Каземиро о Роналду: «Один из лучших футболистов всех времен. Он принес мне много титулов и голов, приятно поговорить о нем»

Каземиро рассказал об отношении к бывшему одноклубнику Криштиану Роналду.

«Он принес мне много титулов и голов. Приятно поговорить о .

Среди игроков моего поколения он точно в тройке лучших. И, несомненно, один из лучших футболистов всех времен», – сказал полузащитник « » и сборной Бразилии.

Выступающий за « » Криштиану Роналду возглавляет список бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии. На его счету 21 мяч и 9 голевых передач в 19 играх.