Пропалестинский активист в футболке с текстом «Красная карточка Израилю» приковал себя к воротам перед игрой женской сборной Израиля в Шотландии

Из-за акции протеста начало игры женских команд Шотландии и Израиля отложили.

Активист, протестующий против военных действий в секторе Газа, приковал себя к воротам на стадионе « ».

NU.nl отмечает, что для этого он использовал велосипедный замок. На мужчине была футболка с надписью «Красная карточка Израилю».

The Scottish Sun передает, что после этого инцидента команды, уже вышедшие на поле, вернулись в раздевалки.

Полиция и сотрудники арены сумели снять замок, но игра началась с 30-минутным опозданием. 24-летний нарушитель был арестован, ему предъявлены обвинения.

Игра проходила без болельщиков по соображениям безопасности.

Фото: nu.nl