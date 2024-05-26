Фанаты «ПСЖ» и «Лиона» устроили беспорядки на трассе перед финалом Кубка Франции, сгорел один из автобусов. Макрон осудил инцидент: «Должны царить спорт и радость»

Фанаты «ПСЖ» и «Лиона» устроили драку перед матчем Кубка Франции.

Во вчерашнем матче «ПСЖ» обыграл «Лион» со счетом 2:1, став обладателем Кубка Франции в 15-й раз.

Как передает RMC Sport, перед матчем между болельщиками команд произошли стычки на одном из участков автомагистрали A1, где ультрас « » ожидали прибытия полиции, которая должна была сопроводить их на матч в Лилль.

Сообщается, что в результате столкновений автобусы болельщиков « » были повреждены, один из них сгорел. Трасса была перекрыта в обоих направлениях, а для прекращения беспорядков полиция вынуждена была применить слезоточивый газ.

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал инцидент, осудив поведение болельщиков.

«Это соревнования, и в них должны царить спорт и удовольствие. Я самым решительным образом осуждаю проявления насилия», – сказал Макрон в интервью телеканалу BFM TV.