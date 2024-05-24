Месси, Бускетс и Суарес не поедут на матч в Ванкувер. У игроков «Интер Майами» нет травм, им дали отдохнуть

Лионель Месси пропустит предстоящий матч «Интер Майами».

26 мая «Интер Майами» проведет игру 15-го тур против « ».

На выездной матч не отправятся футболисты команды , и .

При этом пропуск матча не связан с травмами.

Игрокам предоставили отдых, поскольку на следующей неделе «Интер Майами» предстоит провести два домашних матча – 30 мая против «Атланты», 2 июня – против «Сент-Луиса».

«Интер Майами» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 31 балл в 15 матчах.