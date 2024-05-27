«Надеюсь, у всех фантастическое воскресенье 🔴❤». Магуайр выложил фото телевизора после поражения «Лидса» в финале плей-офф Чемпионшипа
Харри Магуайр подшутил над «Лидсом» после его невыхода в АПЛ.
Вчера команда Даниэля Фарке уступила «Саутгемптону» в финале плей-офф Чемпионшипа (0:1). Следующий сезон она тоже проведет во втором по силе дивизионе.
После матча защитник «Манчестер Юнайтед» Магуайр выложил в сторис инстаграма фотографию экрана телевизора в момент празднования фанатов «святых».
«Надеюсь, у всех фантастическое воскресенье 🔴❤», – написал англичанин.
Истоки соперничества «Манчестер Юнайтед» и «Лидса» связаны с враждой Ланкашира и Йоркшира, которая берет начало в войнах Алой и Белой розы в XV веке.
МЮ тут не причем
Don’t take it too seriously:)
Это для определенного контингента недоразвитых.
Положено ненавидеть!! Традиции-с
Ты уж дочитай все мои 500 комментов.. кого я там ненавижу))) вот таких вот одноклеточных выстебываю 😉
Обтекай