Кьеллини об ЛЧ: «99% – победит «Реал». Давно не было такого несбалансированного финала»

Джорджо Кьеллини назвал «Реал» фаворитом финала Лиги чемпионов.

«Честно говоря, прогноз один: вряд ли получится напряженный матч, хотя футбол не так предсказуем. Всегда может произойти что угодно. 99% – победит « », 1% - вот на что приходится надеяться « ».

Уже много лет не было такого несбалансированного финала. Но я думаю, что игра получится хорошей, потому что там всегда отличная атмосфера», – сказал бывший защитник «Ювентуса».