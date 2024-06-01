Пропалестинский активист в футболке с текстом «Красная карточка Израилю» приковал себя к воротам перед игрой женской сборной Израиля в Шотландии

Теги женский футбол происшествия сборная Израиля жен сборная Шотландии жен Хэмпден Парк Политика Футбол

Из-за акции протеста начало игры женских команд Шотландии и Израиля отложили.

Активист, протестующий против военных действий в секторе Газа, приковал себя к воротам на стадионе «Хэмпден Парк».

NU.nl отмечает, что для этого он использовал велосипедный замок. На мужчине была футболка с надписью «Красная карточка Израилю».

The Scottish Sun передает, что после этого инцидента команды, уже вышедшие на поле, вернулись в раздевалки.

Полиция и сотрудники арены сумели снять замок, но игра началась с 30-минутным опозданием. 24-летний нарушитель был арестован, ему предъявлены обвинения.

Игра проходила без болельщиков по соображениям безопасности.

Фото: nu.nl

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Valex182
А смысл это делать на матче женских сборных? Это же увидят два с половиной человека
Ну ты вот увидел, осталось ещё двоим
+39
-4
+35
А смысл это делать на матче женских сборных? Это же увидят два с половиной человека
+28
-5
+23
Когда уже все это прекратится?
Все эти конфликты?
Мы созданы для большего, чем для войн и конфликтов
+5
-1
+4
Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Когда уже все это прекратится? Все эти конфликты? Мы созданы для большего, чем для войн и конфликтов
Когда смотрю на детей, плюющих в трупы и заложников, начинаю в этом сомневаться (
+1
0
+1
Бывает
0
0
0
Ответ Valex182
А смысл это делать на матче женских сборных? Это же увидят два с половиной человека
А СМИ ты в расчет не берешь !?)
Тебя там тоже не было, но ты в курсе!
Да и в целом , на женских играх это , видимо, проще сделать!
0
0
0
Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Когда уже все это прекратится? Все эти конфликты? Мы созданы для большего, чем для войн и конфликтов
Увы, но войны всегда были, есть и будут
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий