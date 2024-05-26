Мбаппе через несколько дней объявит, в каком клубе продолжит карьеру: «Всему свое время»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе через несколько дней объявит, где продолжит карьеру.

«Всему свое время. Я объявлю о своем следующем клубе вовремя. Осталось всего несколько дней, так что проблем нет.

Перед Евро? Не знаю, осталось еще несколько шагов», – заявил форвард после победы в Кубке Франции с «ПСЖ».

Напомним, ранее стало известно об уходе Мбаппе из «ПСЖ». Неоднократно сообщалось, что Килиан перейдет в «Реал».

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36 комментариев
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Он ждет финала ЛЧ, чтобы не мешать Реалу фокусироваться на матче, не перебивая фокус приходом Мбаппе. Очевидно, что это условие Переса.
+21
-2
+19
Хетафе или Атлетико
кто-то из них
+13
-1
+12
Ответ Groondler
Хетафе или Атлетико кто-то из них
Райо Вальекано: я для вас какая-то шутка?
+7
-1
+6
Ответ Магомед Анварбегов
Кто нибудь поздравил 23 мая эту черепаху
нет конечно!
+3
0
+3
Кто нибудь поздравил 23 мая эту черепаху
+3
0
+3
Аль
+3
0
+3
Динамо?
+3
-1
+2
Ответ Кирилл Лавров
Он ждет финала ЛЧ, чтобы не мешать Реалу фокусироваться на матче, не перебивая фокус приходом Мбаппе. Очевидно, что это условие Переса.
Понятно, что Флорентино запретил ему открывать рот.
+2
0
+2
Супер шутник однако!)
+3
-2
+1
Арсенал либо Ливерпуль
+2
-1
+1
Ответ Кирилл Лавров
Он ждет финала ЛЧ, чтобы не мешать Реалу фокусироваться на матче, не перебивая фокус приходом Мбаппе. Очевидно, что это условие Переса.
Или финала кубка России, чтобы не мешать Балтике
+1
0
+1
Ответ Ноу криминалити
Динамо?
Тбилиси)
+2
-1
+1
Вот же загадка ) Интересно куда же ?
0
0
0
Интересно в каком?
Я думаю в Пари НН
+1
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0
Ответ Green grass
Или финала кубка России, чтобы не мешать Балтике
Вот скорее всего так и есть 😉
0
0
0
Интрига… а вдруг в реал перейдет?)
+2
-2
0
Ответ Кирилл Лавров
Он ждет финала ЛЧ, чтобы не мешать Реалу фокусироваться на матче, не перебивая фокус приходом Мбаппе. Очевидно, что это условие Переса.
Да, всё верно
+2
-2
0
Ответ Нголо Щербатски
Арсенал либо Ливерпуль
Почему Вы так недооцениваете тенхагу?
Аа.. у Мбаппе нет опыта покорения Эридивизии
+2
-2
0
Ответ Динамо Москва Позор России
Киев
скоро наш будет
0
0
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Ответ Ноу криминалити
Динамо?
Киев
+2
-2
0
Вот это интрига)
0
0
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В Реал Кастилью, на вырост.
0
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Ну хватит уже! Довольно!
Он переходит в ПСЖ, свободным агентом
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Пожалуйста, не Реал
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Ой как же интересно куда же он всё-таки перейдёт в Реал Мадрид или в Реал Мадрид
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Зенит перед юбилеем решил подписать звезду)
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Задолбал уже всех
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После финала ЛЧ и перед началом ЧЕ.
Смысла больше терпеть нет.
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Приедет брать седьмое чемпионство с «Зенитом». Там отмечают, пока трубки не берут. Скриньте
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Подождём, даже интересно!!)
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