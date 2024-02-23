Каземиро о Роналду: «Один из лучших футболистов всех времен. Он принес мне много титулов и голов, приятно поговорить о нем»
Каземиро рассказал об отношении к бывшему одноклубнику Криштиану Роналду.
«Он принес мне много титулов и голов. Приятно поговорить о Крише.
Среди игроков моего поколения он точно в тройке лучших. И, несомненно, один из лучших футболистов всех времен», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии.
Выступающий за «Аль-Наср» Криштиану Роналду возглавляет список бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии. На его счету 21 мяч и 9 голевых передач в 19 играх.
Тут вопрос лучший ли он в истории? По мне - нет!