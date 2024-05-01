Черчесов, Морено и Гончаренко отказали «Пари НН», команду возглавит Илич (Иван Карпов)

Саша Илич может стать главным тренером «Пари НН».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, клуб согласовал контракт с тренером на год и два месяца. Соглашение не предусматривает пункт о расторжении в случае вылета из .

Помимо Илича, клуб рассматривал варианты приглашения Станислава Черчесова, Виктора Гончаренко, Роберта Морено и Игора Бишчана. Последний отказался возглавить «Пари НН» по политическим соображениям, другие – по личным мотивам.

В настоящее время 46-летний футболист возглавляет греческий «Атромитос», ранее он работал в клубе «Чукарички», софийском ЦСКА и в сборной Сербии разных возрастов.

Однако в клубе опровергли эти сведения.

«Не могу подтвердить информацию о том, что Илич станет тренером «Пари НН». На данный момент клуб ни с кем не подписывал контракт. Сейчас обсуждается несколько кандидатур, параллельно идут переговоры. Пока не могу точно сказать, когда появится новый тренер. Здесь все зависит от многих факторов.

Интерес к Черчесову и Гончаренко? Не совсем правильно от клуба раскрывать фамилии людей, с которыми мы разговаривали. Это все-таки наш внутренний мир. Называется много фамилий: какие-то есть в нашем списке, каких-то нет.

Вопрос с главным тренером однозначно не закрыт. Поэтому пока воздержался бы от упоминания фамилий», – заявил генеральный директор « » Давид Мелик-Гусейнов.

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