Леонардо Бонуччи завершает футбольную карьеру.

37-летний защитник доигрывает сезон в составе « ». Завтрашний матч стамбульцев против «Истанбулспора» станет для него последним.

«Мне было очень приятно быть частью этой замечательной семьи. Я старался показать все, на что способен, на поле и за его пределами, но главное – завтра мы сразимся в нашей последней битве. Я хочу завершить карьеру с трофеем, и завтра у нас есть шанс стать чемпионами», – сказал итальянец.

главным образом известен по выступлениям в составе « » (с 2010 по 2017 год, с 2018 по 2023 год), «Милана» (сезон-2017/18) и сборной Италии (с 2010 по 2023 год). Он 9 раз выигрывал Серию А, 4 – Кубок Италии, 5 – Суперкубок Италии, а также стал победителем чемпионата Европы в 2021 году.

Со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.