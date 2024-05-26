Бонуччи завершит карьеру по окончании сезона. Экс-защитнику сборной Италии и «Ювентуса» 37 лет

Теги Леонардо Бонуччи Ювентус сборная Италии по футболу серия А Италия Фенербахче высшая лига Турция Футбол

Леонардо Бонуччи завершает футбольную карьеру.

37-летний защитник доигрывает сезон в составе «Фенербахче». Завтрашний матч стамбульцев против «Истанбулспора» станет для него последним.

«Мне было очень приятно быть частью этой замечательной семьи. Я старался показать все, на что способен, на поле и за его пределами, но главное – завтра мы сразимся в нашей последней битве. Я хочу завершить карьеру с трофеем, и завтра у нас есть шанс стать чемпионами», – сказал итальянец.

Бонуччи главным образом известен по выступлениям в составе «Ювентуса» (с 2010 по 2017 год, с 2018 по 2023 год), «Милана» (сезон-2017/18) и сборной Италии (с 2010 по 2023 год). Он 9 раз выигрывал Серию А, 4 – Кубок Италии, 5 – Суперкубок Италии, а также стал победителем чемпионата Европы в 2021 году.

Со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев
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Эх, ещё одна легенда уходит. Пусть и не детства, но Бонуччи пример образцового итальянского, дисциплинированного и трудолюбивого защитника. Старая школа. Сейчас таких не делают.
+11
-1
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Ответ Black Phoenix
Эх, ещё одна легенда уходит. Пусть и не детства, но Бонуччи пример образцового итальянского, дисциплинированного и трудолюбивого защитника. Старая школа. Сейчас таких не делают.
Бонуччи наоборот кажется крайне современным защитником. Скудные защитные навыки, но невероятный первый пас сделал его важнейшим игроком для Ювентуса
+7
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Один из лучших защитников своего поколения .
+8
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+6
С такими титулами можно и отдыхать на спокухе..
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Ответ За Валенсию с 1999
Спасибо за великий сезон в Унионе. Этим всем и запомнился
Ни одной победы за 3 месяца. Великий!
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