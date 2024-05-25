Максименко кулаком в пах ударил Переса после столкновения. Иванов не удалил вратаря «Спартака» после ВАР

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Оренбург Сергей Сергеевич Иванов Александр Максименко Матиас Перес II Футбол

Александр Максименко ударил Матиаса Переса кулаком в промежность.

Во время матча 30-го тура Мир РПЛ «Оренбург» – «Спартак» защитник хозяев и вратарь гостей столкнулись в штрафной москвичей. Перес ногами задел голову Максименко.

Вратарь «Спартака» в ответ ударил соперника кулаком в пах.

Момент был изучен с помощью ВАР, но судья Сергей Иванов решил не удалять Максименко. Александр получил желтую карточку.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

75 комментариев
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Судьи уже в отпуске, какая то дичь в последнем туре. Чистая красная
+248
-8
+240
Ответ Ноу криминалити
Зенит, Динамо и Краснодар: борются за чемпионство Спартак: …
Спартак своё чемпионство взял после трёх туров. Неудачникам этим в 10 раз больше туров понадобилось
+201
-21
+180
Зенит, Динамо и Краснодар: борются за чемпионство
Спартак: …
+152
-19
+133
И каким образом это не красная карточка?🤦🏻 сразу можно судью отправлять в бессрочный отпуск
+81
-1
+80
Крови не было!
+67
-2
+65
Что может быть краснее, чем прямой удар кулаком в пах? Судьи в натуре слепые
+50
-6
+44
Ответ Dima67
Крови не было!
К тому же в мячи сыгранно
+43
0
+43
Красная, без вариантов. Болельщик Спартака
+39
-4
+35
Ответ Evgeny Trifonov
Судьи уже в отпуске, какая то дичь в последнем туре. Чистая красная
Опять судейский безпредел в матче газовиков и партака.
Но есть нюанс.
+46
-11
+35
Самое смешное в этом это желтая карточка
+29
-3
+26
Какой же позор. И от Максименко, и от судьи. Один поступил как крыса, другой это одобрил .Тут КК и матча 4 дисквы.
+28
-3
+25
Абсолютно позорный момент судейский. Не припомню такого…
+21
-4
+17
Ответ kalc1976@list.ru
Комментарий скрыт
Он ему спецом бил? А поросенок-Максименко умышленно! Ну его можно понять, спартачи всегда были любителями мужских половых органов
+15
-1
+14
Ответ Dima67
Крови не было!
Но это не точно
+13
-1
+12
Ответ kalc1976@list.ru
Комментарий скрыт
А за что по футбольным правилам можно бить соперника кулаком? Видимо у вас какие то новые трактовки, поделитесь)
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0
+9
Cлабый очень слабый человек. Не мужик!
+15
-7
+8
кошмар, акцентированный удар в пах-это жёлтая, клоунада чемпионат России
+9
-2
+7
Классика игрока Спартака, весь клуб и их «фанаты» в этом ударе - это Спартак во всём
+8
-3
+5
Максименко канеш без мозгов от слова совсем.
+7
-2
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Красная
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0
+4
Переса удалять надо было.
+6
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+3
Некрасиво очень поступил Максименко! Судья пожалел.
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+2
Так-то красная, но, чесслово, мне кажется, что вратари будут сами себя защищать или как в случае с Торопом тафгаи потребуются. Алип просил прощения, а сегодня Комличенко локтем заехал по лицу - без фола, как обычно.
+2
0
+2
На счет паха может и погорячился, но ответить точно стоило. Нечего позволять допинывать бутсами с шипами себе в лицо
По вратарски понимаю эти эмоции
+6
-4
+2
мдауш, по чесноку Максименко должен был быть удалён, несмотря на то что, Перес повёл себя по свински:) пожалел судейка
+2
0
+2
Вот за такие история и висит постоянная тень на Спартаке. Отчего Спартаку прощают такое явное и не первый раз? А судья трусливый м*дак и заслуживает дисквалификации. Возможно и навсегда.
+4
-2
+2
Ответ burn1ng
кошмар, акцентированный удар в пах-это жёлтая, клоунада чемпионат России
Вроде он остановил кулак перед ударом, так, коснулся просто. Мне так показалось
+2
0
+2
Ответ Evgeny Trifonov
Судьи уже в отпуске, какая то дичь в последнем туре. Чистая красная
Да фиг с ним, с судьёй, от Максименко такого не ожидал. Полное разочарование в человеческих качествах.
+2
0
+2
Ответ Evgeny Trifonov
Судьи уже в отпуске, какая то дичь в последнем туре. Чистая красная
Там не просто красная, а еще дисквалификацию надо вписать. Скотский поступок
+2
0
+2
Там игроки Оренбурга всю игру симулировали, цирк какой то был и не факт, что сейчас игрок тоже не симулировал, рядом там вроде с пахом, по ноге и так не сильно то). И игрок Оренбурга добивал по лицу уже, было видно , что мяч но ни как ему не достанется, а бил все равно. Обоим тогда по красной.
+3
-1
+2
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