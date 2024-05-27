«Надеюсь, у всех фантастическое воскресенье 🔴❤». Магуайр выложил фото телевизора после поражения «Лидса» в финале плей-офф Чемпионшипа

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лидс Саутгемптон чемпионшип Харри Магуайр соцсети Футбол

Харри Магуайр подшутил над «Лидсом» после его невыхода в АПЛ.

Вчера команда Даниэля Фарке уступила «Саутгемптону» в финале плей-офф Чемпионшипа (0:1). Следующий сезон она тоже проведет во втором по силе дивизионе. 

После матча защитник «Манчестер Юнайтед» Магуайр выложил в сторис инстаграма фотографию экрана телевизора в момент празднования фанатов «святых».

«Надеюсь, у всех фантастическое воскресенье 🔴❤», – написал англичанин. 

Истоки соперничества «Манчестер Юнайтед» и «Лидса» связаны с враждой Ланкашира и Йоркшира, которая берет начало в войнах Алой и Белой розы в XV веке. 

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17 комментариев
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Вроде Магуайр это выложил потому что воспитанник Шеффилд Юнайтед и уроженец Шеффилда в целом, у них свои терки с Лидсом.
МЮ тут не причем
+15
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Ответ Иван Иванов
Вот этот вот "принципиальный фанатизм" никогда не понимал. Это для определенного контингента недоразвитых. Положено ненавидеть!! Традиции-с
Да не ненавидит он их, просто принятый в Англии стеб друг над другом , то что называется banter.

Don’t take it too seriously:)
+5
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+5
Ответ Любезный Коссутий
Мага в гараже смотрел? что за забор там, на котором висит телевизор?
Стеновая панель, покрытая шпоном или паркетом
+1
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+1
Вот этот вот "принципиальный фанатизм" никогда не понимал.
Это для определенного контингента недоразвитых.
Положено ненавидеть!! Традиции-с
+10
-10
0
Мага в гараже смотрел? что за забор там, на котором висит телевизор?
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Странно почему выложил фото телевизора, а не холодильника
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В первую очередь он выложил это, так как он воспитанник ШЮ. А автору новости надо бы подучить историю футбола Англии
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соперничество со средневековой подоплекой
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Ответ Иван Иванов
Вот этот вот "принципиальный фанатизм" никогда не понимал. Это для определенного контингента недоразвитых. Положено ненавидеть!! Традиции-с
Конечно не понимал, ведь в твоём пердяево нет профессиональных фк. А принципиально (например) ненавидеть Барсу, если ты фанат Реала из пердяево - это действительно странно.
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Ответ Grime Font
Конечно не понимал, ведь в твоём пердяево нет профессиональных фк. А принципиально (например) ненавидеть Барсу, если ты фанат Реала из пердяево - это действительно странно.
??? Следишь за мной?? Это ты в моём мусоре копаешься по ночам?? Завязывай 🤡
Ты уж дочитай все мои 500 комментов.. кого я там ненавижу))) вот таких вот одноклеточных выстебываю 😉
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Ответ Иван Иванов
??? Следишь за мной?? Это ты в моём мусоре копаешься по ночам?? Завязывай 🤡 Ты уж дочитай все мои 500 комментов.. кого я там ненавижу))) вот таких вот одноклеточных выстебываю 😉
Сохатый, я чо угадал с Барсой и Реалом? Ну по твоему ай-кью это считалось, хоть я и написал «например»
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Ответ Grime Font
Сохатый, я чо угадал с Барсой и Реалом? Ну по твоему ай-кью это считалось, хоть я и написал «например»
Ты исправил свой коммент.. тебе выдаёшь как за "историческую правду". 🤡
Обтекай
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Ответ Иван Иванов
Ооо.. знаменитая английская культура боления)))) В других странах по другому же.. да? Знаток культурки
Не знаю, я не жил в других , кроме Англии и РФ
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Ответ k.tashkaliev
Вроде Магуайр это выложил потому что воспитанник Шеффилд Юнайтед и уроженец Шеффилда в целом, у них свои терки с Лидсом. МЮ тут не причем
Точно. Лидс соперник в йоркширском дерби.
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