Месси, Бускетс и Суарес не поедут на матч в Ванкувер. У игроков «Интер Майами» нет травм, им дали отдохнуть

Теги МЛС Лионель Месси Луис Суарес Серджи Бускетс Ванкувер Уайткэпс Интер Майами Футбол

Лионель Месси пропустит предстоящий матч «Интер Майами».

26 мая «Интер Майами» проведет игру 15-го тур МЛС против «Ванкувера».

На выездной матч не отправятся футболисты команды Лионель Месси, Луис Суарес и Серджи Бускетс.

При этом пропуск матча не связан с травмами.

Игрокам предоставили отдых, поскольку на следующей неделе «Интер Майами» предстоит провести два домашних матча – 30 мая против «Атланты», 2 июня – против «Сент-Луиса».

«Интер Майами» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 31 балл в 15 матчах.

11 комментариев
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Старички тупо кайфуют в бургер-лиге
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Анадырь и Ванкувер расстояние составляет: 3827 км
Расстояние между Ванкувером и Майами: 4507 километров

Выводы делайте сами
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Холодно в той Квнаде
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Ответ red blue Tyumen
Это не профессионально. Люди в ванкувере может ждали этого матча, только чтобы посмотреть на Месси
Лёлик плевал на людей в Ванкувере. Он родной клуб до копейки продолжает выдаивать, а ты про каких-то канадцев, я тебя умоляю
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Это фиг знает где, всё правильно
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Это не профессионально. Люди в ванкувере может ждали этого матча, только чтобы посмотреть на Месси
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А Альба Д’Артаньян
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не царское это дело по провинции холодной кататься. у бчкашных ветеранов интер-майами, видимо, черта осёдлости имеется, за которую выезжать западло
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