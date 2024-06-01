Комментатор Аболин о вылете «Урала»: «У меня будет чуть поменьше работы в следующем сезоне. Единственное, что меня сейчас беспокоит»
Борис Аболин поделился эмоциями от вылета «Урала» из РПЛ.
Екатеринбуржцы по сумме двух встреч уступили «Акрону» (2:3) и вылетел в Мелбет Первую лигу. Аболин работает комментатором на домашних матчах «Урала».
«Ничего особенного не почувствовал – я же все-таки не болельщик, каких-то диких эмоций у меня уже давным-давно нет. Разочарования как такового тоже нет.
Единственное, что появилась определенная задумчивость, потому что в следующем сезоне у меня однозначно будет чуть поменьше работы. Надо посмотреть, какая будет загрузка по комментированию трансляций.
Здесь я рассуждаю с позиции «своя рубашка ближе к телу». Но тем не менее это так. Это единственное, что меня сейчас беспокоит», – сказал комментатор «Матч ТВ».