«Лидс» – первый с 1998 года клуб, не вышедший в АПЛ с 90+ очками в Чемпионшипе

«Лидс» стал первым клубом с 1998 года, набравшим 90+ очков и не вышедшим в АПЛ.

В последний раз подобное случалось с «Сандерлендом» в сезоне-1997/98. Однако в последующем сезоне «черные коты» стали победителями Чемпионшипа и поднялись в Премьер-лигу.

По итогам прошедшего сезона « » с 90 очками занял третье место в Чемпионшипе. Четвертым стал « » с 87 очками. Вчера команды разыграли путевку в в финале плей-офф Чемпионшипа. «Лидс» уступил противнику со счетом 0:1, не сумев добиться повышения.

Помимо «святых», в АПЛ поднялись победитель Чемпионшипа « » (97 очков) и занявший второе место « » (96 очков).