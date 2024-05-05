«Боруссия» хочет еще раз арендовать Санчо. Директор клуба сказал: «Но «МЮ» тоже видит, как он сейчас хорош. Может, его захотят продать или вернуть»

«Боруссия» хочет сохранить арендованного у «Ман Юнайтед» Джейдона Санчо.

Как пишет журналист Sky Флориан Плеттенберг, дортмундский клуб вряд ли сможет позволить себе полноценный трансфер вингера, поэтому хочет договориться с « » о еще одной аренде.

« » надеется, что будет настаивать лишь на возвращении в «Дортмунд», и ожидает, что это поможет в переговорах с «Манчестер Юнайтед».

Спортивный директор «Боруссии» сказал в интервью Die Welt: «Его качества не нуждаются в дополнительных описаниях. За шесть месяцев с нами к нему вернулась улыбка. Мы постараемся сделать все. Но «Манчестер Юнайтед» тоже видит, как хорошо он сейчас играет. Может, они захотят продать его ради прибыли. Или вернуть».

За 17 матчей в составе «Боруссии» англичанин забил три гола и сделал одну результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.