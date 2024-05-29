Машину директора «Осиека» Боту обстреляли в центре города – в лобовое стекло выпустили 7 пуль. Экс-сотрудник «Шахтера» находится в Португалии
В Хорватии обстреляли машину спортивного директора «Осиека» Жозе Боту.
Как передает Gol, в лобовом стекле автомобиля Боту со стороны водительского кресла было обнаружено семь пулевых отверстий. Сообщается, что в данный момент Боту находится в отпуске в Португалии.
Об инциденте в среду утром сообщил в полицию глава академии «Осиека» Альфредо Алмейда – накануне он отвез Боту в аэропорт Загреба, после чего вернулся в Осиек и припарковал машину возле дома в центре города, где живет директор хорватского клуба.
В настоящее время полиция ведет расследование инцидента, личность преступника пока не установлена.
Жозе Боту занял пост спортивного директора «Осиека» прошедшей зимой. Ранее португальский специалист работал на аналогичной должности в ПАОК и «Шахтере».
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