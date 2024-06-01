«Челси» договорился о переходе Адарабиойо. Защитник придет свободным агентом из «Фулхэма»

Тосин Адарабиойо переходит в «Челси».

Как сообщает Sky Sports, 26-летний защитник пройдет медосмотр в лондонском клубе на следующей неделе. Адарабиойо подпишет долгосрочный контракт с «Челси».

Защитник « » присоединится к «синим» на правах свободного агента, когда его контракт истечет в конце июня.

«Ньюкасл» также хотел заполучить его, но игрок выбрал «Челси», которому нужен центральный защитник после ухода Тиаго Силвы.

работал под руководством будущего тренера « » в молодежной структуре «Манчестер Сити».

Как отмечает журналист Низаар Кинселла, частично решение подписать Адарабиойо было принято из-за его отличной игры в воздухе, тем более, что тренер по стандартным положениям Бернардо Куэва перешел из «Брентфорда» в « », чтобы помочь решить проблемы прошлого сезона.

Инсайдер Фабрицио Романо добавляет, что стороны достигли устного соглашения.