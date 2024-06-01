Абидаль о финале ЛЧ: «Будет красивая игра и много голов, надеюсь. Прошу, чтобы было меньше обращений к ВАР»

Эрик Абидаль поделился прогнозом на финал Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов между « » и «Боруссией» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

«Надеюсь, это будет красивая игра, с большим количеством голов. Мы знаем оба клуба, у них разный менталитет, но в матче Лиги чемпионов может произойти многое.

Действительно, «Реал» – фаворит, но они были фаворитами на протяжении многих лет, а немцы, которые очень организованы, вероятно, готовятся к матчу совсем по-другому, с очень четкой целью победить, зная, что будет трудно.

Как болельщик, хочу увидеть отличную игру и только прошу, чтобы было меньше обращений к ВАР. Это будет означать, что игра идет хорошо, и пусть победит лучшая команда.

Конечно, по ходу турнира мы думали, что к финалу придет та или иная команда. Первым, кто думал, что «ПСЖ» будет здесь, был я, но это оказалось не так», – сказал бывший игрок и спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль.

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