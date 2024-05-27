«Надеюсь, у всех фантастическое воскресенье 🔴❤». Магуайр выложил фото телевизора после поражения «Лидса» в финале плей-офф Чемпионшипа

Харри Магуайр подшутил над «Лидсом» после его невыхода в АПЛ.

Вчера команда Даниэля Фарке уступила « » в финале плей-офф Чемпионшипа (0:1). Следующий сезон она тоже проведет во втором по силе дивизионе.

После матча защитник « » выложил в сторис инстаграма фотографию экрана телевизора в момент празднования фанатов «святых».

«Надеюсь, у всех фантастическое воскресенье 🔴❤», – написал англичанин.

Истоки соперничества «Манчестер Юнайтед» и « » связаны с враждой Ланкашира и Йоркшира, которая берет начало в войнах Алой и Белой розы в XV веке.