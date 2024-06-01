Кьеллини об ЛЧ: «99% – победит «Реал». Давно не было такого несбалансированного финала»
Джорджо Кьеллини назвал «Реал» фаворитом финала Лиги чемпионов.
«Честно говоря, прогноз один: вряд ли получится напряженный матч, хотя футбол не так предсказуем. Всегда может произойти что угодно. 99% – победит «Реал», 1% - вот на что приходится надеяться «Боруссии».
Уже много лет не было такого несбалансированного финала. Но я думаю, что игра получится хорошей, потому что там всегда отличная атмосфера», – сказал бывший защитник «Ювентуса».
И если бы не деревянный Лукаку
А по факту - Дортмунд всегда был очень сильной кубковой командой.
Не надо недооценивать соперника.