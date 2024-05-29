Карло Анчелотти: «У меня нет стиля, потому что я меняюсь. «Реал» с «Сити» играл низким блоком – обычно мы больше атакуем, но я видел в этом способ победить»

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Манчестер Сити Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА тактика Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти рассказал о своем отношении к стилю игры.

«Видите ли, у меня нет стиля. Не существует стиля Анчелотти. Мой стиль нельзя определить, потому что я меняюсь. Стиль зависит от подготовки игроков.

Против «Манчестер Сити» [в четвертьфинале Лиги чемпионов] мы играли низким блоком, с мощной обороной. Мы так играли один или два раза в этом сезоне, не более. Обычно мы так не играем, мы больше атакуем. Но я видел в этом способ навязать борьбу и победить.

В этом сезоне у нас не было Карима Бензема, но появился Беллингем. У нас было два фантастических нападающих – Винисиус и Родриго, – но они играют на флангах. И мы начали играть с Винисиусом и Родриго, а Беллингем остался сзади в роли «десятки» – 4-3-1-2.

Вначале это отлично работало, Беллингем много забивал, но затем в матче с «Атлетико» мы пропустили три мяча после прострелов, потому что правый фланг не был прикрыт. Поэтому мы изменили схему, и Джуд стал помогать в обороне.

Мы адаптируемся, не причиняя неудобств игрокам. Если Винисиус не хочет отрабатывать в обороне, то я не буду заставлять его это делать. Там он не проявляет себя с лучшей стороны, поэтому мне нужно дать ему свободу.

Винисиус всегда был великолепен в игре один на один, но я помог ему стать более эффективным в глубине, а не только на фланге. Он быстр, он действительно талантлив, но на фланге ему приходится обыгрывать двоих, чтобы пробить. Сместившись в центр, он может забить одним касанием», – сказал главный тренер «Реала».

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7 комментариев
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Тебе он и не нужен папа Карло, ты и есть стиль
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И такой подход делает Анчелотти успешным. То есть можно побеждать и так. Без догм.
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Его стиль - "дедушка Анчи", "папа Карло", добрый и великодушный
+2
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Хамелеон
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+1
"Стиль без стиля" как у Брюса Ли
Анчелотти тот же Брюс Ли, только в Футболе
+1
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