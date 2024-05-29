Аршавин назвал Тюкавина лучшим игроком сезона РПЛ, Карпина – тренером. Экс-футболист проголосовал за них на премии Winline Герои РПЛ
Андрей Аршавин назвал Константина Тюкавина лучшим игроком сезона Мир РПЛ.
На голосовании в рамках премии Winline Герои РПЛ бывший игрок сборной России отдал голос в пользу форварда «Динамо» в номинациях «игрок сезона» и «нападающий сезона».
Лучшим защитником сезона Аршавин назвал Дугласа Сантоса из «Зенита», вратарем года – Матвея Сафонова из «Краснодара».
В номинации тренер сезона экс-футболист проголосовал за Валерия Карпина из «Ростова».
Карпин за что?