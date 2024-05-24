«Ванкувер» даст скидку 50% на еду на фоне отсутствия Месси, Бускетса и Суареса в игре с «Интер Майами»: «Понимаем, что будет много разочарованных фанатов»

«Ванкувер» прокомментировал пропуск лидерами «Интер Майами» матча МЛС.

Ранее появилась информация, что , Серджи Бускетс и не отправятся на выездной матч чемпионата .

На этом фоне « » опубликовал заявление, потому что на предстоящей игры ожидалась рекордная для клуба посещаемость – 55 тысяч зрителей.

«Мы не получили официальной информации о доступности Лионеля Месси, Луиса Суареса и , но понимаем, что они не поедут на этот матч.

К сожалению, мы не можем контролировать, кто играет за нашего соперника, и нам было важно как можно скорее связаться с нашими болельщиками.

Мы всегда хотим, чтобы наши лучшие игроки соперничали с лучшими игроками нашего соперника, а встреча с футболистами высочайшего уровня была особенно интересной для нашей команды.

Мы понимаем, что будет много разочарованных фанатов. Мы все еще стремимся сделать это событие особенным для каждого.

По-прежнему будет невероятная атмосфера и праздник футбола для нашего города. У нас замечательные болельщики, хорошая команда», – сказал генеральный директор «Ванкувера» Аксель Шустер.

«Ванкувер» предоставит на этот матч всю еду и напитки на стадионе со скидкой 50 процентов.

Кроме того, подросткам до 18 лет будет предоставлен один бесплатный комплексный детский обед.