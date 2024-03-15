Мать Боатенга написала адвокату в 2021-м, что Джером «годами издевался над женщинами психологически и физически». Игрока обвиняли в домашнем насилии

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу серия А Италия происшествия Салернитана Джером Боатенг контент Футбол

Появился текст письма матери Жерома Боатенга о поведении сына.

Мартина Боатенг в 2021 году отправила электронное письмо адвокату футболиста, который представлял его интересы в ходе разбирательства по делу об обвинении игрока в домашнем насилии. Сегодня, 15 марта, часть текста письма опубликовал Spiegel.

«Мой сын годами издевался над женщинами психологически и физически. Теперь Касия Ленхардт покончила с собой, а он все еще не хочет отвечать за последствия своего поведения», – написала мать Боатенга.

Ранее Боатенг обвинялся в доведении до самоубийства бывшей девушки Касии Ленхардт, чье тело обнаружили в 2021 году. Также футболист был обвинен в нанесении телесных повреждений бывшей девушке и матери двух дочерей Шерин Зенлер.

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Боатенг мог заставить девушку, которую бил и абьюзил, подписать бумаги о неразглашении. Через две недели она покончила с собой

29 комментариев
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Адекватная честная мать которой надоели преступления сына.
Всем бы таких.
+35
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+30
Какая-то страшная во всех отношениях новость
+26
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+23
Ответ dreamstep
Боатенг мамке деньги чтоли не отсылает? Обычно мать прикрывает сына, а тут слить решила.
если сказанное ею правда, такого и слить не грех
+10
-2
+8
Как можно дойти до такого, что родная мать против тебя(
+10
-2
+8
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
А наличию такого сына?
+8
-1
+7
Кем же нужно быть, чтоб на тебя собственная мать донесла ?
+6
-1
+5
загуглил Касию, какая же красивая девушка была...
+4
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Интересно, кто ж его воспитал таким?
+8
-5
+3
опять дикарь...нельзя их пускать в европу категорически
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Ответ Почтенный эльф
Интересно, кто ж его воспитал таким?
Шаманы🤔
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Ответ Adeen
Шаманы🤔
Я австриец и мне повезлоооооо!
+2
0
+2
Видать маман тоже изрядно доводил.
+3
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+1
где защитники Боатенга? им должно быть очевидно, что мать хайпует и хочет бабла срубить. или не?
+1
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Он кстати в бчк хотел, они бы с Алвесом вместе давали джазу
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Ответ Заяцволк
А вот Реал постоянно покрывает мерзкие поступки своего Винисиуса, не хватает смелости объявить всем, каким дном он является, как он годами издевался над болельщиками и соперниками психологически и физически
Интересно, ты не устаёшь сидеть перед компьютером и намеренно придумывать самые нелепые и унизительные для тебя же в первую очередь речёвки? Хотя, полагаю, у такого индивида это должно выходить абсолютно естественно.
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Ответ Roman Betenya
Пожелаем твоей ближайшей родственнице в жизни такого молодца, как Боатенг.
Родню что ли вашу задел из Африки?
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Ответ Анри Карлайл
Адекватная честная мать которой надоели преступления сына. Всем бы таких.
Комментарий удален модератором
Ответ Почтенный эльф
Интересно, кто ж его воспитал таким?
склонность к насилию - это больше гены и гормоны. воспитание второстепенно.
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Это же какой мразью нужно быть
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Ужас какой.
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С такой матерью понятны причины его ненависти к женщинам
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о каком из братьев идёт речь?
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Адов кот
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Комментарий удален пользователем
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