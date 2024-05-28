Азар в шутку предложил Фабрегаса на пост тренера «Челси»: «У меня есть друг в «Комо», он может стать главным тренером»

Теги Челси Франсеск Фабрегас премьер-лига Англия серия А Италия Эден Азар Роберто Де Дзерби Маурисио Почеттино Комо ахахаха Футбол

Эден Азар предложил Сеска Фабрегаса на замену Маурисио Почеттино в «Челси».

«Если честно, мне было немного грустно (от ухода Маурисио Почеттино – Спортс). Я думаю, что он проделал отличную работу.

Люди хотят, чтобы «Челси» был в четверке сильнейших, но это просто переходный сезон. Он отличный тренер, я желаю ему удачи, посмотрим, кто будет там в будущем», – сказал бывший полузащитник «Челси».

Далее Азара спросили о том, кого бы он хотел видеть во главе «синих». На вопрос, будет ли Роберто Де Зерби хорошим вариантом, он ответил: «Возможно».

Затем бельгиец пошутил: «У меня также есть друг в «Комо», он может стать главным тренером», – сказал Азар подмигнув в камеру, намекая на своего друга и бывшего партнера по «Челси» Сеска Фабрегаса.

37-летний испанец работает помощником главного тренера в итальянской команде, которая в этом сезоне получила повышение в Серию А.

«Лестер» разрешил «Челси» вести переговоры с Мареской. Контракт – минимум на 5 лет, согласуют на этой неделе

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10 комментариев
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Боули не понимает шуток. Поздравляем Фабрегаса.
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BREAKING. Официально: новым главным тренером Челси станет Хосеп Гвардиола. Контракт заключен по схеме 15+8. Его помощниками станут Жозе Моуринью и Карло Анчелотти. Всех трех спецалистов объединяет вера в Мудрика.
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29.05: "Фабрегас назначен главным тренером Челси"
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Ответ Eden Hazard
А было б интересно посмотреть, без шуток. Фабрегас станет топом, очень умный игрок был.
Так же писали и про нашего любимого Лэмпарда. )
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+5
Ответ |Leon|
BREAKING. Официально: новым главным тренером Челси станет Хосеп Гвардиола. Контракт заключен по схеме 15+8. Его помощниками станут Жозе Моуринью и Карло Анчелотти. Всех трех спецалистов объединяет вера в Мудрика.
In Mudrik we trust!
+2
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Ответ Eden Hazard
А было б интересно посмотреть, без шуток. Фабрегас станет топом, очень умный игрок был.
У него лицензии даже на тренерство в Серии Б еще нет, рано, всему свое время
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А было б интересно посмотреть, без шуток. Фабрегас станет топом, очень умный игрок был.
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Вообще Фабрегас проделал потрясающую работу в Комо. Очень интересно увидеть его в Челси, но не сейчас, а через пяток лет, конечно
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Фабрегасу еще доучиться надо. У него нет лицензии про
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Уже даже Азар ржёт над Челси.
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