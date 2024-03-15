Мать Боатенга написала адвокату в 2021-м, что Джером «годами издевался над женщинами психологически и физически». Игрока обвиняли в домашнем насилии

Появился текст письма матери Жерома Боатенга о поведении сына.

Мартина Боатенг в 2021 году отправила электронное письмо адвокату футболиста, который представлял его интересы в ходе разбирательства по делу об обвинении игрока в домашнем насилии. Сегодня, 15 марта, часть текста письма опубликовал Spiegel.

«Мой сын годами издевался над женщинами психологически и физически. Теперь Касия Ленхардт покончила с собой, а он все еще не хочет отвечать за последствия своего поведения», – написала мать Боатенга.

Ранее Боатенг обвинялся в доведении до самоубийства бывшей девушки Касии Ленхардт, чье тело обнаружили в 2021 году. Также футболист был обвинен в нанесении телесных повреждений бывшей девушке и матери двух дочерей Шерин Зенлер.

«Салернитану» уничтожают за переход Боатенга. Все запустил женский «Нюрнберг» – с фото его девушки, которая совершила суицид

Боатенг мог заставить девушку, которую бил и абьюзил, подписать бумаги о неразглашении. Через две недели она покончила с собой