Аршавин назвал Тюкавина лучшим игроком сезона РПЛ, Карпина – тренером. Экс-футболист проголосовал за них на премии Winline Герои РПЛ

Теги Зенит Ростов Андрей Аршавин премьер-лига Россия Динамо Москва Валерий Карпин Краснодар Дуглас Сантос Матвей Сафонов Константин Тюкавин Футбол

Андрей Аршавин назвал Константина Тюкавина лучшим игроком сезона Мир РПЛ.

На голосовании в рамках премии Winline Герои РПЛ бывший игрок сборной России отдал голос в пользу форварда «Динамо» в номинациях «игрок сезона» и «нападающий сезона». 

Лучшим защитником сезона Аршавин назвал Дугласа Сантоса из «Зенита», вратарем года – Матвея Сафонова из «Краснодара». 

В номинации тренер сезона экс-футболист проголосовал за Валерия Карпина из «Ростова». 

15 комментариев
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Ответ pit4er
За то, что поставил Песьякова на раму против Зенита в последнем туре, решил судьбу чемпионства
Тогда лучшим должен быть Личка,который не поставил Бителло в старт,выпустил Паршивлюка и запретил своим футболистам забивать голы.
+8
-2
+6
Тюкавин ладно понял.
Карпин за что?
+10
-6
+4
Ответ Дядя ТУРА
Тюкавин ладно понял. Карпин за что?
На состав Ростова посмотрите. С тем же Зенитом в решающем матчи достойно играют Комаров, Щетинин, Лангович, Вахания, выходит на замену Азнауров. Все очень молодые игроки. Нелепые ошибки и судьи помешали бороться за медали в этом году. Как и Зенит одна из самых пострадавших команда от судей.
+5
-2
+3
Объективно.
+5
-4
+1
АСА понимает, молодец. Семак максимум менеджер.
+3
-2
+1
Здесь немало симпатизирующих Валере. И если не трудно, назовите хотя бы 1 причину почему он был лучшим?
+1
0
+1
Ответ Дядя ТУРА
Тюкавин ладно понял. Карпин за что?
За то, что поставил Песьякова на раму против Зенита в последнем туре, решил судьбу чемпионства
+6
-5
+1
Ответ Рашпель793
Здесь немало симпатизирующих Валере. И если не трудно, назовите хотя бы 1 причину почему он был лучшим?
За прогресс команды. В прошлом сезоне Ростов был четвертый, в этом седьмой, 7>4
+1
0
+1
Ответ pit4er
За то, что поставил Песьякова на раму против Зенита в последнем туре, решил судьбу чемпионства
Он и с Спартаком стоял и ошибался? Как бы основа их и чо?
+1
-1
0
Ответ Дядя ТУРА
Тюкавин ладно понял. Карпин за что?
с лучшим тренером вообще беда. его просто нет в этом сезоне.
0
0
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Ответ Дмитрий9779
Тогда лучшим должен быть Личка,который не поставил Бителло в старт,выпустил Паршивлюка и запретил своим футболистам забивать голы.
он и стал
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