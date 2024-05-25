Максименко кулаком в пах ударил Переса после столкновения. Иванов не удалил вратаря «Спартака» после ВАР

Александр Максименко ударил Матиаса Переса кулаком в промежность.

Во время матча 30-го тура Мир « » – « » защитник хозяев и вратарь гостей столкнулись в штрафной москвичей. Перес ногами задел голову .

Вратарь «Спартака» в ответ ударил соперника кулаком в пах.

Момент был изучен с помощью ВАР, но судья решил не удалять Максименко. Александр получил желтую карточку.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»