«Челси» договорился о переходе Адарабиойо. Защитник придет свободным агентом из «Фулхэма»

Теги Челси Фулхэм премьер-лига Англия Энцо Мареска возможные трансферы Тосин Адарабиойо Футбол

Тосин Адарабиойо переходит в «Челси».

Как сообщает Sky Sports, 26-летний защитник пройдет медосмотр в лондонском клубе на следующей неделе. Адарабиойо подпишет долгосрочный контракт с «Челси».

Защитник «Фулхэма» присоединится к «синим» на правах свободного агента, когда его контракт истечет в конце июня.

«Ньюкасл» также хотел заполучить его, но игрок выбрал «Челси», которому нужен центральный защитник после ухода Тиаго Силвы.

Тосин работал под руководством будущего тренера «Челси» Энцо Марески в молодежной структуре «Манчестер Сити».

Как отмечает журналист Низаар Кинселла, частично решение подписать Адарабиойо было принято из-за его отличной игры в воздухе, тем более, что тренер по стандартным положениям Бернардо Куэва перешел из «Брентфорда» в «Челси», чтобы помочь решить проблемы прошлого сезона.

Инсайдер Фабрицио Романо добавляет, что стороны достигли устного соглашения.

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9 комментариев
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Эванс готовится встречать 50-ю молодость в МЮ, бгг )
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чет Боели сдает - подбирает свободных агентов, чем обычно занималась Барса
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мало же хлама на скамейке, нужно больше
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Ответ lebedst
мало же хлама на скамейке, нужно больше
Какого хлама?) Силва ушел, Фофана вечно травмирован, Бадиашиль очень невзрачную игру показывает. Колвилл тоже частенько травмируется. Чалобу возможно продадут, ЦЗ нужен был по-любому
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Значит Чалобах минус , жаль после травмы он был хорош
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Замена Чалоба. Теперь нужно брать Бремера и продать 2х привозов из Монако
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Ответ lebedst
мало же хлама на скамейке, нужно больше
Челси в этом сезоне славились своей обширной скамейкой, вы правы
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Ответ lebedst
мало же хлама на скамейке, нужно больше
Да он еще и в основе будет играть
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