Кьеллини об ЛЧ: «99% – победит «Реал». Давно не было такого несбалансированного финала»

Теги Боруссия Дортмунд Джорджо Кьеллини бундеслига Германия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Джорджо Кьеллини назвал «Реал» фаворитом финала Лиги чемпионов.

«Честно говоря, прогноз один: вряд ли получится напряженный матч, хотя футбол не так предсказуем. Всегда может произойти что угодно. 99% – победит «Реал», 1% - вот на что приходится надеяться «Боруссии».

Уже много лет не было такого несбалансированного финала. Но я думаю, что игра получится хорошей, потому что там всегда отличная атмосфера», – сказал бывший защитник «Ювентуса».

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34 комментария
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Ответ corazon blanco
В отдельном взятом матче может произойти что угодно. За это мы и любим футбол.
Это да, но твои стерильные комментарии не изменятся никогда
+14
-4
+10
В прошлом году так же думали, но Интер дал хороший бой
И если бы не деревянный Лукаку
+8
0
+8
Ттх- ливерпуль
+9
-3
+6
Что не новость, так уже Реалу кубок чемпионов вручают. Я тут вот что думаю. А Боруссия в финал как попала? По распределению?
+4
-1
+3
В отдельном взятом матче может произойти что угодно. За это мы и любим футбол.
+9
-7
+2
Что-то все люто недооценивают Дортмунд. Понятно, что Реал фаворит, но Боруссии есть, что противопоставить + это год еврочудес.
+2
0
+2
Интересно будет посмотреть на лицо Кьеллини, если кубок возьмет Дортмунд!
+2
-1
+1
Ну в 2016-2017 был когда Ювентус разнесли в щепки во втором тайме
+2
-1
+1
Как может быть финал не сбалансированным, если клуб дошел до финала из всех лучших европейских команд. Если команда дошла до финала, то уже считается одной из лучших.
+1
0
+1
Ответ corazon blanco
В отдельном взятом матче может произойти что угодно. За это мы и любим футбол.
Согласен полностью, но дружище это не совсем тот случай
+1
0
+1
Ответ Ilya_Panchenko
Дошла так как объективно повезло с жеребьевкой. Финал с Сити был бы гораздо более сбалансированным
И все же будь Дортмунд слабой командой, до финала ЛЧ не добрались бы
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Ответ Ильяс Уалиханов
Приснилось, что Боруссия победит 2-1, что маловероятно 😅 Когда то приснился счет финала евро 2004, 0-1
Ванга ты ли это ? 🤣
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Ответ Вадим Гамза
Интересно будет посмотреть на лицо Кьеллини, если кубок возьмет Дортмунд!
Да ты и сейчас можешь загуглить. После финала там ничего не поменяется.
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Ответ Футбол_это_жизнь
Это да, но твои стерильные комментарии не изменятся никогда
Как он это делает
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Ответ Футбол_это_жизнь
Это да, но твои стерильные комментарии не изменятся никогда
Как он это делает
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Ответ GaasJT
Бавария Челси) Чувак, тогда Челси прошел на тот момент практически непобедимую Барсу)
Да, у челси сетка была серьезнее, поэтому, как я писал сегодня уже, тоже не такими аутсайдерами были. Хотя бавария играла дома и уже была праймовая хайнкеса, так что тоже не очевидно)
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Ответ Carasa
Там не настолько низкая априорная вероятность победы ттх была. Скорее бавария челси, а до этого, наверное, только милан барселона и црвена звезда марсель
Бавария Челси) Чувак, тогда Челси прошел на тот момент практически непобедимую Барсу)
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Ответ Фанат Доры Дуры
Ттх- ливерпуль
Шпоры посильнее нынешней Боруссии были, а тут дисбаланс полный
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Согласен про несбалансированный финал.
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Прошлый финал на бумаге тоже был не сбалансированный
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Ювентус - Барселона в 2015 без шансов был
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Приснилось, что Боруссия победит 2-1, что маловероятно 😅 Когда то приснился счет финала евро 2004, 0-1
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Это статистика.
А по факту - Дортмунд всегда был очень сильной кубковой командой.
Не надо недооценивать соперника.
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