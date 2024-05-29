Аршавин назвал Тюкавина лучшим игроком сезона РПЛ, Карпина – тренером. Экс-футболист проголосовал за них на премии Winline Герои РПЛ

Андрей Аршавин назвал Константина Тюкавина лучшим игроком сезона Мир РПЛ.

На голосовании в рамках премии Winline Герои РПЛ бывший игрок сборной России отдал голос в пользу форварда « » в номинациях «игрок сезона» и «нападающий сезона».

Лучшим защитником сезона назвал Дугласа Сантоса из « », вратарем года – Матвея Сафонова из « ».

В номинации тренер сезона экс-футболист проголосовал за из «Ростова».