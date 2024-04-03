Карпин об уходе из «Ростова»: «Как-то пили пиво и обсуждали с руководством. Мне сказали: «Да мы лучше всю команду поменяем»

Валерий Карпин обсуждал с руководством уход из «Ростова».

– На вопрос о том, было ли ощущение осенью, что может уйти из «Ростова», сказал: «Скорее да, чем нет». У вас действительно были такие мысли?

– Где-то проскакивали в голове, да. Я переживал не из-за результата, а потому что люди меня не слышали. Больше всего бесило, что было отвратительное отношение к делу.

– В чем это проявлялось?

– Во всем. Игровая дисциплина, отрабатывать вперед, отрабатывать назад, много чего. То, что вы сейчас видите – три игры последние, вы что отмечаете?

– Сумасшедшую дисциплину.

– Вот этого ничего не было, это меня больше всего и бесило.

– Изменения не связаны с тем, что после прихода Сако и повысилось качество игроков?

– Естественно. Но то, о чем говорит Глебов…Тогда все те же игроки и были. Те же футболисты проигрывали 1:5 «Крыльям», 0:4 «Сочи».

Я говорю даже не про игру, можно проиграть так, как мы проиграли на . Тогда у меня не было ни одной претензии по отношению футболистов.

– У вас мелькали мысли, что возможно футболисты «Ростова» больше вас не понимают?

– Понимают, но не слышат.

– И что надо что-то менять?

– Ну да.

– Вы обсуждали это с руководством?

– Что значит обсуждали…

– Подходили к Арташесу Арутюнянцу или Алексею Рыскину и говорили: «Может, мне надо опять взять паузу?»

– Вот так, как вы сказали, – нет. Но у нас дружеские отношения: естественно, после какой-то игры сидели за столом, выпивали пиво и обсуждали.

– Что они в этот момент говорили?

– Честно? «Да мы лучше всю команду поменяем», – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

После 21 матча дончане занимают в Мир РПЛ 9-е место.