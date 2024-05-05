«Боруссия» хочет еще раз арендовать Санчо. Директор клуба сказал: «Но «МЮ» тоже видит, как он сейчас хорош. Может, его захотят продать или вернуть»
«Боруссия» хочет сохранить арендованного у «Ман Юнайтед» Джейдона Санчо.
Как пишет журналист Sky Флориан Плеттенберг, дортмундский клуб вряд ли сможет позволить себе полноценный трансфер вингера, поэтому хочет договориться с «Ман Юнайтед» о еще одной аренде.
«Боруссия» надеется, что Санчо будет настаивать лишь на возвращении в «Дортмунд», и ожидает, что это поможет в переговорах с «Манчестер Юнайтед».
Спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель сказал в интервью Die Welt: «Его качества не нуждаются в дополнительных описаниях. За шесть месяцев с нами к нему вернулась улыбка. Мы постараемся сделать все. Но «Манчестер Юнайтед» тоже видит, как хорошо он сейчас играет. Может, они захотят продать его ради прибыли. Или вернуть».
За 17 матчей в составе «Боруссии» англичанин забил три гола и сделал одну результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.
А переход внутри АПЛ тоже ему на пользу не пойдет, потому что подписать его если и захотят, то Челси или ТТХ, вариант не очень.
Но и у ходит в условный Милан как Пулишич, тоже вариант не лучше.
Не понятно что ему делать, лет-то ему всё ещё мало.
Хойлунд: 14+2
И чем второй уступает первому? Он то тоже играет за кризисный МЮ, тем более в более сильной лиге
17 игр = 3+1
посредственная статистика, на его же уровне в МЮ
а как оно будет, время покажет
вы читаете вообще, что я пишу, или только эмоции свои выплёскиваете?
В первый раз что ли?
ты хочешь сказать, что он стал играть в несколько раз лучше, никак не доказывая это результативностью?