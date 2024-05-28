Хакер написал о переходе Холанда во «Флуминенсе», взломав сайт клуба
На взломанном сайте «Флуминенсе» объявили о трансфере Эрлинга Холанда.
Как передает Globo Esporte, вечером в понедельник на сайте «Флуминенсе» появилось сообщение о переходе форварда «Манчестер Сити» «в результате напряженных переговоров и огромных усилий совета директоров». В заметке говорилось, что трансфер окажет «решающее влияние» на сезон клуба.
Представители «Флуминенсе» подтвердили, что сайт клуба был взломан. Позже один из болельщиков взял на себя ответственность за инцидент, сообщив об успешном взломе в соцсетях. Сообщается, что проблему удалось решить спустя несколько часов.
брат холланда.. есть ж родич какой то
тоже футболер