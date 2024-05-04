Шахин может возглавить «Боруссию» в случае увольнения Терзича. Если Эдин останется, Нури может принять предложение «Бешикташа» (As)
Нури Шахин может стать главным тренером крупного клуба.
По сведениям As, бывший полузащитник «Боруссии», сейчас входящий в тренерский штаб дортмундцев, пообщался с президентом «Бешикташа» Хасаном Аратом и получил предложение о работе.
35-летний специалист положительно относится к такому варианту, однако сперва хочет посмотреть, что произойдет в его нынешней команде по окончании сезона. В случае увольнения Эдина Терзича команду может возглавить именно Шахин. Если же смены тренера не будет, Нури может согласиться на переход в стамбульский клуб.
В середине апреля «Бешикташ» уволил Фернанду Сантуша.
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