начинали с самых низов. Мы пережили некоторые значимые разочарования, преодолели их и, по-моему, достойно дошли до Серии А, пройдя «Кремонезе», который, как и «Палермо», отлично сражался. Когда прикладываешь усилия и много работаешь, рано или поздно мечты могут сбыться.

Я хочу веселиться, наслаждаться этими моментами. Последние полтора года у меня не было времени продохнуть, и сегодня я хочу насладиться этими великолепными поклонниками, которые любят меня, и я рад, что это взаимно, потому что моя карьера началась здесь.

Когда я приступаю к работе, я всегда мечтаю. Иногда я допускаю ошибки, переоценивая качества своих игроков. Вначале здесь я ставил цель выигрывать матч за матчем. Это был шаг к целям, видимым и достижимым. В России у меня был очень важный опыт в трудный период в «Спартаке». Я должен поблагодарить своих сотрудников, я человек, который много работает, и я знаю, как много заставляю работать окружающих.

Я пообещал президенту и директору, что, несмотря на огромное разочарование, если у меня будет хотя бы один шанс попасть в Серию А, я им воспользуюсь, потому что я большой профессионал.

Когда я вижу этот энтузиазм, этот стадион, у меня мурашки по коже. Футбол – это эмоции, и их нужно проявлять», – сказал главный тренер «Венеции».