Моуринью о «Фенербахче»: «Футбол – это страсть, и нет места лучше, чтобы ее почувствовать. Обычно тренера любят после побед, но сейчас я чувствую любовь до побед – это большая ответственность»

Теги Жозе Моуринью Фенербахче высшая лига Турция Футбол

Жозе Моуринью прокомментировал назначение главным тренером «Фенербахче».

«Хочу поблагодарить вас за вашу любовь. Я почувствовал ее с того момента, как мое имя начали связывать с «Фенербахче».

Обычно тренера любят после побед, но в этом случае я чувствую любовь до побед. Для меня это большая ответственность. Я могу вам пообещать, что с этого момента стану частью вашей семьи.

Эта футболка – моя кожа. Футбол – это страсть, и нет места лучше, чтобы эту страсть почувствовать», – сказал португалец в ходе презентации на заполненном стадионе турецкого клуба.

Фото: twitter.com/Fenerbahce

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19 комментариев
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Моуриньо и Фенербахче - это интересно. Мне кажется огненная атмосфера турецких стадионов перегрузят Моуриньо. Уверен, он нашел свое место.
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По лестнице, он реально скоро до РПЛ и Спартака дойдет. Им такая медиа персона нужна.
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От любви до ненависти. Они же бешеные. Нужно быть начеку и не расслабляться, особенно с заждавшимися чемпионства фанатами "канареек". Но удачи Моуру на новом непростом поприще)
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+12
Ответ Нефанатик
Моуриньо и Фенербахче - это интересно. Мне кажется огненная атмосфера турецких стадионов перегрузят Моуриньо. Уверен, он нашел свое место.
Как бы его эта атмосфера не похоронила))
+3
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+3
Ответ Нефанатик
Моуриньо и Фенербахче - это интересно. Мне кажется огненная атмосфера турецких стадионов перегрузят Моуриньо. Уверен, он нашел свое место.
Перегрузят - это плохо. ПереЗАгрузят - это хорошо
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Жаль не в Аравию. С трибун бы кричали Моуру: "Гвардиола! Гвардиола!"
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Не важно , где он сейчас и кого он тренирует. Но он всё равно будет Особенный
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Какой же Моур все таки великий. Харизматичный, уверенный в себе, с характером, с менталитетом победителя. Красавец просто.
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Фенер уже 10 лет не может выиграть чемпионат. Надеюсь Жозе сможет сделать их чемпионами
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футбол - это старость. и да, в Турции ее и начинают чувствовать
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К сожалению,но в последние 5-7 лет футбол для Моуринью - это Неустойка при увольнении
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как же они подходят друг другу:)
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Ответ Только Крылья
Перегрузят - это плохо. ПереЗАгрузят - это хорошо
Благодарю что поправил))
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