Мостовой об ударе Максименко в пах Пересу: «Ничего страшного, рабочий футбольный момент. Действия Александра понять можно, он был на эмоциях – Перес шел на него в подкате»

Александр Мостовой высказался об эпизоде с Александром Максименко.

Во время матча 30-го тура Мир « » – « » (0:0) защитник хозяев столкнулся в чужой штрафной с вратарем красно-белых. Перес ногами задел голову Максименко. Вратарь «Спартака» в ответ ударил соперника кулаком в пах.

Момент был изучен с помощью ВАР, но судья Сергей Иванов решил не удалять Максименко. Александр получил желтую карточку.

« в этом эпизоде был на эмоциях. Потому что Перес пошел в него в подкате, мог нанести травму. Действия Александра понять можно.

Да, он мог просто оттолкнуть соперника, но вот так получилось. Здесь нет ничего страшного. Это рабочий футбольный момент, так бывает.

Ладно бы Перес где‑то сзади ударил исподтишка, так он ведь в подкате прыгнул, это опасно», – сказал бывший футболист «Сельты».