Машину директора «Осиека» Боту обстреляли в центре города – в лобовое стекло выпустили 7 пуль. Экс-сотрудник «Шахтера» находится в Португалии

Теги Шахтер высшая лига Португалия высшая лига Хорватия Осиек происшествия ПАОК Жозе Боту Футбол

В Хорватии обстреляли машину спортивного директора «Осиека» Жозе Боту.

Как передает Gol, в лобовом стекле автомобиля Боту со стороны водительского кресла было обнаружено семь пулевых отверстий. Сообщается, что в данный момент Боту находится в отпуске в Португалии.

Об инциденте в среду утром сообщил в полицию глава академии «Осиека» Альфредо Алмейда – накануне он отвез Боту в аэропорт Загреба, после чего вернулся в Осиек и припарковал машину возле дома в центре города, где живет директор хорватского клуба.

В настоящее время полиция ведет расследование инцидента, личность преступника пока не установлена.

Жозе Боту занял пост спортивного директора «Осиека» прошедшей зимой. Ранее португальский специалист работал на аналогичной должности в ПАОК и «Шахтере».

5 комментариев
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Ну значит не ошибся с не подписанием, стрелявший действительно мазила)
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Учитывая, что он два последних года работал в ПАОК с диким бандитом-президентом, и сейчас в не менее коррумпированном футболе Хорватии, то точно следы идут на Украину.
Просто украинские эстонцы обиделись через 3 года.
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