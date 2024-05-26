Мостовой об ударе Максименко в пах Пересу: «Ничего страшного, рабочий футбольный момент. Действия Александра понять можно, он был на эмоциях – Перес шел на него в подкате»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Оренбург Александр Максименко Матч ТВ Матиас Перес II Футбол

Александр Мостовой высказался об эпизоде с Александром Максименко.

Во время матча 30-го тура Мир РПЛ «Оренбург» – «Спартак» (0:0) защитник хозяев Матиас Перес столкнулся в чужой штрафной с вратарем красно-белых. Перес ногами задел голову Максименко. Вратарь «Спартака» в ответ ударил соперника кулаком в пах.

Момент был изучен с помощью ВАР, но судья Сергей Иванов решил не удалять Максименко. Александр получил желтую карточку.

«Максименко в этом эпизоде был на эмоциях. Потому что Перес пошел в него в подкате, мог нанести травму. Действия Александра понять можно.

Да, он мог просто оттолкнуть соперника, но вот так получилось. Здесь нет ничего страшного. Это рабочий футбольный момент, так бывает.

Ладно бы Перес где‑то сзади ударил исподтишка, так он ведь в подкате прыгнул, это опасно», – сказал бывший футболист «Сельты».

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3 комментария
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Набил мячики! ))
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Был на эмоциях. В правилах так и написано, если был на эмоциях, можно бить соперника кулаком. Отличный пример молодым футболистам. Максимально неприятно наблюдать за таким поведением игроков. Странно, что это не обсуждается
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