Нино в подкате сбил Козлова в штрафной «Зенита». Карасев не дал «Балтике» пенальти – защитник коснулся мяча

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Балтика Сергей Карасев Нино Мота Данила Козлов 2005 Футбол

«Балтика» могла получить пенальти в ворота «Зенита».

На 14-й минуте суперфинала Фонбет Кубка России полузащитник Данила Козлов получил передачу в штрафной площади петербуржцев и пробросил мяч вперед, попав им в колено идущему в подкат защитнику Нино Моте, после чего бразилец сбил 19-летнего футболиста с ног.

Главный судья Сергей Карасев не зафиксировал нарушения правил, ВАР вмешиваться не стал.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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32 комментария
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А вот в ворота Балтики такое бы точно поставили)
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-53
+45
Ответ Roman Araslanov
А вот в ворота Балтики такое бы точно поставили)
Сколько Зенит пенальти за сезон пробил?
Два?
Поставили бы, ага. В ворота соперников Зенита не ставили очевидные пенальти, а тут бы поставили.
+62
-29
+33
Где вы там пенальти-то увидели, на всех повторах видно, что Нино сыграл четко в мяч без касания Козлова, а уже потом по инерции укатился в Даню. Лапочкин даже намека на пенку не увидел)
+44
-20
+24
Естественно, там нет пенальти, Нино сначала в мяч сыграл
+52
-30
+22
А фоточку, где показана игра в мяч, выложить нет?
Суряев позорник )
+30
-17
+13
Сначала тоже возмущался, что подсаживают , потому что пеналь очевидный, а потом оказалось в мяч сыграл
+12
-4
+8
Ответ Мукунку хороший
Комментарий удален пользователем
Всестранцы из столицы традиционно страдают 😎
+20
-14
+6
Ответ Xabi Alonso78
Комментарий скрыт
Вообще непринципиален этот кубок. Главное, что трофей опять мимо Москвы поедет 😎
+8
-2
+6
Как же Черданцев достал вопить, что команда Балтика — из первой лиги!
Они дошли до финала будучи командой РПЛ и состав у них РПЛ-овский пока что.
+7
-1
+6
Ответ Мукунку хороший
Комментарий удален пользователем
https://t.me/aloref/4894
"Всей стране" из Москвы учить правила)
+8
-4
+4
Повод поныть для "всей России" )
+15
-11
+4
Зенит - позор российского футбола
+8
-5
+3
Нино в подкате сыграл коленом в мяч. А такие заголовки и такие тексты - это "маленькие хитрости" от так называемых, прости госпиталь, "журналистов" :)
+8
-5
+3
не было никакой игры в мяч, 100% пенальти, зенит позор мирового футбола
+12
-11
+1
Ответ Roman Araslanov
А вот в ворота Балтики такое бы точно поставили)
не является ли это частью заговора против спартака?
+4
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сейчас бы по фото определять попал Нино в игрока или мяч 😁 Ещё бы просто рисунок от руки приложили)
+3
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Зенит позор российского футбола
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Ответ Xabi Alonso78
Комментарий скрыт
Мяч после игры в него защитника Зенита поменял траекторию и ушел на угловой. Просто конкретно Вы, "адекватный" наш, живете в параллельной Вселенной. По этой причине мой список типичных "подсуетившихся" интернет-фантазеров Ваш по праву. Ничего личного. Просто опасаюсь, что интернет-балаболизм можно подхватить через общение с такими, как Вы. Хорошего дня, любезный фантазер!
+1
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0
Ответ CoMoBo3
Всестранцы из столицы традиционно страдают 😎
Комментарий удален пользователем
Ответ Garikus89
Где вы там пенальти-то увидели, на всех повторах видно, что Нино сыграл четко в мяч без касания Козлова, а уже потом по инерции укатился в Даню. Лапочкин даже намека на пенку не увидел)
Для москвичей это всегда пенальти
+1
-1
0
Ответ CoMoBo3
Естественно, там нет пенальти, Нино сначала в мяч сыграл
Комментарий удален пользователем
Карасев продолжает позорить человечество
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ситуация вопиющая 💯
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Засунули Зениту уже по самое не балуй!
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ну нет! карась прав!!!
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Не дал пенальти за игру в мяч вы совсем уже там?
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