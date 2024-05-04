Шахин может возглавить «Боруссию» в случае увольнения Терзича. Если Эдин останется, Нури может принять предложение «Бешикташа» (As)

Нури Шахин может стать главным тренером крупного клуба.

По сведениям As, бывший полузащитник « », сейчас входящий в тренерский штаб дортмундцев, пообщался с президентом « » Хасаном Аратом и получил предложение о работе.

35-летний специалист положительно относится к такому варианту, однако сперва хочет посмотреть, что произойдет в его нынешней команде по окончании сезона. В случае увольнения команду может возглавить именно Шахин. Если же смены тренера не будет, может согласиться на переход в стамбульский клуб.

В середине апреля «Бешикташ» уволил Фернанду Сантуша.

Шахин вышел с «Дортмундом» в полуфинал ЛЧ! Что мы знаем о нем как тренере?