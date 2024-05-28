«Вест Хэм» покупает за 12+1,5 млн евро защитника Бразилии и «Фламенго» Бруно
Центральный защитник «Фламенго» Фабрисио Бруно близок к переходу в «Вест Хэм».
Лондонцы согласовали трансфер 28-летнего игрока сборной Бразилии за 12 млн евро плюс 1,5 млн в виде бонусов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
На прошлой неделе «Вест Хэм» возглавил бывший тренер сборной Испании, «Реала» и «Севильи» Хулен Лопетеги.
Потом Лопетеги сняли через месяц примерно, и в декабре, когда ЦСКА выиграл 3:0 на Бернабеу, тренером был уже Солари.