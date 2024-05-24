«Ванкувер» даст скидку 50% на еду на фоне отсутствия Месси, Бускетса и Суареса в игре с «Интер Майами»: «Понимаем, что будет много разочарованных фанатов»
«Ванкувер» прокомментировал пропуск лидерами «Интер Майами» матча МЛС.
Ранее появилась информация, что Лионель Месси, Серджи Бускетс и Луис Суарес не отправятся на выездной матч чемпионата МЛС.
На этом фоне «Ванкувер Уайткэпс» опубликовал заявление, потому что на предстоящей игры ожидалась рекордная для клуба посещаемость – 55 тысяч зрителей.
«Мы не получили официальной информации о доступности Лионеля Месси, Луиса Суареса и Серджи Бускетса, но понимаем, что они не поедут на этот матч.
К сожалению, мы не можем контролировать, кто играет за нашего соперника, и нам было важно как можно скорее связаться с нашими болельщиками.
Мы всегда хотим, чтобы наши лучшие игроки соперничали с лучшими игроками нашего соперника, а встреча с футболистами высочайшего уровня была особенно интересной для нашей команды.
Мы понимаем, что будет много разочарованных фанатов. Мы все еще стремимся сделать это событие особенным для каждого.
По-прежнему будет невероятная атмосфера и праздник футбола для нашего города. У нас замечательные болельщики, хорошая команда», – сказал генеральный директор «Ванкувера» Аксель Шустер.
«Ванкувер» предоставит на этот матч всю еду и напитки на стадионе со скидкой 50 процентов.
Кроме того, подросткам до 18 лет будет предоставлен один бесплатный комплексный детский обед.
У них капитализация клубов уже на уровне европейских грандов, и это при ужасном, по сути, уровне футбола. С таким подходом всё будет, вопрос не слишком большого времени.
Будто бы на команду ××***, мы же знаем зачем вы ходите на стадион
Так что тут как раз тот случай, когда не стоит слишком уж гордиться умением американцев делать бизнес. У них тоже бывают ошибки)