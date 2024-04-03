Карпин об уходе из «Ростова»: «Как-то пили пиво и обсуждали с руководством. Мне сказали: «Да мы лучше всю команду поменяем»

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Валерий Карпин обсуждал с руководством уход из «Ростова».

– На вопрос о том, было ли ощущение осенью, что Карпин может уйти из «Ростова», Глебов сказал: «Скорее да, чем нет». У вас действительно были такие мысли? 

– Где-то проскакивали в голове, да. Я переживал не из-за результата, а потому что люди меня не слышали. Больше всего бесило, что было отвратительное отношение к делу. 

– В чем это проявлялось? 

– Во всем. Игровая дисциплина, отрабатывать вперед, отрабатывать назад, много чего. То, что вы сейчас видите – три игры последние, вы что отмечаете? 

– Сумасшедшую дисциплину. 

– Вот этого ничего не было, это меня больше всего и бесило.  

– Изменения не связаны с тем, что после прихода Сако и Роналдо повысилось качество игроков?  

– Естественно. Но то, о чем говорит Глебов…Тогда все те же игроки и были. Те же футболисты проигрывали 1:5 «Крыльям», 0:4 «Сочи».

Я говорю даже не про игру, можно проиграть так, как мы проиграли ЦСКА на Кубок. Тогда у меня не было ни одной претензии по отношению футболистов.  

– У вас мелькали мысли, что возможно футболисты «Ростова» больше вас не понимают? 

– Понимают, но не слышат. 

– И что надо что-то менять? 

– Ну да. 

– Вы обсуждали это с руководством? 

– Что значит обсуждали… 

– Подходили к Арташесу Арутюнянцу или Алексею Рыскину и говорили: «Может, мне надо опять взять паузу?» 

– Вот так, как вы сказали, – нет. Но у нас дружеские отношения: естественно, после какой-то игры сидели за столом, выпивали пиво и обсуждали. 

– Что они в этот момент говорили? 

– Честно? «Да мы лучше всю команду поменяем», – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

После 21 матча дончане занимают в Мир РПЛ 9-е место.

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24 комментария
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В Ростове шикарные плюхи, размером с большую печать...
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Ответ kolokolo22
Правильно сказали. Если игроки начинают подсирать, гнать их надо.
Вообще Карпин нравится своей непосредственностью. Пусть даже имидж у него такой - простого в доску ,своего парня- это все равно лучше
поведения усатого полевого командира
+13
-2
+11
Ответ Carver
Комментарий скрыт
Нормально тебя с другом прет от пива. А если бы водку пили? 😁
+10
-3
+7
Ответ Andrey Yaroslavtsev
А у Ростова, какие задачи на этот сезон?
Попить пиво, порвать Динамо
+5
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+5
Ответ Andrey Yaroslavtsev
А у Ростова, какие задачи на этот сезон?
Нет цели. Есть только путь))
+3
0
+3
Правильно сказали. Если игроки начинают подсирать, гнать их надо.
+2
0
+2
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Слабовато.
Президент Ростова о задачах на сезон 23/24:
" Во-первых, избежать вылета и стыковых матчей и желательно решить эту задачу осенью. Во-вторых, быть в турнирной таблице как можно выше.
В-третьих, выйти в весеннюю часть Кубка и постараться дойти до финала. Попав в финал, конечно же, хочется его выиграть".
+1
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Ответ Caniball
Нет цели. Есть только путь))
Самураи?
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Ответ Опа, Митяй
Попить пиво, порвать Динамо
Впереди Спартак!
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
А у Ростова, какие задачи на этот сезон?
От матча к матчу.
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Ответ Опа, Митяй
Попить пиво, порвать Динамо
Слабовато.
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Ответ Pok_Toholo
Эх, Валера. Нельзя такое ляпать во всеуслышание. Как потом игрокам в глаза смотреть?
Но это же не его слова. Футболисты не дети, разберутся.
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Ответ Pok_Toholo
Эх, Валера. Нельзя такое ляпать во всеуслышание. Как потом игрокам в глаза смотреть?
Его игроки боготворят. Валера зря не скажет.
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Ответ Carver
Комментарий скрыт
Пей с другом лимонад. Пиво на вас очень плохо влияет.
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Ну и добавить нечего!
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Как я ненавидел Карпина после мачта Спартак - Ростов весной 2011 , он тогда прям выбесил тогда). А щас оглядываюсь... он уже 7 лет в Ростове и как же не хочется видеть кого то другого на тренерском месте. Только Карпин. Пусть даже не всегда всё получается, зато я вижу команду которая единая.
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журналисты задают настолько глупые вопросы
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А у Ростова, какие задачи на этот сезон?
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