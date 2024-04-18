Юрий Заварзин: «Нужно отрывать голову тому, кто позволил Промесу лететь в Дубай. «Спартак» же еще потеряет десятки миллионов долларов»

Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Мележиков Юрий Заварзин Квинси Промес Матч ТВ Олег Малышев Футбол

Юрий Заварзин раскритиковал гендиректора «Спартака» Олега Малышева.

– Многие обрушились с критикой на нынешнего генерального директора «Спартака» Олега Малышева. У команды – ситуация с Промесом, были проблемы с полем, да и результат команды плох. Это действительно провальная работа, на ваш взгляд?

– Я так и не понял, почему они убрали Мележикова, у него не было провальных действий в клубе. Главная недоработка Малышева – неготовность поля, за такое сразу убирают агронома. Это административно‑хозяйственная деятельность, прямая работа генерального директора.

Как ты мог за этим не проследить, узнать состояние газона? Организуй планерку, приезжай и смотри сам. Ну как такое возможно? У «Динамо» поле прекрасное, у «Локомотива» тоже, а у тебя никакое – ты что, больной?

Как я уже говорил, если ты не зарабатываешь деньги, а осваиваешь, то и забот у тебя нет. С другой стороны, если есть возможность, достань 200 тысяч долларов, купи рулон газона и постели новый – вопрос будет решен. Но ты ни новое не сделал, ни старое в порядок не привел. Просто опозорились на всю страну. На новом стадионе такой огород… Не поддается никакой критике.

– Считают, что главная ошибка нового руководства в том, что они решили взять Промеса на сборы. Вышеупомянутый Мележиков как раз этого делать не стал…

– У тебя же есть группа юристов, люди, которые отвечают за это… Нужно отрывать голову тому, кто позволил Промесу лететь в Дубай. Это разве шутки?

«Спартак» же еще и деньги на этом потеряет, вероятнее всего, десятки миллионов долларов. Но им, наверное, нет разницы до этого. Я бы такого себе позволить никогда не смог – потерять деньги и лучшего футболиста, – сказал бывший генеральный директор «Спартака» Заварзин.

Квинси Промес был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ и не смог вернуться в Россию. Сейчас Промес находится в дубайской тюрьме.

24 комментария
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По-моему, единственный виноватый в этой ситуации - это сам Промес. По всем новостям, действиям и репликам понятно, что он с головой давно поругался, он не то что не дружит, он прям активно не слушает периодически (я уверен) возникающие разумные мысли. И первый, кто должен был не полететь в Дубай - это Промес.
Но там же можно на тачилах погонять и клипы записать, футбол девки йоу
+27
-3
+24
Ответ Очки Дани Алвеса
По-моему, единственный виноватый в этой ситуации - это сам Промес. По всем новостям, действиям и репликам понятно, что он с головой давно поругался, он не то что не дружит, он прям активно не слушает периодически (я уверен) возникающие разумные мысли. И первый, кто должен был не полететь в Дубай - это Промес. Но там же можно на тачилах погонять и клипы записать, футбол девки йоу
Ну почему единственный? С Заварзиным трудно не согласиться в этом - кто мог допустить вылет Промеса?!
+12
-2
+10
То есть, сам факт нахождения в команде преступника, как бы ни кого не " удивляет"?!
+7
-4
+3
Спартак десятки миллионов потеряет? Это ж сколько было вложено в дело Промеса клубом?
+6
-3
+3
Ответ Очки Дани Алвеса
По-моему, единственный виноватый в этой ситуации - это сам Промес. По всем новостям, действиям и репликам понятно, что он с головой давно поругался, он не то что не дружит, он прям активно не слушает периодически (я уверен) возникающие разумные мысли. И первый, кто должен был не полететь в Дубай - это Промес. Но там же можно на тачилах погонять и клипы записать, футбол девки йоу
И перед отлётом, Промес ещё поле испохабил)
+3
0
+3
А теперь все ждут адекватного и умного решения по новому главному тренеру для команды! И ждут почему-то вот от этого неадекватного руководства! Я имею в виду и членов совета директоров, а не только Малышева! Поставили этого пацана на должность ГД, ну хоть бы кто озаботился контролем! А Малышев до сих пор на месте, прекрасно себя чувствует, наверное.
+2
0
+2
А тому кто пригласил Абаскаля что отрывать? Пенис?
+2
-1
+1
странная история..
+1
0
+1
Ответ NIK7478
А теперь все ждут адекватного и умного решения по новому главному тренеру для команды! И ждут почему-то вот от этого неадекватного руководства! Я имею в виду и членов совета директоров, а не только Малышева! Поставили этого пацана на должность ГД, ну хоть бы кто озаботился контролем! А Малышев до сих пор на месте, прекрасно себя чувствует, наверное.
Недоумевать мы можем сколько угодно, но ждать больше не от кого, пока не поменяется.
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Ответ Spartakus1984
Какие десятки миллионов и почему потеряет?
возможно он имеет ввиду, потеря ведущего напа ведёт к потере призовых, а также покупку нового забивного футболиста
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Ответ Очки Дани Алвеса
По-моему, единственный виноватый в этой ситуации - это сам Промес. По всем новостям, действиям и репликам понятно, что он с головой давно поругался, он не то что не дружит, он прям активно не слушает периодически (я уверен) возникающие разумные мысли. И первый, кто должен был не полететь в Дубай - это Промес. Но там же можно на тачилах погонять и клипы записать, футбол девки йоу
Пока семейный был еще как-то держался в рамках здравого смысла. Как порвал с женой и нашел толстую подружку совсем с катушек слетел.
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Ответ I. S.
Ну почему единственный? С Заварзиным трудно не согласиться в этом - кто мог допустить вылет Промеса?!
Промес туда за пару недель в отпуск летал!
Кто же из сотрудников Спартака знал, что он и там дел натворит))) Странно бы было не брать игрока на сборы, который спокойно до этого посещал ОАЭ
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Ну всё по делу же. Ведь разумные же люди, а соберутся вместе - получаются Лебедь, Рак и Щука.
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БРАВО...!!! "керосиньщики" обвалялись...
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Кто мог предвидеть, что Промес в Дубаи станет гулять как в Голландии.
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Либо профаны либо предатели.
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Да, при Заварзине такого не было. И деньги за трансферы никто не терял. Их просто никто не видел!
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Какие десятки миллионов и почему потеряет?
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Что? о каких десятках миллионов речь? Продавать никто и не собирался промеса никуда. А даже еслиб собрались - цена ему далеко не десятки)) Зарплату платить ему не надо теперь. Он точно гендиром был?)
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Вообщем то здравые мысли. Но сколько стадион будет обзываться новым? До 2050 года?
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Погрел косточки перед нарами тюремными. Красавчик
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