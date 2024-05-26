Фанаты «ПСЖ» и «Лиона» устроили беспорядки на трассе перед финалом Кубка Франции, сгорел один из автобусов. Макрон осудил инцидент: «Должны царить спорт и радость»
Фанаты «ПСЖ» и «Лиона» устроили драку перед матчем Кубка Франции.
Во вчерашнем матче «ПСЖ» обыграл «Лион» со счетом 2:1, став обладателем Кубка Франции в 15-й раз.
Как передает RMC Sport, перед матчем между болельщиками команд произошли стычки на одном из участков автомагистрали A1, где ультрас «ПСЖ» ожидали прибытия полиции, которая должна была сопроводить их на матч в Лилль.
Сообщается, что в результате столкновений автобусы болельщиков «Лиона» были повреждены, один из них сгорел. Трасса была перекрыта в обоих направлениях, а для прекращения беспорядков полиция вынуждена была применить слезоточивый газ.
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал инцидент, осудив поведение болельщиков.
«Это соревнования, и в них должны царить спорт и удовольствие. Я самым решительным образом осуждаю проявления насилия», – сказал Макрон в интервью телеканалу BFM TV.
А дождались болельщиков Лиона.
А полиция похоже не спешила ....
И это ведь ещё Олимпиада не началась...