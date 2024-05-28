Хакер написал о переходе Холанда во «Флуминенсе», взломав сайт клуба

На взломанном сайте «Флуминенсе» объявили о трансфере Эрлинга Холанда.

Как передает Globo Esporte, вечером в понедельник на сайте «Флуминенсе» появилось сообщение о переходе форварда « » «в результате напряженных переговоров и огромных усилий совета директоров». В заметке говорилось, что трансфер окажет «решающее влияние» на сезон клуба.

Представители « » подтвердили, что сайт клуба был взломан. Позже один из болельщиков взял на себя ответственность за инцидент, сообщив об успешном взломе в соцсетях. Сообщается, что проблему удалось решить спустя несколько часов.