Комментатор Аболин о вылете «Урала»: «У меня будет чуть поменьше работы в следующем сезоне. Единственное, что меня сейчас беспокоит»

Теги премьер-лига Россия телевидение Первая лига Урал Матч ТВ Борис Аболин Футбол

Борис Аболин поделился эмоциями от вылета «Урала» из РПЛ.

Екатеринбуржцы по сумме двух встреч уступили «Акрону» (2:3) и вылетел в Мелбет Первую лигу. Аболин работает комментатором на домашних матчах «Урала».

«Ничего особенного не почувствовал – я же все-таки не болельщик, каких-то диких эмоций у меня уже давным-давно нет. Разочарования как такового тоже нет.

Единственное, что появилась определенная задумчивость, потому что в следующем сезоне у меня однозначно будет чуть поменьше работы. Надо посмотреть, какая будет загрузка по комментированию трансляций.

Здесь я рассуждаю с позиции «своя рубашка ближе к телу». Но тем не менее это так. Это единственное, что меня сейчас беспокоит», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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6 комментариев
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Ну нужно признать, что это один из немногих комментаторов сейчас, когда я смотрю футбол со звуком. Вопрос почему меньше работы? В ФНЛ команд больше и на местном телевидении наверняка Урал показывать будут....не унывай, Аболин
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Слава богу, главная положительная новость ))))
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А я то думал, что Аболин болеет за Урал. У ты какоооой!))
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Главный заносчивый комментатор РПЛ,ещё питерские могут конкурировать с ним,из за него болел против Урала!!!
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из -за тебя болел против Урала
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Звездобол))) дрожишь и плачешь
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