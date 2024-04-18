Юрий Заварзин: «Нужно отрывать голову тому, кто позволил Промесу лететь в Дубай. «Спартак» же еще потеряет десятки миллионов долларов»

Юрий Заварзин раскритиковал гендиректора «Спартака» Олега Малышева.

– Многие обрушились с критикой на нынешнего генерального директора «Спартака» . У команды – ситуация с Промесом, были проблемы с полем, да и результат команды плох. Это действительно провальная работа, на ваш взгляд?

– Я так и не понял, почему они убрали Мележикова, у него не было провальных действий в клубе. Главная недоработка Малышева – неготовность поля, за такое сразу убирают агронома. Это административно‑хозяйственная деятельность, прямая работа генерального директора.

Как ты мог за этим не проследить, узнать состояние газона? Организуй планерку, приезжай и смотри сам. Ну как такое возможно? У «Динамо» поле прекрасное, у «Локомотива» тоже, а у тебя никакое – ты что, больной?

Как я уже говорил, если ты не зарабатываешь деньги, а осваиваешь, то и забот у тебя нет. С другой стороны, если есть возможность, достань 200 тысяч долларов, купи рулон газона и постели новый – вопрос будет решен. Но ты ни новое не сделал, ни старое в порядок не привел. Просто опозорились на всю страну. На новом стадионе такой огород… Не поддается никакой критике.

– Считают, что главная ошибка нового руководства в том, что они решили взять Промеса на сборы. Вышеупомянутый Мележиков как раз этого делать не стал…

– У тебя же есть группа юристов, люди, которые отвечают за это… Нужно отрывать голову тому, кто позволил Промесу лететь в Дубай. Это разве шутки?

«Спартак» же еще и деньги на этом потеряет, вероятнее всего, десятки миллионов долларов. Но им, наверное, нет разницы до этого. Я бы такого себе позволить никогда не смог – потерять деньги и лучшего футболиста, – сказал бывший генеральный директор « » Заварзин.

был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ и не смог вернуться в Россию. Сейчас Промес находится в дубайской тюрьме.