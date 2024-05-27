«Лидс» – первый с 1998 года клуб, не вышедший в АПЛ с 90+ очками в Чемпионшипе

Теги премьер-лига Англия Лидс Саутгемптон Лестер Ипсвич чемпионшип Футбол

«Лидс» стал первым клубом с 1998 года, набравшим 90+ очков и не вышедшим в АПЛ.

В последний раз подобное случалось с «Сандерлендом» в сезоне-1997/98. Однако в последующем сезоне «черные коты» стали победителями Чемпионшипа и поднялись в Премьер-лигу.

По итогам прошедшего сезона «Лидс» с 90 очками занял третье место в Чемпионшипе. Четвертым стал «Саутгемптон» с 87 очками. Вчера команды разыграли путевку в АПЛ в финале плей-офф Чемпионшипа. «Лидс» уступил противнику со счетом 0:1, не сумев добиться повышения. 

Помимо «святых», в АПЛ поднялись победитель Чемпионшипа «Лестер» (97 очков) и занявший второе место «Ипсвич» (96 очков).

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5 комментариев
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Дерьмо случается ☝️ Форрест Гамп.
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Более того Лидс проиграл 4ый финал за выход в АПЛ
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Ответ Nikaus
Комментарий удален пользователем
Ага, оно и видно, как свергли гегемонов в Испании, Италии, Англии, Франции, Голландии, Португалии, Шотландии)) Буквально в 7 из 8 топ-чемпионатов либо вообще ничего не поменялось, либо звание чемпиона перешло к другой команде из местного топ-3
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Комментарий удален пользователем
Ответ Nikaus
Комментарий удален пользователем
После пункта - 4, добавлять нечего!)
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