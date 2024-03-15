Мать Боатенга написала адвокату в 2021-м, что Джером «годами издевался над женщинами психологически и физически». Игрока обвиняли в домашнем насилии
Появился текст письма матери Жерома Боатенга о поведении сына.
Мартина Боатенг в 2021 году отправила электронное письмо адвокату футболиста, который представлял его интересы в ходе разбирательства по делу об обвинении игрока в домашнем насилии. Сегодня, 15 марта, часть текста письма опубликовал Spiegel.
«Мой сын годами издевался над женщинами психологически и физически. Теперь Касия Ленхардт покончила с собой, а он все еще не хочет отвечать за последствия своего поведения», – написала мать Боатенга.
Ранее Боатенг обвинялся в доведении до самоубийства бывшей девушки Касии Ленхардт, чье тело обнаружили в 2021 году. Также футболист был обвинен в нанесении телесных повреждений бывшей девушке и матери двух дочерей Шерин Зенлер.
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Боатенг мог заставить девушку, которую бил и абьюзил, подписать бумаги о неразглашении. Через две недели она покончила с собой
Всем бы таких.