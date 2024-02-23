Каземиро о Роналду: «Один из лучших футболистов всех времен. Он принес мне много титулов и голов, приятно поговорить о нем»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Каземиро Футбол

Каземиро рассказал об отношении к бывшему одноклубнику Криштиану Роналду.

«Он принес мне много титулов и голов. Приятно поговорить о Крише.

Среди игроков моего поколения он точно в тройке лучших. И, несомненно, один из лучших футболистов всех времен», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии.

Выступающий за «Аль-Наср» Криштиану Роналду возглавляет список бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии. На его счету 21 мяч и 9 голевых передач в 19 играх.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Криш в 🔝 - 10 за всю Историю футбола. Это однозначно ☝🏼 кто с этим не согласен,тот просто ничего не понимает в футболе
+12
-4
+8
Они кстати с Каземиро похожи: Рону тоже приятно поговорить о себе.
0
0
0
Ответ Hella black
Криш в 🔝 - 10 за всю Историю футбола. Это однозначно ☝🏼 кто с этим не согласен,тот просто ничего не понимает в футболе
Можно так же написать Криш тоже человек кто не согласен ничего не понимает в людях!
Тут вопрос лучший ли он в истории? По мне - нет!
+3
-3
0
Ответ Hella black
Криш в 🔝 - 10 за всю Историю футбола. Это однозначно ☝🏼 кто с этим не согласен,тот просто ничего не понимает в футболе
Звучит как оскорбление
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий