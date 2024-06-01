Винисиус получил желтую, сбив вратаря «Боруссии». Забитцер предъявил игроку «Реала» претензии

Винисиус Жуниор получил желтую карточку в первом тайме финала Лиги чемпионов.

На 35-й минуте вингер « », прессингуя голкипера , попытался в подкате выбить у него мяч, но лишь сбил швейцарца.

Главный судья Славко Винчич предупредил бразильца, а подбежавшие футболисты « », в особенности хавбек , предъявили игроку мадридцев претензии в связи с его поступком.

У Винисиуса теперь три желтые карточки в текущем розыгрыше чемпионов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»