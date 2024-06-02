Нино в подкате сбил Козлова в штрафной «Зенита». Карасев не дал «Балтике» пенальти – защитник коснулся мяча

«Балтика» могла получить пенальти в ворота «Зенита».

На 14-й минуте суперфинала Фонбет Кубка России полузащитник получил передачу в штрафной площади петербуржцев и пробросил мяч вперед, попав им в колено идущему в подкат защитнику Нино Моте, после чего бразилец сбил 19-летнего футболиста с ног.

Главный судья не зафиксировал нарушения правил, ВАР вмешиваться не стал.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»