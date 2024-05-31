Мостовой об увольнении Ивича: «Команда не очень это поняла, глаза у легионеров потухли. Понятно, почему они все хотят уйти из «Краснодара»

Александр Мостовой высказался об увольнении Владимира Ивича.

«Я до сих пор не понимаю, как можно было уволить . С ним « » выглядел намного увереннее, чем сейчас. Думаю, что они бы боролись за первое место и стали бы чемпионами с Ивичем.

Было видно, что команда это решение не очень поняла. Глаза у легионеров потухли. Понятно, почему они все хотят уйти сейчас», – сказал бывший полузащитник «Сельты».