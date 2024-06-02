Газманов споет песню «Балтийский берег», если «Балтика» обыграет «Зенит» в финале Кубка России

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Олег Газманов музыка Футбол

Известны номера, которые будут показаны после завершения Фонбет Кубка России.

Sport24 сообщает, что Олег Газманов, участвовавший в исполнении гимна России перед игрой, в случае победы «Балтики» споет песню «Балтийский берег».

Если победит «Зенит», оперный певец Василий Герелло исполнит «Город над вольной Невой».

После 90 минут счет в матче равный – 1:1. Sports ведет текстовую трансляцию игры.

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29 комментариев
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Не споет)
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Концерт Газманова отменяет Алип.
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Пусть и сейчас поёт, в Петербурге тоже Балтийский берег )
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Алип за секунды до гола: Не люблю творчество Газманова... ээээээ.. бдыщь...
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Ответ Vitor Dia
Филипп киркоров споет песню «голубая луна», если спартак выиграет копа Дель Соль
Какая скукотища. Зумеры даже не знают, кто такой Трубач.
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Не думал сказать это, но спасибо Зениту за молчание Газманова
+6
-2
+4
Ответ Кот болотный
КАК эта Балтика вылетела????? А всех Питерцев - с Кубком!
Вылетела из-за того, что полностью провалила первую половину сезона, играя составом, который вышел из ФНЛ.
А включились только после зимы, когда надо было спасаться.

И из-за решений Игнашевича со составу и заменами проиграли важнейший матч против Урала в гостях, пропустив на 95 минуте, фактически приговорив себя к вылету.
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Алипа с кляпом заказывали? 😎
+5
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Будет сальто делать в тишине 🚨
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Какое-то неуважительное отношение к Газманову. Он ведь всерьёз это мог принять ))
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Ответ Фантом
Не первый. Однажды кубок выиграл "Терек" (когда он еще был "Тереком"), еще раз - "Тосно" (которое ликвидировалось через месяц, но если бы не это, оказалось бы в еврокубках и ФНЛ).
Сибирь по-моему выиграла кубок вылетев из чемпионата
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Хорошая новость, не споёт
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Ответ Давид Agabekyan
Сибирь по-моему выиграла кубок вылетев из чемпионата
Они как участник ФНЛ вышли в финал, и как участник РПЛ играли в ЕК с ПСВ как помню. Но только как финалист стали.
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Ответ Фантом
Не первый. Однажды кубок выиграл "Терек" (когда он еще был "Тереком"), еще раз - "Тосно" (которое ликвидировалось через месяц, но если бы не это, оказалось бы в еврокубках и ФНЛ).
Так они в ФНЛ тогда играли?
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Ответ Давид Agabekyan
Сибирь по-моему выиграла кубок вылетев из чемпионата
Тосно
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Ответ Давид Agabekyan
Сибирь по-моему выиграла кубок вылетев из чемпионата
Нет, только вышли в финал. А выиграл его "Зенит".
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Ответ Бегемотик
А если бы выиграли, то будь у нас до сих пор право играть в УЕФА, это ж впервые у нас могло бы быть команда пердива в ЕК? В Англии вроде было разок, что команда вылетела, но выиграла в Кубке и выступала в ЕК?
Не первый. Однажды кубок выиграл "Терек" (когда он еще был "Тереком"), еще раз - "Тосно" (которое ликвидировалось через месяц, но если бы не это, оказалось бы в еврокубках и ФНЛ).
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мы не услышим Газманова, и это хорошо, но какой ценой...
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А петь будет Василий Герелло...
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Алип против, он фанат оперы
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Походу только песню про песика,пропала собака по кличке …
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Нафиг он нужен на футболе со своими какунами?
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