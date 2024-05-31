Анчелотти об увольнении Хави: «Это хорошо для него и, возможно, для «Барсы». Когда нет хороших отношений, лучше расстаться. Со мной такое случалось много раз»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти высказался об увольнении Хави из «Барселоны».

«Это часть работы тренера. Думаю, это немного беспокоит Хави после того, что он сделал, ведь это первый раз, когда его увольняют, но со временем, я думаю, он поймет, что это часть работы.

Когда между клубом и тренером нет хороших отношений, лучше всего расстаться. Такое случалось со мной много раз, в «Наполи», в «Баварии», в «Челси». Лучше расстаться, и я думаю, что это хорошо для Хави и, возможно, хорошо для «Барселоны», – сказал главный тренер «Реала».

Абидаль об уходе Хави из «Барсы»: «Будущее покажет, было ли это хорошим решением. Он проделал огромную работу, ему было непросто»

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7 комментариев
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С его то опытом и школой жизни, эти слова Анчелотти можно назвать словами мудреца
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Карло как всегда тактичен и корректен ну и через призму своего опыта ему действительно есть с чем сравнить. Просто сама история с уходом, потом с тем что остается и в конечном итоге Хави увольняют весьма не красива.
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Карло Буратино не обидит
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