«Ванкувер» даст скидку 50% на еду на фоне отсутствия Месси, Бускетса и Суареса в игре с «Интер Майами»: «Понимаем, что будет много разочарованных фанатов»

Теги МЛС Лионель Месси болельщики Луис Суарес Серджи Бускетс Ванкувер Уайткэпс Интер Майами Футбол

«Ванкувер» прокомментировал пропуск лидерами «Интер Майами» матча МЛС.

Ранее появилась информация, что Лионель Месси, Серджи Бускетс и Луис Суарес не отправятся на выездной матч чемпионата МЛС.

На этом фоне «Ванкувер Уайткэпс» опубликовал заявление, потому что на предстоящей игры ожидалась рекордная для клуба посещаемость – 55 тысяч зрителей.

«Мы не получили официальной информации о доступности Лионеля Месси, Луиса Суареса и Серджи Бускетса, но понимаем, что они не поедут на этот матч.

К сожалению, мы не можем контролировать, кто играет за нашего соперника, и нам было важно как можно скорее связаться с нашими болельщиками.

Мы всегда хотим, чтобы наши лучшие игроки соперничали с лучшими игроками нашего соперника, а встреча с футболистами высочайшего уровня была особенно интересной для нашей команды.

Мы понимаем, что будет много разочарованных фанатов. Мы все еще стремимся сделать это событие особенным для каждого.

По-прежнему будет невероятная атмосфера и праздник футбола для нашего города. У нас замечательные болельщики, хорошая команда», – сказал генеральный директор «Ванкувера» Аксель Шустер.

«Ванкувер» предоставит на этот матч всю еду и напитки на стадионе со скидкой 50 процентов.

Кроме того, подросткам до 18 лет будет предоставлен один бесплатный комплексный детский обед.

15 комментариев
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Ответ Montenegro Serbian
Странная позиция. По сути принижают свой же клуб и заодно соперника, мол, если бы не Месси и его компания, вы бы не пришли на этот матч. Но раз их не будет, то вот вам компенсация за моральные страдания 🤷‍♂️ Может тогда не стоит давать бонусов, раз на трибунах столько "пассажиров", которым вам клуб в итоге не упёрся никуда? И да, политика компенсации была бы разумна в рамках выставочного матча, как шоу с заявленными звездами,, которые не приехали. Тут матч регулярного чемпионата, где никто никому не обязан подгонять конкретный состав.
Давай) научи америкосов зарабатывать на спорте)
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+12
Так да уж можно и дома поесть. Смысл то им тогда туда идти, если ходят только из-за них
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Ответ Montenegro Serbian
Странная позиция. По сути принижают свой же клуб и заодно соперника, мол, если бы не Месси и его компания, вы бы не пришли на этот матч. Но раз их не будет, то вот вам компенсация за моральные страдания 🤷‍♂️ Может тогда не стоит давать бонусов, раз на трибунах столько "пассажиров", которым вам клуб в итоге не упёрся никуда? И да, политика компенсации была бы разумна в рамках выставочного матча, как шоу с заявленными звездами,, которые не приехали. Тут матч регулярного чемпионата, где никто никому не обязан подгонять конкретный состав.
Весьма человеческая позиция, без ненужного пафоса.
У них капитализация клубов уже на уровне европейских грандов, и это при ужасном, по сути, уровне футбола. С таким подходом всё будет, вопрос не слишком большого времени.
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Там билеты от 400$ самые дешевые были
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Почему это звучит так кринжово...
Будто бы на команду ××***, мы же знаем зачем вы ходите на стадион
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Всё-таки умеют они с аудиторией работать. Когда твой доход зависит от людей, а не от бюджета, все "немного" по-другому.
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Ответ IAteMyKeyboard
Если бы на завышали цены в 3-5 раз изначально, то и скидку не приходилось бы делать
Значит есть откуда взять деньги и не обеднеют.
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Ответ Artem Ka
Давай) научи америкосов зарабатывать на спорте)
А в чём он не прав, скажи мне?
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Ответ Artem Ka
Давай) научи америкосов зарабатывать на спорте)
Судя по всему, тут имеет место быть заглаживание собственного же косяка: клуб завысил цены на билеты на конкретный матч с громкой афишей и теперь пытается компенсировать пройоб.
Так что тут как раз тот случай, когда не стоит слишком уж гордиться умением американцев делать бизнес. У них тоже бывают ошибки)
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Ответ Вальдано
На Месси валом ходят в Америке.. На Авейру - пустые стадионы.. А-ха-ха-ха..
На Месси никто не ходит. Никто не хочет смотреть на пешехода. По полю пешком и ты можешь пройтись. Уверен на 100%, что приедь Месси в твой город, ты тоже не пошёл на него смотреть, как и я.
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