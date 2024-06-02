Газманов споет песню «Балтийский берег», если «Балтика» обыграет «Зенит» в финале Кубка России

Известны номера, которые будут показаны после завершения Фонбет Кубка России.

Sport24 сообщает, что Олег Газманов, участвовавший в исполнении гимна России перед игрой, в случае победы «Балтики» споет песню «Балтийский берег».

Если победит « », оперный певец Василий Герелло исполнит «Город над вольной Невой».

После 90 минут счет в матче равный – 1:1. Sports ведет текстовую трансляцию игры.