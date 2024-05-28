Азар в шутку предложил Фабрегаса на пост тренера «Челси»: «У меня есть друг в «Комо», он может стать главным тренером»
Эден Азар предложил Сеска Фабрегаса на замену Маурисио Почеттино в «Челси».
«Если честно, мне было немного грустно (от ухода Маурисио Почеттино – Спортс). Я думаю, что он проделал отличную работу.
Люди хотят, чтобы «Челси» был в четверке сильнейших, но это просто переходный сезон. Он отличный тренер, я желаю ему удачи, посмотрим, кто будет там в будущем», – сказал бывший полузащитник «Челси».
Далее Азара спросили о том, кого бы он хотел видеть во главе «синих». На вопрос, будет ли Роберто Де Зерби хорошим вариантом, он ответил: «Возможно».
Затем бельгиец пошутил: «У меня также есть друг в «Комо», он может стать главным тренером», – сказал Азар подмигнув в камеру, намекая на своего друга и бывшего партнера по «Челси» Сеска Фабрегаса.
37-летний испанец работает помощником главного тренера в итальянской команде, которая в этом сезоне получила повышение в Серию А.
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