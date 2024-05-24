Широков о «Зените»: «Не вижу, что российские игроки могут составить конкуренцию бразильцам. Русские вообще ничего не определяют в команде»

Роман Широков высказался о ситуации в «Зените».

– Можно ли сказать, что такой финиш стал возможен благодаря результатам «Зенита» по ходу сезона? Петербуржцы дали фору остальным соперникам?

– «Зенит» не дал фору, он просто снизил требования к себе, внутри себя. Это сказалось непосредственно на игре. Люди, которые на словах говорили, что могут заменить иностранцев, оказались не способны к этому, к сожалению.

– Получается, требования к себе снизили как иностранцы, так и российские игроки «Зенита»?

– Я не вижу, что российские игроки могут составить конкуренцию бразильцам. Это самое печальное. Многие иностранцы не выступают на своем уровне. Один-два матча могут сыграть хорошо, а потом их не видно. К сожалению, российские игроки, выходящие на замену или создающие конкуренцию, своими шансами не воспользовались.

Я большего ждал от молодых футболистов. Того же Коваленко. Круговому это было тяжело сделать, потому что Дуглас Сантос – один из немногих футболистов, который на очень высоком уровне играет на протяжении всего периода нахождения в «Зените». Поэтому к Круговому в этом плане меньше всего претензий. Тот же Сергеев должен к себе претензии предъявить. Когда у Кассьерры не пошло, был шанс себя проявить, он этого не сделал.

– Нет ли ощущения у вас, что нынешний состав «Зенита» этим летом может обновиться?

– Не такого ощущения. Я не вижу, что руководство «Зенита» хочет обновлять его. Кем? Сейчас огромная проблема «Зенита» в том, что туда русские игроки не хотят идти.

Если мы говорим про «Зенит» 2007-2014 годов, там костяк был из русских игроков в сочетании с тремя-четырьмя очень качественными иностранцами. В обойме могло быть больше иностранцев, но на игру влияли трое-четверо.

Сейчас даже трех-четырех русских нет. Один максимум выходит и просто подыгрывает иностранцам. Русские вообще ничего не определяют в «Зените». Если в том году был Кузяев, который имел хоть какое-то влияние, то в этом году нет никого. Они играют только по той причине, что есть лимит. И, к сожалению, я не вижу, чтобы руководство «Зенита» как-то меняло эту ситуацию, – сказал экс-игрок петербургского клуба.