Мостовой об увольнении Ивича: «Команда не очень это поняла, глаза у легионеров потухли. Понятно, почему они все хотят уйти из «Краснодара»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Владимир Ивич Краснодар Мурад Мусаев Футбол

Александр Мостовой высказался об увольнении Владимира Ивича.

«Я до сих пор не понимаю, как можно было уволить Ивича. С ним «Краснодар» выглядел намного увереннее, чем сейчас. Думаю, что они бы боролись за первое место и стали бы чемпионами с Ивичем.

Было видно, что команда это решение не очень поняла. Глаза у легионеров потухли. Понятно, почему они все хотят уйти сейчас», – сказал бывший полузащитник «Сельты».

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21 комментарий
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Даже сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время
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Запомните этот адекватный комментарий Мостового - неизвестно когда такое увидите в следующий раз
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Ответ White Trash
Вы его крайнее фото с трибуны видели? Он сам явно сдал здоровьем. Я с трудом представляю, что бы 3-5 лет назад ведущих воспитанников из основы так в легкую продавали пусть и за бугор.
Причем здесь его здоровье? Фокус внимания не смещай.
"Давайте пожалеем хорошего человека"
Сдал.
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Ответ Алексей Мишин
Даже сломанный Мостовой два раза в сутки вспоминает про Абаскаля
Однако который раз уже не вспоминает Абаскаля...
Ждём примирительного фото Мостового с Абаскалем в одном из баров Испании... А-ля Глушаков с Каррерой...
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Ответ Вячеслав Припузов
Однако который раз уже не вспоминает Абаскаля... Ждём примирительного фото Мостового с Абаскалем в одном из баров Испании... А-ля Глушаков с Каррерой...
А в чем его адекватность? Алонсо и Кордоба хотели уйти и при Ивиче, это не новость, открыл секрет Полишинеля
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Ответ alexromanov
А кто все? Пока только информация о переходе Сафонова, но он явно не из-за Мусаева уходит
Алонсо, который очень хотел и в прошлом году, про уход Сафонова, Алонсо, Кордобы, Сперцяна говорили все еще перед прошлым сезоном.
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Сколько можно мусолить одно по одному, Ивича уже давно уволили, пора принять как данное...
Кто сказал, что все хотят уйти? Бред какой то....
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Какой-то Царь не настоящий.
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