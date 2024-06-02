Газманов споет песню «Балтийский берег», если «Балтика» обыграет «Зенит» в финале Кубка России
Известны номера, которые будут показаны после завершения Фонбет Кубка России.
Sport24 сообщает, что Олег Газманов, участвовавший в исполнении гимна России перед игрой, в случае победы «Балтики» споет песню «Балтийский берег».
Если победит «Зенит», оперный певец Василий Герелло исполнит «Город над вольной Невой».
После 90 минут счет в матче равный – 1:1. Sports ведет текстовую трансляцию игры.
А включились только после зимы, когда надо было спасаться.
И из-за решений Игнашевича со составу и заменами проиграли важнейший матч против Урала в гостях, пропустив на 95 минуте, фактически приговорив себя к вылету.