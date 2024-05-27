«Лидс» – первый с 1998 года клуб, не вышедший в АПЛ с 90+ очками в Чемпионшипе
«Лидс» стал первым клубом с 1998 года, набравшим 90+ очков и не вышедшим в АПЛ.
В последний раз подобное случалось с «Сандерлендом» в сезоне-1997/98. Однако в последующем сезоне «черные коты» стали победителями Чемпионшипа и поднялись в Премьер-лигу.
По итогам прошедшего сезона «Лидс» с 90 очками занял третье место в Чемпионшипе. Четвертым стал «Саутгемптон» с 87 очками. Вчера команды разыграли путевку в АПЛ в финале плей-офф Чемпионшипа. «Лидс» уступил противнику со счетом 0:1, не сумев добиться повышения.
Помимо «святых», в АПЛ поднялись победитель Чемпионшипа «Лестер» (97 очков) и занявший второе место «Ипсвич» (96 очков).