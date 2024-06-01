Абидаль о финале ЛЧ: «Будет красивая игра и много голов, надеюсь. Прошу, чтобы было меньше обращений к ВАР»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Эрик Абидаль бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи видеоповторы Футбол

Эрик Абидаль поделился прогнозом на финал Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

«Надеюсь, это будет красивая игра, с большим количеством голов. Мы знаем оба клуба, у них разный менталитет, но в матче Лиги чемпионов может произойти многое.

Действительно, «Реал» – фаворит, но они были фаворитами на протяжении многих лет, а немцы, которые очень организованы, вероятно, готовятся к матчу совсем по-другому, с очень четкой целью победить, зная, что будет трудно.

Как болельщик, хочу увидеть отличную игру и только прошу, чтобы было меньше обращений к ВАР. Это будет означать, что игра идет хорошо, и пусть победит лучшая команда.

Конечно, по ходу турнира мы думали, что к финалу придет та или иная команда. Первым, кто думал, что «ПСЖ» будет здесь, был я, но это оказалось не так», – сказал бывший игрок и спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль.

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5 комментариев
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Ответ войд
Ты про убийство Челси карманным Эвребе?)
Я про убийство Барсы и незаконное удаление Абидаля
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Ответ Саша Вжухов
Я про убийство Барсы и незаконное удаление Абидаля
😂
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