Черчесов, Морено и Гончаренко отказали «Пари НН», команду возглавит Илич (Иван Карпов)

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Атромитос высшая лига Греция Игор Бишчан Виктор Гончаренко Саша Илич Пари НН Роберт Морено Футбол

Саша Илич может стать главным тренером «Пари НН».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, клуб согласовал контракт с тренером на год и два месяца. Соглашение не предусматривает пункт о расторжении в случае вылета из РПЛ.

Помимо Илича, клуб рассматривал варианты приглашения Станислава Черчесова, Виктора Гончаренко, Роберта Морено и Игора Бишчана. Последний отказался возглавить «Пари НН» по политическим соображениям, другие – по личным мотивам.

В настоящее время 46-летний футболист возглавляет греческий «Атромитос», ранее он работал в клубе «Чукарички», софийском ЦСКА и в сборной Сербии разных возрастов.

Однако в клубе опровергли эти сведения.

«Не могу подтвердить информацию о том, что Илич станет тренером «Пари НН». На данный момент клуб ни с кем не подписывал контракт. Сейчас обсуждается несколько кандидатур, параллельно идут переговоры. Пока не могу точно сказать, когда появится новый тренер. Здесь все зависит от многих факторов.

Интерес к Черчесову и Гончаренко? Не совсем правильно от клуба раскрывать фамилии людей, с которыми мы разговаривали. Это все-таки наш внутренний мир. Называется много фамилий: какие-то есть в нашем списке, каких-то нет.

Вопрос с главным тренером однозначно не закрыт. Поэтому пока воздержался бы от упоминания фамилий», – заявил генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

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7 комментариев
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Они там жестко бухали на длинных выходных?
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Сегодня что 1 апреля?
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Это утка. НН должны сдуреть чтобы пригласить Черчесова к себе, он это сочтёт как прикол. Команда с амбициями - не вылететь - не для Стаса с его амбициями.
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А зачем это сейчас Гончаренко и Морено?
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Ответ dreamstep
Это утка. НН должны сдуреть чтобы пригласить Черчесова к себе, он это сочтёт как прикол. Команда с амбициями - не вылететь - не для Стаса с его амбициями.
Попытка не пытка, наверное, и через спонсоров-буков пробовали зайти обещая солидный контракт
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