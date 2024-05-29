Машину директора «Осиека» Боту обстреляли в центре города – в лобовое стекло выпустили 7 пуль. Экс-сотрудник «Шахтера» находится в Португалии

В Хорватии обстреляли машину спортивного директора «Осиека» Жозе Боту.

Как передает Gol, в лобовом стекле автомобиля Боту со стороны водительского кресла было обнаружено семь пулевых отверстий. Сообщается, что в данный момент Боту находится в отпуске в Португалии.

Об инциденте в среду утром сообщил в полицию глава академии «Осиека» Альфредо Алмейда – накануне он отвез Боту в аэропорт Загреба, после чего вернулся в Осиек и припарковал машину возле дома в центре города, где живет директор хорватского клуба.

В настоящее время полиция ведет расследование инцидента, личность преступника пока не установлена.

Жозе Боту занял пост спортивного директора « » прошедшей зимой. Ранее португальский специалист работал на аналогичной должности в и « ».