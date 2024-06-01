«Челси» готов за 25 млн фунтов продать Чалобу, которого хочет «МЮ», после перехода Адарабиойо из «Фулхэма»
«Манчестер Юнайтед» интересен защитник «Челси» Трево Чалоба.
Как пишет The Guardian, после перехода защитника Тосина Адарабиойо из «Фулхэма» на правах свободного агента «Челси» будет готов продать Трево Чалобу, который стал целью «Манчестер Юнайтед».
Лондонцы могут продать 24-летнего игрока за 25 миллионов фунтов.
В этом сезоне Чалоба сыграл 1 227 минут в 17 матчах за «Челси» и забил один гол. Статистику англичанина можно найти здесь.
«Юнайтед» рассматривает возможность подписания центрального защитника Трево Чалобы из «Челси». Причина — постоянные травмы в этой линии в течение прошедшего сезона, плюс уход Рафаэля Варана"
Рассматривают среднего игрока,который больше чем пол сезона провел в лазарете,надеюсь это утятина