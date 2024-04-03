Карпин об уходе из «Ростова»: «Как-то пили пиво и обсуждали с руководством. Мне сказали: «Да мы лучше всю команду поменяем»
Валерий Карпин обсуждал с руководством уход из «Ростова».
– На вопрос о том, было ли ощущение осенью, что Карпин может уйти из «Ростова», Глебов сказал: «Скорее да, чем нет». У вас действительно были такие мысли?
– Где-то проскакивали в голове, да. Я переживал не из-за результата, а потому что люди меня не слышали. Больше всего бесило, что было отвратительное отношение к делу.
– В чем это проявлялось?
– Во всем. Игровая дисциплина, отрабатывать вперед, отрабатывать назад, много чего. То, что вы сейчас видите – три игры последние, вы что отмечаете?
– Сумасшедшую дисциплину.
– Вот этого ничего не было, это меня больше всего и бесило.
– Изменения не связаны с тем, что после прихода Сако и Роналдо повысилось качество игроков?
– Естественно. Но то, о чем говорит Глебов…Тогда все те же игроки и были. Те же футболисты проигрывали 1:5 «Крыльям», 0:4 «Сочи».
Я говорю даже не про игру, можно проиграть так, как мы проиграли ЦСКА на Кубок. Тогда у меня не было ни одной претензии по отношению футболистов.
– У вас мелькали мысли, что возможно футболисты «Ростова» больше вас не понимают?
– Понимают, но не слышат.
– И что надо что-то менять?
– Ну да.
– Вы обсуждали это с руководством?
– Что значит обсуждали…
– Подходили к Арташесу Арутюнянцу или Алексею Рыскину и говорили: «Может, мне надо опять взять паузу?»
– Вот так, как вы сказали, – нет. Но у нас дружеские отношения: естественно, после какой-то игры сидели за столом, выпивали пиво и обсуждали.
– Что они в этот момент говорили?
– Честно? «Да мы лучше всю команду поменяем», – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.
После 21 матча дончане занимают в Мир РПЛ 9-е место.
поведения усатого полевого командира
" Во-первых, избежать вылета и стыковых матчей и желательно решить эту задачу осенью. Во-вторых, быть в турнирной таблице как можно выше.
В-третьих, выйти в весеннюю часть Кубка и постараться дойти до финала. Попав в финал, конечно же, хочется его выиграть".