Фанаты «ПСЖ» и «Лиона» устроили беспорядки на трассе перед финалом Кубка Франции, сгорел один из автобусов. Макрон осудил инцидент: «Должны царить спорт и радость»

Теги Лион ПСЖ лига 1 Франция Кубок Франции происшествия болельщики Политика Эммануэль Макрон Футбол

Фанаты «ПСЖ» и «Лиона» устроили драку перед матчем Кубка Франции.

Во вчерашнем матче «ПСЖ» обыграл «Лион» со счетом 2:1, став обладателем Кубка Франции в 15-й раз.

Как передает RMC Sport, перед матчем между болельщиками команд произошли стычки на одном из участков автомагистрали A1, где ультрас «ПСЖ» ожидали прибытия полиции, которая должна была сопроводить их на матч в Лилль.

Сообщается, что в результате столкновений автобусы болельщиков «Лиона» были повреждены, один из них сгорел. Трасса была перекрыта в обоих направлениях, а для прекращения беспорядков полиция вынуждена была применить слезоточивый газ.

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал инцидент, осудив поведение болельщиков.

«Это соревнования, и в них должны царить спорт и удовольствие. Я самым решительным образом осуждаю проявления насилия», – сказал Макрон в интервью телеканалу BFM TV.

Материалы по теме

36 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Создается впечатление, что Макрон министр спорта, а не президент страны.
+28
-3
+25
Ответ TheCasper13
Комментарий скрыт
Зато уговаривает игрока остаться в клубе 🤡
+20
-1
+19
Ответ Любезный Коссутий
да, не прячется от проблем в своей стране
Отъезд мбапе - проблема государственно уровня😂 других проблем нет у них
+18
0
+18
Чем больше такого слышу в Европе, тем больше понимаю что у нас в России вообще класс всё
+19
-7
+12
Быть не может!😔 Нам тут соевые рассказывают что в Европе везде взаимная любовь и гармония и нет дикарей...
+11
-5
+6
Ответ TheCasper13
Комментарий скрыт
Тариф безлимит для одного Парижского мешка
+6
0
+6
Ответ tankist231
Чем больше такого слышу в Европе, тем больше понимаю что у нас в России вообще класс всё
Сейчас соя налетит и будет рассказывать, что это хорошо, когда болельщики могут в поле все вопросы решить и никто им не будет препятствовать, такая свобода слова и действий)
+9
-4
+5
Ответ TheCasper13
Комментарий скрыт
Потому что там уже есть лимит
+4
0
+4
Не лучшая реклама перед олимпиадой
+4
0
+4
макарон везде суёт свои ноздри
+6
-3
+3
Маркон вообще не соображает, что у него в стране происходит и что царист в реальности))
+4
-1
+3
все эти ультрасы это, в принципе, ударенные головой создания, независимо от страны и клубных предпочтений
+9
-6
+3
Ультрас ПСЖ ждали полицию для сопровождения.

А дождались болельщиков Лиона.

А полиция похоже не спешила ....

И это ведь ещё Олимпиада не началась...
+2
0
+2
Финал ЛЧ помним
+1
0
+1
Цивильная Европа, не то что мы, так же пропиндосники))
+4
-3
+1
Ужас какой то
+1
0
+1
Вспоминается нетленное "никогда такого не было..."
+1
0
+1
Ответ Любезный Коссутий
все эти ультрасы это, в принципе, ударенные головой создания, независимо от страны и клубных предпочтений
Ну не скажи, в Испании вроде фанаты нормальные
+1
0
+1
Ответ strelok16
Сейчас соя налетит и будет рассказывать, что это хорошо, когда болельщики могут в поле все вопросы решить и никто им не будет препятствовать, такая свобода слова и действий)
Не, уже вата прибежала, рассказать что когда в автозак за пустой лист бумаги в руках пакуют- это дисциплина и порядок)
0
0
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Ультрас ПСЖ ждали полицию для сопровождения. А дождались болельщиков Лиона. А полиция похоже не спешила .... И это ведь ещё Олимпиада не началась...
В любом происшествии во время Олимпиады(а я уверен их будет дохрена) - будут виноваты русские и лично Путин🧐
0
0
0
Ответ All These Things I Hate
Потому что там уже есть лимит
Лимит на белых в сборной?
0
0
0
Ответ BekmambetovAydar
Макарон хэйт баттон
Не батон, а багет.
0
0
0
Ответ Rio de Janeiro
Быть не может!😔 Нам тут соевые рассказывают что в Европе везде взаимная любовь и гармония и нет дикарей...
Эти соевые, они с тобой в одной палате или в виде голосов в твоей голове,?
0
0
0
Чья там очередь сообщить - А вы знаете, какой там уровень ЖИЗНИЗАТО???!!!
0
0
0
Ай,молодца. Осудил!😆😆😆
0
0
0
Макарон хэйт баттон
0
0
0
Непонятно. Ждали транспорт болельщики ПСЖ, а сгорели автобусы Лиона. Их специально в эту точку подвезли, чтобы веселее ждать было?
0
0
0
Эмануэль Леопольд
0
0
0
А вот был бы во Франции Фан-Айди)))
+1
-1
0
Всё ждите фан Ади и ЛГБТ французы
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий