Пропалестинский активист в футболке с текстом «Красная карточка Израилю» приковал себя к воротам перед игрой женской сборной Израиля в Шотландии
Из-за акции протеста начало игры женских команд Шотландии и Израиля отложили.
Активист, протестующий против военных действий в секторе Газа, приковал себя к воротам на стадионе «Хэмпден Парк».
NU.nl отмечает, что для этого он использовал велосипедный замок. На мужчине была футболка с надписью «Красная карточка Израилю».
The Scottish Sun передает, что после этого инцидента команды, уже вышедшие на поле, вернулись в раздевалки.
Полиция и сотрудники арены сумели снять замок, но игра началась с 30-минутным опозданием. 24-летний нарушитель был арестован, ему предъявлены обвинения.
Игра проходила без болельщиков по соображениям безопасности.
Фото: nu.nl
Все эти конфликты?
Мы созданы для большего, чем для войн и конфликтов
Тебя там тоже не было, но ты в курсе!
Да и в целом , на женских играх это , видимо, проще сделать!