Шахин может возглавить «Боруссию» в случае увольнения Терзича. Если Эдин останется, Нури может принять предложение «Бешикташа» (As)

Теги Боруссия Дортмунд Нури Шахин бундеслига Германия Бешикташ высшая лига Турция Эдин Терзич Футбол

Нури Шахин может стать главным тренером крупного клуба.

По сведениям As, бывший полузащитник «Боруссии», сейчас входящий в тренерский штаб дортмундцев, пообщался с президентом «Бешикташа» Хасаном Аратом и получил предложение о работе.

35-летний специалист положительно относится к такому варианту, однако сперва хочет посмотреть, что произойдет в его нынешней команде по окончании сезона. В случае увольнения Эдина Терзича команду может возглавить именно Шахин. Если же смены тренера не будет, Нури может согласиться на переход в стамбульский клуб.

В середине апреля «Бешикташ» уволил Фернанду Сантуша.

Шахин вышел с «Дортмундом» в полуфинал ЛЧ! Что мы знаем о нем как тренере?

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7 комментариев
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Странные какие-то дела творятся в немецком футболе. В кои то веки 2 немецких клуба в полуфинале ЛЧ и еще могут оказаться в финале, но оба тренера этих клубов скорее всего уйдут в конце сезона(Тухель так точно уйдёт). Где там немецкий прагматизм? Сменился старческим маразмом у пантеона боссов Баварии?
+13
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+10
Ответ Amalfitano
Странные какие-то дела творятся в немецком футболе. В кои то веки 2 немецких клуба в полуфинале ЛЧ и еще могут оказаться в финале, но оба тренера этих клубов скорее всего уйдут в конце сезона(Тухель так точно уйдёт). Где там немецкий прагматизм? Сменился старческим маразмом у пантеона боссов Баварии?
так Шахина вроде пригласили в штаб, чтобы он затем сменил Терзича
+3
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+3
Ответ Amalfitano
Странные какие-то дела творятся в немецком футболе. В кои то веки 2 немецких клуба в полуфинале ЛЧ и еще могут оказаться в финале, но оба тренера этих клубов скорее всего уйдут в конце сезона(Тухель так точно уйдёт). Где там немецкий прагматизм? Сменился старческим маразмом у пантеона боссов Баварии?
Помимо лиги чемпионов, есть чемпионат внутренний, в котором Боруссия идет на 5 месте. Как раз таки здесь и включается прагматизм немецкий, следуя которому, руководство не делает акцент на краткосрочном успехе в лиги чемпионов, а смотрит на ситуацию в целом. Значит предполагают, что есть точки роста, которые начнут работать, при смене тренера.
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Ответ Пивной Тренер
Шахин - легенда Дортмунда, но рановато ему пока тренировать такой клуб, как и Бешикташ тоже. В обоих клубах требования от главного тренера будут очень высокие, как и ожидания болельщиков, боюсь, Нури их не потянет.
он как бы уже тренировал клуб в Турции
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Ответ mancity111
Но при этом цели выполнены. Клуб в ЛЧ вышел на следующий сезон. В нынешнем розыгрыше невероятный успех, выход в полуфинал. А возможно и ещё дальше пойдут. Хотя сомневаюсь
Успехи Боруссии в Лиге чемпионов сложно игнорировать, они безусловно молодцы. Но чемпионат более четко отражает картину целиком. В лиге чемпионов была доля фарта, ПСВ в 1/8, Атлетико силен как всегда и уперт, но к концу сезона как будто выдохлись. С ПСЖ сыграли классно. Но могли попасть сразу на Мадрид или Сити в 1/8 и не было бы этого результата.
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