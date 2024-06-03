Ваноли о выходе «Венеции» в Серию А: «Мы совершили подвиг, когда прикладываешь усилия, мечты могут сбыться. В России у меня был важный опыт в трудный период в «Спартаке»

Теги Спартак премьер-лига Россия серия А Италия болельщики Венеция Кремонезе Паоло Ваноли Футбол

Паоло Ваноли высказался о выходе «Венеции» в Серию А.

Экс-тренер «Спартака» возглавляет итальянский клуб с 2022 года. Вчера команда вернулась в Серию А после двух лет во втором дивизионе, обыграв «Кремонезе» по сумме двух матчей плей-офф (0:0, 1:0)

«Я потерял дар речи. Мы совершили подвиг, поистине шедевр. Поздравляем в первую очередь этих ребят, полтора года назад мы начинали с самых низов. Мы пережили некоторые значимые разочарования, преодолели их и, по-моему, достойно дошли до Серии А, пройдя «Кремонезе», который, как и «Палермо», отлично сражался. Когда прикладываешь усилия и много работаешь, рано или поздно мечты могут сбыться.

Я хочу веселиться, наслаждаться этими моментами. Последние полтора года у меня не было времени продохнуть, и сегодня я хочу насладиться этими великолепными поклонниками, которые любят меня, и я рад, что это взаимно, потому что моя карьера началась здесь.

Когда я приступаю к работе, я всегда мечтаю. Иногда я допускаю ошибки, переоценивая качества своих игроков. Вначале здесь я ставил цель выигрывать матч за матчем. Это был шаг к целям, видимым и достижимым. В России у меня был очень важный опыт в трудный период в «Спартаке». Я должен поблагодарить своих сотрудников, я человек, который много работает, и я знаю, как много заставляю работать окружающих.

Я пообещал президенту и директору, что, несмотря на огромное разочарование, если у меня будет хотя бы один шанс попасть в Серию А, я им воспользуюсь, потому что я большой профессионал.

Когда я вижу этот энтузиазм, этот стадион, у меня мурашки по коже. Футбол – это эмоции, и их нужно проявлять», – сказал главный тренер «Венеции».

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Кирилл Голивец
Интересно, что сильные по самостоятельной работе тренеры в Спартаке были ну вообще ни о чем (я не только об Эмери, но и о Якине с вот Ваноли), а работающий между итальянским пердивом и втордивом Каррера добился успеха.
Ну Ваноли со Спартаком кубок выиграл, а потом уехал потому что Федун посоветовал. В спокойных условиях допускаю, что продолжил бы работать.
+6
0
+6
Интересно, что сильные по самостоятельной работе тренеры в Спартаке были ну вообще ни о чем (я не только об Эмери, но и о Якине с вот Ваноли), а работающий между итальянским пердивом и втордивом Каррера добился успеха.
+4
-1
+3
Ответ Кирилл Голивец
Интересно, что сильные по самостоятельной работе тренеры в Спартаке были ну вообще ни о чем (я не только об Эмери, но и о Якине с вот Ваноли), а работающий между итальянским пердивом и втордивом Каррера добился успеха.
Не думаю, что можно сравнивать так в лоб, Каррера после Спартака не работал в сильном клубе. Я бы даже привел в пример Анчелотти у которого еще недавно был не самый удачный период в Эвертоне, но после он уже король в Реале. Подход некоторых тренеров такой, что им нужны сильные исполнители. Но даже тактические гении не вытащат откровенный аутсайдер. И как по мне это именно случай Массимо, с крепкой командой он сможет добиться успеха.

И из всех названных по настоящему проявил себя Эмери, Ваноли только начинает, Якин не сказал бы что добился чего-то впечатляющего после Спартака, а еще есть Тедеско который был хорош и в Спартаке.
+3
0
+3
Ответ Кирилл Голивец
Интересно, что сильные по самостоятельной работе тренеры в Спартаке были ну вообще ни о чем (я не только об Эмери, но и о Якине с вот Ваноли), а работающий между итальянским пердивом и втордивом Каррера добился успеха.
Якин, если я верно помню, 100500 клубов в Швейцарии сменил, а за ее пределами только в Спартаке работал, чем он сильный?
+1
0
+1
Тренер, которого открыла Зарема. О чем она сама ближайшее время заявит (возможно уже).
0
0
0
Спартак - кузница тренерских кадров!
0
0
0
Пусть только Венеция подзадержится уже хотя бы на несколько сезонов ввиду своей географической достопримечательности в "Ашке", не то как два года назад всё получается сизифов труд, после таких тяжелых подъемов, подвигов и продираний через жернова плэйофф. И главное, чтобы не одними лишь изысками модельерских дизайнов формы гордились, но и игрой ради болельщиков)
0
0
0
Ответ velvetdust2008
Якин, если я верно помню, 100500 клубов в Швейцарии сменил, а за ее пределами только в Спартаке работал, чем он сильный?
в сборной работает же своей
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий