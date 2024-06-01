«Челси» готов за 25 млн фунтов продать Чалобу, которого хочет «МЮ», после перехода Адарабиойо из «Фулхэма»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Фулхэм премьер-лига Англия возможные трансферы Тосин Адарабиойо Трево Чалоба Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересен защитник «Челси» Трево Чалоба.

Как пишет The Guardian, после перехода защитника Тосина Адарабиойо из «Фулхэма» на правах свободного агента «Челси» будет готов продать Трево Чалобу, который стал целью «Манчестер Юнайтед».

Лондонцы могут продать 24-летнего игрока за 25 миллионов фунтов.

В этом сезоне Чалоба сыграл 1 227 минут в 17 матчах за «Челси» и забил один гол. Статистику англичанина можно найти здесь.

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7 комментариев
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Пока МЮ определится с главным тренером, все трансферные цели уже буду раскуплены
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Ответ a2wai
Лучше бы Адарабиойо увели у Челси, чем покупать у них еще одного хрустального игрока.
Как болельщик Челси скажу лучше бы МЮ увели Адаоабиойо, чтобы Чалоба остался в клубе. Сейчас это лучший защитник в Челси. Вторую половину прошлого сезона блистательно провел.
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196 см – ну этот новый тип может и Петровича поменять
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Лучше бы Адарабиойо увели у Челси, чем покупать у них еще одного хрустального игрока.
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тут еще прикольнее
«Юнайтед» рассматривает возможность подписания центрального защитника Трево Чалобы из «Челси». Причина — постоянные травмы в этой линии в течение прошедшего сезона, плюс уход Рафаэля Варана"
Рассматривают среднего игрока,который больше чем пол сезона провел в лазарете,надеюсь это утятина
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Ответ CyberUnited
Пока МЮ определится с главным тренером, все трансферные цели уже буду раскуплены
Ну это всегда так было, но кажется главный тренер останется. На этот раз пока определится с деном эшуортом пол лета пройдёт.
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Ответ SoWeTo
Как болельщик Челси скажу лучше бы МЮ увели Адаоабиойо, чтобы Чалоба остался в клубе. Сейчас это лучший защитник в Челси. Вторую половину прошлого сезона блистательно провел.
Как болельщик Челси скажу, что лучше продать Чалобу и сохранить Галлахера
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