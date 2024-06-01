«Челси» готов за 25 млн фунтов продать Чалобу, которого хочет «МЮ», после перехода Адарабиойо из «Фулхэма»

«Манчестер Юнайтед» интересен защитник «Челси» Трево Чалоба.

Как пишет The Guardian, после перехода защитника из « » на правах свободного агента «Челси» будет готов продать , который стал целью « ».

Лондонцы могут продать 24-летнего игрока за 25 миллионов фунтов.

В этом сезоне Чалоба сыграл 1 227 минут в 17 матчах за « » и забил один гол. Статистику англичанина можно найти здесь.