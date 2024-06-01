Винисиус получил желтую, сбив вратаря «Боруссии». Забитцер предъявил игроку «Реала» претензии
Винисиус Жуниор получил желтую карточку в первом тайме финала Лиги чемпионов.
На 35-й минуте вингер «Реала», прессингуя голкипера Грегора Кобеля, попытался в подкате выбить у него мяч, но лишь сбил швейцарца.
Главный судья Славко Винчич предупредил бразильца, а подбежавшие футболисты «Боруссии», в особенности хавбек Марсель Забитцер, предъявили игроку мадридцев претензии в связи с его поступком.
У Винисиуса теперь три желтые карточки в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Так и называется - желтая/красная за опасную игру. В свое время Рамос, например, получал красную за подкат против Месси - там тоже касания фактически небыло.
В 99 таких моментах из 100 все обходится максимум слабым ударом, но потом происходит один момент... при котором наносится ужасная травма...
Поэтому и говорят: если не уверен - ни в коем случае не делай подкат.