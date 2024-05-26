Мбаппе через несколько дней объявит, в каком клубе продолжит карьеру: «Всему свое время»

Килиан Мбаппе через несколько дней объявит, где продолжит карьеру.

«Всему свое время. Я объявлю о своем следующем клубе вовремя. Осталось всего несколько дней, так что проблем нет.

Перед Евро? Не знаю, осталось еще несколько шагов», – заявил форвард после победы в Кубке Франции с « ».

Напомним, ранее стало известно об уходе из «ПСЖ». Неоднократно сообщалось, что Килиан перейдет в «Реал».