Винисиус получил желтую, сбив вратаря «Боруссии». Забитцер предъявил игроку «Реала» претензии

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига судьи Славко Винчич Марсель Забитцер Грегор Кобель Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор получил желтую карточку в первом тайме финала Лиги чемпионов.

На 35-й минуте вингер «Реала», прессингуя голкипера Грегора Кобеля, попытался в подкате выбить у него мяч, но лишь сбил швейцарца.

Главный судья Славко Винчич предупредил бразильца, а подбежавшие футболисты «Боруссии», в особенности хавбек Марсель Забитцер, предъявили игроку мадридцев претензии в связи с его поступком.

У Винисиуса теперь три желтые карточки в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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18 комментариев
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Ответ dreamstep
Комментарий удален модератором
В данном моменте Винисиус пролетел мимо вратаря едва задев, вратарь нарисовал чуть ли не сальто
+35
-11
+24
Кто нибудь видел Родриго? Жаль то Браим не бразилец. Тогда бы точно играл он, а не этот невидимка
+18
-1
+17
Лучше бы предъявляли претензии за плохую актёрскую игру
+13
-5
+8
Ответ cektor
Какой же винни грязный и бесячий
так там касания не было
+11
-5
+6
Ответ Нефанатик
Кто нибудь видел Родриго? Жаль то Браим не бразилец. Тогда бы точно играл он, а не этот невидимка
И белингема
+6
-2
+4
Ответ Хызыр
В данном моменте Винисиус пролетел мимо вратаря едва задев, вратарь нарисовал чуть ли не сальто
На повороте из ворот, вроде шипами в ступню влетел. Но вратарь, конечно, за колено держался. Жёлтая все равно справедливая. Грязная игра, очевидно без попытки сыграть в мяч
+3
-1
+2
Ответ Jeicob Harlon
И белингема
Беллингема видели. Хорошо свою актерскую часть отыгрывает, лучше чем в футбол получается
+3
-1
+2
Ответ Хызыр
В данном моменте Винисиус пролетел мимо вратаря едва задев, вратарь нарисовал чуть ли не сальто
При опасной игре судья имеет право показать карточку при минимальном касаний и даже без касания. Потому что момент не предсказуем, игрок которого атакуют может в последний момент развернуться/неудачно поставить ногу и т. п. И получился бы сильный удар, вплоть до перелома. Точно также при подкате сзади - судья имеет право показать карточку даже если контакта как такового не произошло.

Так и называется - желтая/красная за опасную игру. В свое время Рамос, например, получал красную за подкат против Месси - там тоже касания фактически небыло.

В 99 таких моментах из 100 все обходится максимум слабым ударом, но потом происходит один момент... при котором наносится ужасная травма...
Поэтому и говорят: если не уверен - ни в коем случае не делай подкат.
+1
0
+1
Какой же винни грязный и бесячий
+12
-12
0
Комментарий удален модератором
а вторую должен был получить за симуляцию и удалён.
+2
-2
0
Вини на красную наиграл
0
0
0
Ответ Давид Agabekyan
Беллингема видели. Хорошо свою актерскую часть отыгрывает, лучше чем в футбол получается
Жаль что он провалился в последнее время,Браима нужно выпускать
0
0
0
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