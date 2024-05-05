«Боруссия» хочет еще раз арендовать Санчо. Директор клуба сказал: «Но «МЮ» тоже видит, как он сейчас хорош. Может, его захотят продать или вернуть»

Теги Боруссия Дортмунд Себастьян Кель Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Джейдон Санчо Футбол

«Боруссия» хочет сохранить арендованного у «Ман Юнайтед» Джейдона Санчо.

Как пишет журналист Sky Флориан Плеттенберг, дортмундский клуб вряд ли сможет позволить себе полноценный трансфер вингера, поэтому хочет договориться с «Ман Юнайтед» о еще одной аренде.

«Боруссия» надеется, что Санчо будет настаивать лишь на возвращении в «Дортмунд», и ожидает, что это поможет в переговорах с «Манчестер Юнайтед».

Спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель сказал в интервью Die Welt: «Его качества не нуждаются в дополнительных описаниях. За шесть месяцев с нами к нему вернулась улыбка. Мы постараемся сделать все. Но «Манчестер Юнайтед» тоже видит, как хорошо он сейчас играет. Может, они захотят продать его ради прибыли. Или вернуть».

За 17 матчей в составе «Боруссии» англичанин забил три гола и сделал одну результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.

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30 комментариев
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Ответ Shikari
Есть ощущение, что Санчо не заиграет в МЮ с другим тренером. А переход внутри АПЛ тоже ему на пользу не пойдет, потому что подписать его если и захотят, то Челси или ТТХ, вариант не очень. Но и у ходит в условный Милан как Пулишич, тоже вариант не лучше. Не понятно что ему делать, лет-то ему всё ещё мало.
Оставаться в Боруссии и не просто в аренду, а со временем занять не только вакантное место Ройса, но ещё и его же роль лидера/хребта команды (на фоне постоянных продаж)? Почему бы и нет, раз Джейдону комфортно в БД?🙌
+7
0
+7
всё зависит и от самого Санчо
+6
0
+6
Есть ощущение, что Санчо не заиграет в МЮ с другим тренером.
А переход внутри АПЛ тоже ему на пользу не пойдет, потому что подписать его если и захотят, то Челси или ТТХ, вариант не очень.
Но и у ходит в условный Милан как Пулишич, тоже вариант не лучше.
Не понятно что ему делать, лет-то ему всё ещё мало.
+8
-4
+4
Санчо главное показывать высокий уровень игры, чтобы Боруссия его вернула. В Манчестере ловить нечего
+4
-1
+3
Ответ Инсаф Галиуллинн
Гринвуд сделал за средний Хетафе больше, чем датское бревно за весь сезон
Гринвуд: 10+8
Хойлунд: 14+2
И чем второй уступает первому? Он то тоже играет за кризисный МЮ, тем более в более сильной лиге
+3
0
+3
Ответ Иван Шуткин
В МЮ удивлены, как он хорош?) Вроде логично. Если ему не доверяют в команде, то потенциал его падает на дно и мастерство тоже. Так происходит в МЮ со многими игроками в последние годы к сожалению
в чем он так хорош?
17 игр = 3+1
посредственная статистика, на его же уровне в МЮ
+2
0
+2
Ответ Иван Шуткин
В МЮ удивлены, как он хорош?) Вроде логично. Если ему не доверяют в команде, то потенциал его падает на дно и мастерство тоже. Так происходит в МЮ со многими игроками в последние годы к сожалению
МЮ - это не тепличная Боруссия. Это такая команда, где нужно играть, превозмогая свой характер и обстоятельства. Так было и так будет всегда. Это как в хоккейном Монреале: хоть и давно ничего не выигрывали, но хоккеисты говорят, что играть за них непросто - огромное давление со стороны фанатов и прессы, зачастую неадекватной.
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В аренду за 10-15 млн пусть берут
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Если Тен Хага не уволят, немцы могут воспользоваться этим и купить его по хорошей цене
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Ну будем надеяться, что новый владелец не закопает вас в яму как глейзеры
будем надеяться, что вытащит
а как оно будет, время покажет
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Только если собеседник настолько ярый фанатик Юнайтед, что не видит при этом явных проблем внутри клуба
как деятельность старого спортдира связана с тем, что новый должен снова отдавать Санчо в Дортмунд в аренду?
вы читаете вообще, что я пишу, или только эмоции свои выплёскиваете?
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Оставаться в Боруссии и не просто в аренду, а со временем занять не только вакантное место Ройса, но ещё и его же роль лидера/хребта команды (на фоне постоянных продаж)? Почему бы и нет, раз Джейдону комфортно в БД?🙌
Зарплату не потянут как у него в МЮ.
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Оставаться в Боруссии и не просто в аренду, а со временем занять не только вакантное место Ройса, но ещё и его же роль лидера/хребта команды (на фоне постоянных продаж)? Почему бы и нет, раз Джейдону комфортно в БД?🙌
😂😂😂хребет. Боруссия клуб донор не забывайтесь
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Оставаться в Боруссии и не просто в аренду, а со временем занять не только вакантное место Ройса, но ещё и его же роль лидера/хребта команды (на фоне постоянных продаж)? Почему бы и нет, раз Джейдону комфортно в БД?🙌
Да потому что Боруссия опять какую-нибудь фигню придумает - летом продадут Шлотербека, Малена и Брандта в середняки АПЛ типа Астон Виллы и сольют сезон следующий.
В первый раз что ли?
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Ответ a2wai
Уже вроде все знают причины, почему Гринвуд не играет в манчестер юнайтед, но чуваки до сих пор продолжают удивляться тому, что клуб его взял и отпустил в Хетафе)) Эти причины ну абсолютно с футболом не связаны))
Комментарий удален пользователем
Ответ Инсаф Галиуллинн
Наверное повторное возвращение в Дортмунд
а Юнайтед это зачем?
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Затем, чтобы задумались о правильности своей трансферной политики
непонятно
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эту экономическую модель излагал ещё ко Матроскин - продать Шарика, он прибегает обратно, и так по кругу
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Не в спортдирах дело ведь, а во владельцах клуба, Юнайтед нужен владелец наподобии Переса в Реале
ну так и владелец новый пришёл, если вы не заметили вдруг
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Ответ Under
ну так и владелец новый пришёл, если вы не заметили вдруг
Ну будем надеяться, что новый владелец не закопает вас в яму как глейзеры
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аренда с обязательством выкупа, будет идеальным вариантом.
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Наверное повторное возвращение в Дортмунд
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Комментарий удален пользователем
Ответ Сослан Бедоев
Советую начать смотреть футбол, а не читать статистику. Футбол это не только цифры. Одни аналитики кругом. Игрок может быть очень полезен, вовлечён в комбинации и быть хорош даже если не забивает по 10-20 мячей
я 2.5 года смотрел его в МЮ, и что?
ты хочешь сказать, что он стал играть в несколько раз лучше, никак не доказывая это результативностью?
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