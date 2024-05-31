35-летний Боатенг перешел в австрийский ЛАСК

Теги Бавария серия А Италия высшая лига Австрия трансферы Салернитана ЛАСК Джером Боатенг Футбол

Джером Боатенг продолжит карьеру в Австрии.

35-летний защитник подписал двухлетний контракт с ЛАСК. 

«Я с нетерпением жду этого перехода. Руководство приложило огромные усилия, чтобы подписать меня, и с самого начала дало мне понять, что очень хотят, чтобы я присоединился к ним на выбранном ими пути.

У меня было много предложений, но я принял осознанное решение в пользу ЛАСК, потому что меня полностью убедили спортивный путь, идея и видение клуба. Это гораздо важнее для меня, чем финансовый фактор.

За последние несколько лет клуб построил нечто большое, и теперь я хотел бы использовать свой опыт, чтобы помочь команде сделать следующий шаг. Я полон желания и сделаю все возможное, чтобы вместе с ЛАСК добиться максимального успеха», – сказал бывший защитник «Баварии».

Минувший сезон немец провел в «Салернитане», где сыграл 7 матчей в Серии А.

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1 комментарий
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Господи и как можно было загубить такую казалось бы шикарную карьеру?Настолько, что даже уровень аутсайдера Серии А оказался не посилен, эх а когда-то считался одним из лучших ЦЗ мира....
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