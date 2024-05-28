Азар в шутку предложил Фабрегаса на пост тренера «Челси»: «У меня есть друг в «Комо», он может стать главным тренером»

Эден Азар предложил Сеска Фабрегаса на замену Маурисио Почеттино в «Челси».

«Если честно, мне было немного грустно (от ухода – Спортс). Я думаю, что он проделал отличную работу.

Люди хотят, чтобы « » был в четверке сильнейших, но это просто переходный сезон. Он отличный тренер, я желаю ему удачи, посмотрим, кто будет там в будущем», – сказал бывший полузащитник «Челси».

Далее Азара спросили о том, кого бы он хотел видеть во главе «синих». На вопрос, будет ли хорошим вариантом, он ответил: «Возможно».

Затем бельгиец пошутил: «У меня также есть друг в « », он может стать главным тренером», – сказал Азар подмигнув в камеру, намекая на своего друга и бывшего партнера по «Челси» Сеска Фабрегаса.

37-летний испанец работает помощником главного тренера в итальянской команде, которая в этом сезоне получила повышение в Серию А.

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