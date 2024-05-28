Хакер написал о переходе Холанда во «Флуминенсе», взломав сайт клуба

Теги Флуминенсе высшая лига Бразилия Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрлинг Холанд ахахаха Футбол

На взломанном сайте «Флуминенсе» объявили о трансфере Эрлинга Холанда.

Как передает Globo Esporte, вечером в понедельник на сайте «Флуминенсе» появилось сообщение о переходе форварда «Манчестер Сити» «в результате напряженных переговоров и огромных усилий совета директоров». В заметке говорилось, что трансфер окажет «решающее влияние» на сезон клуба.

Представители «Флуминенсе» подтвердили, что сайт клуба был взломан. Позже один из болельщиков взял на себя ответственность за инцидент, сообщив об успешном взломе в соцсетях. Сообщается, что проблему удалось решить спустя несколько часов.

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7 комментариев
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Странный выбор. Почему не Химки?
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Ответ Я всех их сделал
Очень смешно, мог бы более правдоподобную кандидатуру подобрать, чтоб хоть немного было близко к реальности. Тогда был бы смысл в таком приколе и новость могла завируситься, а так на такую чушь даже школьники не поведутся.
Или более правдоподобный клуб.
+2
0
+2
Вот охота же этим заниматься
+1
0
+1
Очень смешно, мог бы более правдоподобную кандидатуру подобрать, чтоб хоть немного было близко к реальности. Тогда был бы смысл в таком приколе и новость могла завируситься, а так на такую чушь даже школьники не поведутся.
+1
0
+1
никто не поверил
0
0
0
Ответ Я всех их сделал
Очень смешно, мог бы более правдоподобную кандидатуру подобрать, чтоб хоть немного было близко к реальности. Тогда был бы смысл в таком приколе и новость могла завируситься, а так на такую чушь даже школьники не поведутся.
ага
брат холланда.. есть ж родич какой то
тоже футболер
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