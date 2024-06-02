Моуринью о «Фенербахче»: «Футбол – это страсть, и нет места лучше, чтобы ее почувствовать. Обычно тренера любят после побед, но сейчас я чувствую любовь до побед – это большая ответственность»

Жозе Моуринью прокомментировал назначение главным тренером «Фенербахче».

«Хочу поблагодарить вас за вашу любовь. Я почувствовал ее с того момента, как мое имя начали связывать с « ».

Обычно тренера любят после побед, но в этом случае я чувствую любовь до побед. Для меня это большая ответственность. Я могу вам пообещать, что с этого момента стану частью вашей семьи.

Эта футболка – моя кожа. Футбол – это страсть, и нет места лучше, чтобы эту страсть почувствовать», – сказал португалец в ходе презентации на заполненном стадионе турецкого клуба.

Фото: twitter.com/Fenerbahce