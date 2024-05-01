Вернер выбыл до конца сезона из-за травмы. У форварда 2 гола в 13 матчах за «Тоттенхэм»

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия травмы Тоттенхэм РБ Лейпциг Тимо Вернер Эндж Постекоглу деньги Фабрицио Романо Футбол

Тимо Вернер выбыл до конца сезона из-за травмы задней поверхности бедра.

Нападающий был заменен из-за повреждения в первом тайме матча «Тоттенхэма» против «Арсенала» (2:3) в 35-м туре АПЛ.

«Осталось две с половиной недели, так что он пропустит остаток сезона», – сообщил главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу.

Ожидается, что в мае руководство лондонского клуба решит, активировать ли опцию выкупа Вернера за 16 млн евро.

28-летний нападающий присоединился к «шпорам» в зимнее трансферное окно на правах аренды из «Лейпцига». Он принял участие в 13 матчах, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.

Полную статистику 28-летнего игрока можно найти здесь.

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2 комментария
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Ну по меркам АПЛ > цены выкупа мизерная .
По просмотренным матчам было видно , что человек выкладывается на поле
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