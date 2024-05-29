Дель Боске об Анчелотти: «Он всегда вежлив, символ «Реала». Команда также выглядит хорошо, здоровая рабочая атмосфера – главный секрет раздевалки»
Висенте Дель Боске высказался о Карло Анчелотти.
«Я считаю Анчелотти хорошим примером в испанском футболе. Я говорю не о действиях на поле, а скорее о том, как представлен клуб. Он всегда вежлив и является символом «Реала».
Команда также выглядит хорошо, прекрасная раздевалка. Я очень верю в хорошие отношения, здоровая рабочая атмосфера – главный секрет раздевалки», – сказал бывший тренер сборной Испании и «Реала».