Мостовой об увольнении Ивича: «Команда не очень это поняла, глаза у легионеров потухли. Понятно, почему они все хотят уйти из «Краснодара»
Александр Мостовой высказался об увольнении Владимира Ивича.
«Я до сих пор не понимаю, как можно было уволить Ивича. С ним «Краснодар» выглядел намного увереннее, чем сейчас. Думаю, что они бы боролись за первое место и стали бы чемпионами с Ивичем.
Было видно, что команда это решение не очень поняла. Глаза у легионеров потухли. Понятно, почему они все хотят уйти сейчас», – сказал бывший полузащитник «Сельты».
"Давайте пожалеем хорошего человека"
Сдал.
Ждём примирительного фото Мостового с Абаскалем в одном из баров Испании... А-ля Глушаков с Каррерой...
Кто сказал, что все хотят уйти? Бред какой то....